Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках электронной трудовой книжки

Со следующего года россияне смогут устраиваться на работу с электронной трудовой книжкой. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Рассказываем о плюсах и минусах трудовой в цифровом варианте.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

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Премьер-министр РФ Михаил Мишутин подписал постановление, согласно которому с 2021 года россияне смогут устроиться на новую работу с электронной трудовой книжкой. Цифровой документ – почти полный аналог бумажной версии. В нем хранится информация о сотруднике, месте его работы, дате приема и увольнения, а также о причине прекращения трудового договора.

Посмотреть на электронную книжку и узнать все свои данные можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда, на портале госуслуг или через мобильные приложения этих ресурсов. Традиционную бумажную выписку при необходимости выдадут в отделе кадров у работодателя, в Пенсионном фонде или через МФЦ.

Сам закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. В течение этого года работник может выбрать между бумажной и электронной версией этого документа. Заявление со своим решением работник обязан подать до 31 декабря включительно. А с 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, будет вестись только электронная книжка. С этого же дня обладатели бумажного документа могут перейти в любой момент на цифровой аналог.



Нужна ли цифра?

Руководитель экспертного центра электронного государства Павел Хилов рассказал Москве 24, что при условии надежности хранения данных и безопасности системы переход на электронный вариант трудовых книжек вполне логичен.

"Это можно рассматривать как положительное событие, поскольку и кадровые службы, и сами работники будут избавлены от необходимости иметь дело с достаточно устаревшим бумажным документом. Информация о книжке будет отображена на сайте госуслуг и Пенсионного фонда России, что будет достаточно удобно", – пояснил эксперт.



Россияне смогут устроиться на работу с электронной трудовой с 2021 года

По его словам, в отличие от бумажного варианта, цифровую книжку не смогут потерять и ошибок в ней будет меньше.

"Считается, что все записи уже есть в Пенсионном фонде, но тем не менее потеря трудовой книжки – это всегда проблема. Например, бухгалтерия почти вся уже ведется в электронном виде, нет необходимости в большей части случаев заполнять документы и хранить все в бумаге", – отметил Хилов.

Собеседник Москвы 24 уверен, что в обозримом будущем практически все документы россиян переведут в цифру.





Павел Хилов руководитель экспертного центра электронного государства Сейчас массово все переводится на реестровые модели, когда оригинальным документом считается запись в электронной базе данных, а бумажный документ является копией этой записи. Так, например, в Росреестре уже практикуется, то же самое касается СНИЛС.

В свою очередь, директор Института профессионального кадровика Валентина Митрофанова не исключила возможности сбоев в системе даже при всех мерах по защите электронной базы данных россиян.

"Как у любой цифровой системы, есть страх, что что-то с ней может произойти. Условно говоря, для тех, кто отказался от бумажного варианта, а система вдруг накрылась, по сути, потребуются дополнительные телодвижения, чтобы доказать, где и у кого сотрудник работал при переходе в другую компанию", – отметила она в разговоре с Москвой 24.

Вторая проблема, по словам Митрофановой, состоит в том, что в электронном реестре пока нет всех сведений о предыдущем стаже работы. Поэтому при переходе в другую организацию все-таки потребуется бумажный вариант.





Валентина Митрофанова директор Института профессионального кадровика Сейчас основная проблема в том, что при новом трудоустройстве нужно предоставлять старую бумажную книжку, где есть предыдущий стаж, и справку из Пенсионного фонда о том, где человек работал с 2020 года.

"У нас с 1997 года действует персонифицированный пенсионный учет, поэтому Пенсионный фонд видит только отчисления от работодателей, но не видит, на какой должности работал человек, по какой причине был уволен, что важно для нового руководства", – подчеркнула эксперт.

По ее мнению, Пенсионный фонд должен добавить в систему все данные из трудовой книжки, но насколько это будет быстро, пока не понятно. Кроме того, эксперт посоветовала повременить с отказом от бумажных трудовых книжек людям предпенсионного возраста.