Эксперт Воронова: заморозки угрожают урожаю вишни, черешни и груш в Москве

Аномальная жара в Москве сменится серьезными заморозками ближе к 26 апреля. Под угрозой могут оказаться сельхозкультуры, которые дачники уже успели высадить в землю. Как защитить растения от апрельских морозов, разбиралась Москва 24.

Погодные качели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пасхальное воскресенье стало самым теплым 20 апреля в Москве за всю историю метеонаблюдений: по данным синоптиков, температура воздуха достигла 24,4 градуса. Положительная динамика продолжается и на текущей неделе, а 23 апреля воздух в столице и вовсе прогреется до июньских 25 градусов тепла.

При этом уже в субботу, 26 апреля, в Москве ожидается похолодание, аномальные ливни и мокрый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. По его словам, температура воздуха днем не превысит плюс 5–10 градусов, а вечером похолодает до 0 – плюс 5. А на следующий день даже возможны заморозки до минус 1.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Погода отправит жителей Русской равнины из середины лета в конец марта.

Волна аномально холодной погоды продлится до конца месяца, рассказала в своем телеграм-канале главный специалист информагентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха до начала мая будет на 5–7 градусов ниже климатической нормы.

Спасти огород

Предстоящие заморозки могут нанести серьезный урон столичным дачникам. Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с Москвой 24 рассказала, что в наибольшей опасности будут плодовые деревья.

"Вишни, черешни и груши уже начали распускаться. Их цветы при температуре ниже минус 2 градусов могут просто померзнуть, и тогда плодов в предстоящем сезоне не будет", – отметила специалист.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России Если деревья будут сухие, цветы точно погибнут. Можно попробовать их спасти, облив крону водой из шланга накануне понижения температуры. При заморозках получится такой "ледяной чехольчик", который теоретически может защитить соцветия.

Также холод угрожает розам и гортензиям, которые уже находятся в активной фазе роста. Однако Воронова подчеркнула, что защитить эти растения проще: достаточно накрыть их зимними чехлами или просто обмотать укрывным материалом. Так же эксперт рекомендовала поступить и с виноградом.

"Неопытные дачники уже могли высеять в открытый грунт семена моркови, петрушки и укропа. Однако им ничего не грозит: пока они под землей, то могут выдержать и более сильные морозы", – рассказала Воронова.

В то же время о рассаде в теплице придется позаботиться особенно тщательно, указала эксперт.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России При температуре 0 – минус 1 в теплице будет где-то плюс 2–3. Этого, конечно, для тех же помидоров маловато, но в целом они пережить могут, если сделать дополнительное укрытие.

Теплицу в теплице Воронова рекомендовала соорудить с помощью садовых дуг и укрывного материала прямо на грядке. Тогда у рассады будет двойная защита, которая поможет сохранить тепло для молодых растений.

При этом Воронова подчеркнула, что апрельские заморозки для многих московских дачников – далеко не новость. Поэтому садоводы обычно начинают высаживать растения в мае, чтобы не подвергать их лишнему риску.

