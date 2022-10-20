Педиатр назвал главные ошибки при лечении температуры у детей

Инфекционные заболевания у детей очень часто сопровождаются повышением температуры. Однако не все взрослые знают, как правильно действовать в такой ситуации. Рассказываем, в каком случае нужно сбивать температура у ребенка, а когда этого лучше не делать.



Ошибка № 1. Сбивать любую температуру

В норме температура у ребенка может подниматься до 37 градусов, и с этим точно ничего не надо делать, рассказал Москве 24 врач-педиатр Роман Тивиков. Дальше следует смотреть по состоянию. Если ребенок в целом нормально себя чувствует, то температуру до 38,5 сбивать нежелательно.





Роман Тивиков врач-педиатр Повышение температуры на фоне вирусной или бактериальной инфекции означает, что организм "принял бой" и начал вырабатывать защитные вещества – интерфероны. Причем их активный выброс происходит при показателях температуры от 38 до 38,5.

Родителям важно понимать, что жаропонижающие препараты никак не действуют на вирусы и бактерии. Они лишь снимают неприятные симптомы, вызванные повышенной температурой, но при этом мешают организму самостоятельно бороться с чужаками.



Ошибка № 2. Неправильная дозировка

Детские жаропонижающие препараты часто представлены в виде сиропов. При их использовании очень важно правильно рассчитать объем лекарства на один прием.

"Дело в том, что жаропонижающие, как и любые другие препараты, имеют максимальную суточную дозу. Превышать ее очень плохо, особенно когда дело касается детей. Но сделать это легко, если жар возвращается снова и снова, а мы при этом сбиваем его более высокой дозировкой, чем требуется", – отметил педиатр.

Рассчитывать объем жаропонижающего надо по весу ребенка. Ориентироваться на дозировки по возрасту, которые часто указывают на упаковках с препаратами, неправильно, отмечает эксперт. Дело в том, что дети в одной возрастной категории могут иметь разный вес.



Ошибка № 3. Не выдерживать промежутки

Если родители дали ребенку жаропонижающее, но через час температура не снизилась, не стоит спешить с повторной дозой. Она не усилит действие препарата, а только нагрузит печень, предупредил Тивиков.

"Обычно активная химическая реакция после приема лекарства начинается минут через сорок, примерно через час она боле менее "разгонится". Поэтому стоит подождать. Промежутки между приемами жаропонижающего должны составлять минимум три часа, но лучше дольше", – посоветовал врач.



Ошибка № 4. Надеяться только на лекарства

Когда у ребенка сохраняется высокая температура, используйте и другие методы ее снижения, помимо лекарств, рекомендует врач. Давайте ему обильное питье, делайте холодный компресс на голову и проветривайте комнату. Все эти способы действительно работают.





Роман Тивиков врач-педиатр Если ребенка трясет, значит, организм сокращает периферические сосуды, чтобы сохранить тепло внутри тела. В этом случае наша задача заставить сосуды расшириться и отдать тепло. Надо укрыть малыша плотным одеялом, можно надеть варежки и носки.

Обтирания хорошо помогают, когда ребенку из-за лихорадки становится жарко. Для этой процедуры достаточно использовать воду комнатной температуры. Не нужно проводить обтирания водкой и уксусом, предупредил педиатр. Это слишком жесткие методы для детского организма.

