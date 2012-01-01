Эксперты назвали главный способ защиты от коклюша

Заболеваемость коклюшем в России этим летом сократилась в разы по сравнению с началом 2024 года, сообщили в Роспотребнадзоре. Чем опасно это заболевание и как уберечь себя и близких от инфекции – в нашем материале.

Болезнь отступает

В 2023 году в России фиксировался резкий подъем заболеваемости коклюшем: по данным Росстата, с января по октябрь инфекцию выявили у 28 тысяч человек. Это почти в девять раз больше, чем за весь 2022-й.

Коклюш – это инфекционное заболевание, которое вызывается бактериями Bordetella pertussis. Оно передается от человека к человеку воздушно-капельным путем и характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей.



"Определенный подъем заболеваемости коклюшем может быть связан как с отменой противоэпидемических и санитарно-ограничительных мероприятий, введенных ранее для ограничения распространения COVID-19, так и с очередным циклическим подъемом заболеваемости, свойственным для коклюша", – объяснял журналистам главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Однако в июле 2024-го заболеваемость существенно сократилась, рассказали в Роспотребнадзоре.





из сообщения Роспотребнадзора Число заболевших в июле 2024 года в сравнении с началом 2024-го снизилось более чем в семь раз.

"Регистрируются преимущественно легкие и среднетяжелые формы заболевания без дальнейшего распространения инфекции", – отметили в ведомстве.

Как защититься?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Основной симптом классического коклюша – повторяющиеся приступы спазматического кашля, пояснили эксперты Роспотребнадзора. При этом ранние симптомы болезни чем-то напоминают обычную простуду. На фоне общего удовлетворительного состояния наблюдаются:

сухой кашель;

легкий насморк;

повышенная температура тела.

Кашель усиливается на протяжении двух недель. Если появляется глубокий свистящий вдох, значит, коклюш перешел в спазматическую стадию – разгар болезни, который длится от двух недель до месяца.

По данным Роспотребнадзора, осложнения чаще всего есть у детей раннего возраста. Например, бронхоэктатическая болезнь, синусит, отит, обезвоживание, судороги и отставание в развитии. Кроме того, наблюдаются бактериальная пневмония, бронхит, плеврит, эмфизема, коллапс легкого и гипоксия.

Коклюш у взрослых порой тоже проходит довольно тяжело и может привести к судорогам, энцефалопатии и другим осложнениям. А у пациентов старше 30 лет в 5–9% случаев возникает пневмония, заметили в ведомстве. Основная проблема в том, что коклюш плохо выявляется, рассказывала ранее в интервью "Российской газете" глава Роспотребнадзора Анна Попова.



Анна Попова глава Роспотребнадзора Можно сказать, что это недовыявляемая инфекция. Очень часто при длительном кашле у ребенка родители ведут его к аллергологу, чтобы исключить бронхиальную астму. А следует в первую очередь исключить коклюш, который, к слову, встречается в любом возрасте.

Единственным надежным средством профилактики коклюша является вакцинация в раннем возрасте, заметили в Роспотребнадзоре. Прививка помогает сильно снизить риски заражения и минимизировать осложнения. Вакцинация проводится с трех месяцев после рождения, ребенку трижды вводят препарат с интервалом в полтора месяца. Заключительную прививку ставят в возрасте 18 месяцев.