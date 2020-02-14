Запертая в квартире на севере Москвы собака полгода мешает спать соседям

Запертая в квартире на севере Москвы собака полгода не дает нормально спать соседям: пес воет и скулит. Дело в том, что шесть месяцев назад его хозяина посадили в тюрьму. Люди рассказывают, что с тех пор за животным стали присматривать родственники мужчины. Однако они навещают квартиру всего раз в неделю, чтобы выгулять и покормить пса. Разбираемся, могут ли соседи в сложившейся ситуации помочь себе и собаке.



Скулит и громко лает

Жители одного из домов на улице Бусиновской Горке в Западном Дегунине вот уже полгода не могут нормально спать из-за лающей собаки. По словам людей, хозяина животного посадили в тюрьму на 2,5 года, из которых шесть месяцев пес живет один почти без присмотра.

"Молодой человек, хозяин собаки, нигде не работал, в квартире были постоянные гулянки, он дебоширил. На улице его с собакой часто встречала. Пес большой, худой, с длинной мордой", – рассказала жительница дома Алина.

После ареста хозяина в квартире на севере столицы собака фактически осталась жить одна. "Раз в неделю приезжает бабушка и выгуливает пса, а забирать его к себе не хотят. Соседи обращались в полицию, там ничего не могут сделать. Полиция не имеет права взламывать дверь", – пояснила Алина.





Алина жительница дома на улице Бусиновской Горке В последнее время по ночам собака вообще очень сильно скулит. У нее уже нервный срыв, она столько времени находится одна. Уже вой там не собачий. Там же вся квартира непонятно в каком состоянии, если с ней гуляют раз в неделю.

По словам женщины, родственники не заинтересованы в том, чтобы куда-либо пристроить собаку. "Может, конечно, они далеко живут, нет у них особо времени, чтобы приезжать", – предположила Алина.

Соседи готовы помочь с устройством животного, но уже не знают, куда следует обращаться, подчеркнула женщина. "Невозможно же, чтобы собака жила так еще два года, пока не вернется хозяин", – подчеркнула собеседница Москвы 24.

Что делать жителям дома?

Председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников рассказал Москве 24, что есть два варианта решения проблемы с воющим псом. Первый – попробовать договориться с женщиной, которая периодически навещает собаку.

"Жители могут с этой женщиной поговорить и по-добрососедски определиться, что такая форма сосуществования невозможна, когда пес воет неделями. Надо ей предложить взять собаку себе или отдать тем, кто любит животных", – сказал депутат.





Александр Семенников председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Сейчас достаточно быстро находятся новые владельцы. О животных активно распространяется информация в соцсетях, например. Может быть, даже в подъезде найдется любитель собак и оставит ее себе.

Если людям не удастся найти общий язык с женщиной, то можно обратиться в полицию, столичный департамент природопользования или в префектуру с жалобой о жестоком обращении с животным, подчеркнул Семенников.

"На мой взгляд, когда пес один находится взаперти, это одна из форм жестокого обращения с ним. Собака – животное, требующее выгула, ухода, нуждающееся в постоянном питании, а не один раз в неделю. Такое животное, находящееся в опасности, может быть изъято у владельца и направлено к другим людям или в приют", – добавил собеседник Москвы 24.





Александр Семенников председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Изъять должны представители департамента природопользования вместе с полицией, потому что без них невозможно проникновение в квартиру. Лучше это сделать в то время, когда женщина, присматривающая за животным, приедет к нему.

Семенников добавил, что также можно поставить вопрос об использовании жилья не по назначению и об его изъятии. Но, по словам депутата, это уже сложная судебная процедура.

В свою очередь, юрист и президент благотворительного фонда помощи животным "Забытые животные" Анастасия Комагина, предположила, что жителям дома нужно попробовать каким-то образом достучаться до хозяина собаки.

"Соседям надо как-то хозяина простимулировать через адвоката или написать ему письмо в колонию. Сказать, что это будет и для нас, и для собаки лучше. Я уверена, что есть куча людей, которые готовы присматривать за собакой, например, в счет проживания", – сказала зоозащитница в разговоре с Москве 24.

Илона Соболева, Анатолий Федотов