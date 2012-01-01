Эксперт Батищев дал советы по выбору водонагревателя

С 20 мая в Москве начались плановые отключения горячей воды. Для тех, кто не хочет по старинке кипятить воду или бегать в душ к родственникам, в магазинах есть большой выбор водонагревателей. Москва 24 расскажет, сколько стоят такие приборы и как выбрать подходящий.
Чем греть воду?
Все бытовые водонагреватели делятся на два вида – проточный и накопительный (его еще называют бойлером). Первые делают поток горячим в момент подачи, вторые представляют собой емкость, в которой находится подогретая вода. Оба вида работают либо от электричества, либо от газа, рассказал Москве 24 эксперт по установке и ремонту оборудования Андрей Виноградов.
По его словам, основное различие нагревателей заключается в мощности. Если горячая вода нужна для небольших нужд, лучше обратить внимание на проточный вариант.
Специалист подчеркнул, что проточные и накопительные нагреватели могут одинаково поддерживать температуру воды от 80 градусов. Однако второй вариант, по словам мастера, проработает дольше при правильном обслуживании и грамотной установке (в том числе, программного обеспечения). Например, проточный нагреватель может прослужить в среднем семь лет, а бойлер – 10–12. При этом срок также зависит от качества воды в квартире, заметил эксперт.
Как выбрать?
При покупке водонагревателя в первую очередь нужно обращать внимание на ТЭН – трубчатый электронагреватель. Если он некачественный, прибор может быстро выйти из строя, рассказал Москве 24 эксперт по климатическому оборудованию и руководитель центра профессионального обучения и повышения квалификации Игорь Батищев.
Он пояснил, что ТЭН может быть "мокрым" или "сухим". Отличие заключается в материале и способе подогрева жидкости.
Водонагреватели отличаются и по мощности. По словам специалиста, для накопительных приборов объемом 30 и 50 литров оптимальный показатель – 1,5 киловатта, для моделей в 80–100 литров лучше рассматривать варианты в 2 или 2,5 киловатта. При этом для проточного нагревателя такой энергии будет недостаточно для комфортного душа.
"Чтобы помыться с теплой водой, нужен прибор мощностью от 5 до 8 киловатт. Для горячей нужно рассматривать приборы мощностью от 12 киловатт. Но надо иметь в виду, что последний вариант уже исключает возможность установки в городской квартире: бытовая проводка не предназначена для таких объемов, могут быть замыкания", – объяснил Батищев.
При выборе накопительного нагревателя также нужно смотреть на качество бака, где будет находиться вода. Пластиковые модели, как правило, служат меньше, а эмалированные могут повредиться при доставке и не всегда гарантируют защиту от ржавчины (хотя многое зависит от производителя). Лучшим вариантом, по мнению эксперта, является нержавеющая сталь и стеклофарфор.
Цена воды
На сегодняшний день на маркетплейсах и в специализированных магазинах продают водонагреватели на любой кошелек. В сегменте эконом можно найти прибор в среднем от 6 до 11 тысяч рублей. Популярными брендами в этой категории считаются Thermex и Ariston, рассказал Игорь Батищев.
Эти же производители зарекомендовали себя и в среднем сегменте, где стоимость варьируется от 11 до 20 тысяч, а к высокой ценовой категории уже относятся нагреватели за 20–50 тысяч (все тот же Ariston, а также Stiebel Eltron). Последний же можно найти и в премиум-сегменте, где стоимость начинается от 50 тысяч рублей и выше, привел примеры специалист.
Также при выборе водонагревателя следует учесть, что модели большой мощности будут потреблять много электричества. А это в свою очередь отразится на расходах на ЖКУ, заключил Батищев.