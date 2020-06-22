Россиян ждет четырехдневная рабочая неделя

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Россиянам напомнили, что на этой неделе их ждет четыре рабочих дня вместо пяти, сообщает газета "Известия".

Все дело в том, что 24 июня объявлено выходным днем с сохранением зарплаты из-за переноса на эту дату парада Победы. Такой указ дал Владимир Путин. В то же время 23 июня предпраздничным днем не считается и продолжительность рабочего дня не сократится.

Президент ранее принял решение перенести проведение парада в честь 75-летия Победы с 9 мая из-за сложной эпидемиологической ситуации. Позже президент объявил, что парад пройдет 24 июня.

Для участия Россия пригласила парадные расчеты 19 государств. Глава Минобороны Сергей Шойгу уточнил, что основную часть участников составят военнослужащие с иммунитетом к COVID-19.

Ветераны Великой Отечественной войны смогут посмотреть парад Победы на Красной площади без масок. Их будут рассаживать с учетом соблюдения социальной дистанции. Ветеранов доставят на торжественное шествие в продезинфицированном транспорте. Кроме того, обработке подвергнут места на Красной площади, где будут размещены гости.

Водитель, волонтеры и сопровождающие ветеранов родственники пройдут тестирование на коронавирус. Они будут обязаны носить средства индивидуальной защиты.

Сергей Собянин заявил, что Москва готова к мероприятию. Парад в городе продлится около полутора часов.