Почему бездомные собаки попадают в приют и как за ними ухаживают

"Я не чувствую физической усталости, потому что всегда есть моральная компенсация. Они как люди. Они лучше людей. Добрые, ласковые, игривые", – говорит Елена, сотрудник обычного московского приюта для собак. Она осознанно выбрала эту работу, навсегда разорвав отношения со старой. Теперь собаки – ее подопечные, ее друзья, ее семья. Рассказываем о том, как проходит обычный день в приюте и почему у сотрудников таких заведений всегда есть чем заняться.

Утро

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Собачьи вольеры в зеленоградском приюте стоят рядами и делятся на домики. В каждом – примерно по паре десятков вольеров. В зоне ответственности Лены – два домика и стая из 128 хвостов.

Обычный рабочий день в приюте начинается с приветствия. "С самого начала я прохожу вдоль домиков и со всеми здороваюсь. Хотя бы ладошку к носику приложу. Собаки в восторге. Они безумно соскучились за ночь", – рассказывает Лена.





Всего на данный момент в государственных приютах ГБУ "Доринвест" содержится 1237 бездомных собак. Из них 825 проживают на территории учреждения в Зеленограде.

Лене 41 год. В приют она попала меньше года назад – полностью разорвала все отношения с торговой сферой, в которой проработала всю жизнь. "Я устала от людей. Собаки лучше, добрее, преданнее", – призналась женщина.



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Перед тем как устроиться в приют, Лена некоторое время приходила просто посмотреть, как работает ее подруга. "И тут я испугалась. Решила, что не справлюсь. Большие собаки. И так много! А я ведь до этого имела дело только со своим маленьким йоркширским терьером", – вспоминает героиня. Однако обучение, непродолжительная стажировка – и вот Лена уже рабочий по уходу за животными третьего разряда.





Елена Брылева рабочий по уходу за животными третьего разряда Стажировка предназначалась для того, чтобы понять, как я вообще умею общаться с животными, как они меня примут. Это самое главное. Бывают люди, которых собаки просто не воспринимают. У меня получилось. Конечно, сразу обниматься ко мне не кинулись. Кто-то побаивался. Но общий язык нашли быстро.

После приветствия – стандартный обход всех вольеров. Работники проверяют наличие у подопечных воды, а также оценивают их состояние. "Если видим, что собачка вялая, не ела, не пила, ведет себя странно, то тут же вызываем ветеринара, который всегда на территории приюта", – пересказывает порядок Лена.

Женщина признается, что тяжело переносит болезни своих питомцев. "Была собачка, у которой был рак. Мы ее выхаживали как могли. Но не спасли. Конечно, это всегда слезы. Особенно первые разы", – вспоминает Лена.

Тем не менее жизнь в приюте течет своим чередом. И после обхода утро у собак заканчивается плотным завтраком. Сухим кормом четвероногих подопечных приюта обеспечивает государство. Порции дают согласно рекомендациям ветеринаров и производителей корма – не менее 35 граммов на 1 килограмм веса собаки в день.

Выгул

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

На территории, где установлены домики с вольерами, в основном обитают собаки среднего возраста, у которых нет больших проблем с социализацией. Это важно, так как подопечных приюта не выводят на улицу по одному на поводке топтать соседские газоны. Собаки гуляют вместе на одной территории. "Наша задача не только кормить их, но и приучать к обществу, к компании, к общению", – объяснила Лена. На специальную территорию животных выпускают большими стаями – одновременно на выгуле может находиться 50-60 собак.



В приюте также находятся животные, которым требуется более сложный уход и другие условия содержания. Отдельно от общей массы живут собаки пожилого возраста, щенки, агрессивные собаки (такие вообще содержатся и гуляют по одному), собаки без подшерстка, которым необходимо более теплое жилье на зиму, а также псы, находящиеся на карантине. Для каждой группы – свой куратор со специализированными навыками.



Пока животные партиями гуляют на свежем воздухе, работники наводят порядок в вольерах. "Наши подопечные привыкли к чистоте, правда, терпеть до утра не каждый может. Поэтому на уборку личных вольеров, а затем и общей территории мы тратим значительную часть рабочего времени", – рассказала Елена.



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Правда, спокойно заниматься своей работой в приюте не получается. Выгул собак длится целый день. Когда сотрудники заведения находятся в свободном доступе, не воспользоваться ситуацией просто не получается. "Им необходимо внимание. Каждый подходит поласкаться. Пока ты чешешь одного, сзади подходит второй. Пока ты выворачиваешь руку, чтобы и его погладить, сбоку подходит третий. И так может продолжаться до бесконечности", – объяснила Лена.





Елена Брылева рабочий по уходу за животными третьего разряда Одна из моих любимиц, собака Лаура, каждое утро подходит, становится передними лапами мне на плечи и может провести в таком положении несколько часов. Есть такие, кого погладил – и они побежали дальше заниматься своими делами. Но есть и такие, как Лаура, которым всегда мало.

У сотрудников приюта, конечно, не хватает рук, чтобы уделить должное количество времени всем питомцам. На помощь приходят волонтеры. Для них есть специальные часы, в которые каждый может взять на прогулку любого питомца. "С ними обязательно проводят беседы, инструктируют, как себя вести с собаками. Ну и, конечно, смотрят, чтобы люди были адекватными. Пользы и помощи от них очень много", – объяснила Лена.

Волонтеры

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Очень часто волонтеры собирают и приносят одеяла, подстилки и другую необходимую для собак мелочевку. Кто-то даже покупает своим любимцам поводки и ошейники. И, конечно, практически никто не приходит в подобные заведения без всяких лакомств в кармане.

Однако самый важный аспект посещения волонтеров заключается в другом. Конечно, и сами работники приюта по возможности стараются работать со своими подопечными. Но у них есть много других обязанностей. Поэтому большинство собак, которые хвастаются знанием команд и примерным поведением, чаще всего обязаны этим волонтерам.





Елена Брылева рабочий по уходу за животными третьего разряда У нас недалеко от приюта есть тренировочная площадка для собак. Посетители забирают своих любимцев и частенько отправляются туда. Обучаются командам, послушанию. Часть времени уделяется играм и ласкам.

Зачастую, приходя в приют за питомцем, люди отдают предпочтение именно воспитанным, общительным собакам, привыкшим обитать в социуме. И благодаря волонтерам у животных нарабатываются эти навыки. Елена добавила, что в том числе и по этой причине быстрее забирают щенков. "К ним чаще ходят, с ними больше работают, быстрее обучают. Таким образом, у общительных и воспитанных щенков много шансов отправиться в семью быстрее", – объяснила собеседница сайта.

Еженедельно животные из государственных приютов "Доринвест" становятся домашними. Перед тем как отдать питомца из приюта на попечение новому владельцу, с потенциальным хозяином проводится беседа работника по социализации, а также волонтеров приюта – иногда они выезжают на место нового обитания собаки или кошки. Животное отдается новому хозяину по договору, куда вносятся паспортные данные владельца. После пристройства отслеживается домашняя жизнь "выпускника". Часто приюты получают приветы и фотоотчеты из дома, которыми делятся в соцсетях.





За то время, что Лена в приюте, из ее группы забрали не так много собак. Но каждый раз, когда приходит время расставаться, она грустит. "Я знаю почти все клички, даже собак не из своего отряда. Они мои подопечные, мои коллеги, мои друзья, моя семья. Прощаться всегда грустно. С другой стороны, я понимаю, что мы не можем уделить должного внимания каждому. Дом – он и есть дом", – поделилась чувствами женщина.



Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Стоит отметить, что сами волонтеры часто являются и потенциальными хозяевами собак, с которыми работают. "У каждого человека свои требования к выбору собаки: размер, ее характер, как она общается с детьми, как она ведет себя в присутствии незнакомых людей и многое другое. И, конечно, за один визит ты с животным не познакомишься настолько близко, чтобы сразу все это понять", – объяснила Елена.

К тому же самое важное при выборе собаки – понять, подходите ли вы друг другу. "Собака может не принять человека, или, например, человеку будет некомфортно в обществе собаки. Такие вещи нужно отслеживать заранее, чтобы потом не отправить питомца обратно в приют или, что еще хуже, на улицу", – продолжила Елена.

Вечер

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Круговорот прогулок, уборка, общение с волонтерами, походы к медикам на консультацию – в делах день пролетает незаметно. Когда в приюте смеркается, собак кормят и отправляют по своим вольерам.

"Перед тем как уйти, я обязательно снова прохожу вдоль всех вольеров – прощаюсь. Они привыкли к режиму, и большинство собак в конце рабочего дня уже лежат, свернувшись в клубочек на своих подстилках", – рассказала Елена.

Однако ночью жизнь на территории заведения не застывает. Всегда начеку охранник и ночные собаки, которые отправляются на прогулку по закрытой территории, пока остальные спят.

Смена в приюте длится 12 часов. Работа не самая легкая – постоянно на ногах. Кроме того, страдает и внешний вид. Приют – это не офис, особенно зимой: следы грязных лап на куртке, брюки в шерсти, большие резиновые сапоги по колено. Но, как заявила Елена, в конце дня сильной усталости и грусти из-за испорченной прически она не чувствует.





Елена Брылева рабочий по уходу за животными третьего разряда Все компенсируют эмоции. Вы не представляете, каково это – находиться целый день в кругу таких преданных существ, постоянно ощущать их любовь, их потребность в тебе.

Конечно, такая работа обязательно накладывает свой отпечаток. Во-первых, все мысли в голове о животных. "Мы даже на обеде с девочками почти не обсуждаем какие-то личные вещи. Все разговоры только о питомцах. Кто как себя чувствует, что происходит у девочек, ответственных за другие группы собак, и все в том же духе", – рассказала Лена.



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Женщина также заметила, что ей стало тяжелее смотреть на бездомных собак. "Им так холодно, они такие одинокие. Мне так жаль, что я не могу забрать домой всех, тем более когда вокруг так много жестокости", – призналась героиня.





Елена Брылева рабочий по уходу за животными третьего разряда Грустно смотреть, как люди вообще относятся к животным. Случаи бывают, конечно, разные. Например, когда хозяин животного умер, и оно осталось без присмотра. Но бывают и такие, когда люди взяли себе собаку или кошку в качестве игрушки, она им не понравилась, и ее просто выбросили. Я так своего йорка и получила. Не купила, мне его отдали. Взяли пса, и он им не подошел по характеру.

Обстоятельств много, все они разные. Но Лена, как и все сотрудники приюта, уверена: мы в ответе за тех, кого приручили. "Животные не игрушки. Это полноценные члены семьи. И решение о таком пополнении семейства нужно принимать с умом, понимать, что, по-хорошему, это четвероногое чудо от тебя никуда не денется", – заключила героиня.

Собаки попадают в приют не потому, что они плохие. Одной из самых распространенных причин возникновения безнадзорных животных на улицах является недобросовестность владельца. Например, собак для дачи заводят на летний период, а когда сезон заканчивается, оставляют животных на участке. В поисках пропитания брошенные питомцы приходят в город. Если такие собаки или кошки выживают, то позже они размножаются. И появляется так называемое уличное поколение бесхозяйных животных.

