Эксперт Батищев дал советы по выбору водонагревателя

С 20 мая в Москве начались плановые отключения горячей воды. Для тех, кто не хочет по старинке кипятить воду или бегать в душ к родственникам, в магазинах есть большой выбор водонагревателей. Москва 24 расскажет, сколько стоят такие приборы и как выбрать подходящий.

Чем греть воду?

Все бытовые водонагреватели делятся на два вида – проточный и накопительный (его еще называют бойлером). Первые делают поток горячим в момент подачи, вторые представляют собой емкость, в которой находится подогретая вода. Оба вида работают либо от электричества, либо от газа, рассказал Москве 24 эксперт по установке и ремонту оборудования Андрей Виноградов.

По его словам, основное различие нагревателей заключается в мощности. Если горячая вода нужна для небольших нужд, лучше обратить внимание на проточный вариант.





Андрей Виноградов эксперт по установке и ремонту оборудования Как правило, они подходят для малых объемов – помыть руки или посуду. То есть закрывают небольшие потребности. Если нужно полноценно принять душ, еще и нескольким людям, лучше использовать накопительные водонагреватели. В основном устанавливают такие приборы объемом 20–50 литров.

Специалист подчеркнул, что проточные и накопительные нагреватели могут одинаково поддерживать температуру воды от 80 градусов. Однако второй вариант, по словам мастера, проработает дольше при правильном обслуживании и грамотной установке (в том числе, программного обеспечения). Например, проточный нагреватель может прослужить в среднем семь лет, а бойлер – 10–12. При этом срок также зависит от качества воды в квартире, заметил эксперт.

Как выбрать?

При покупке водонагревателя в первую очередь нужно обращать внимание на ТЭН – трубчатый электронагреватель. Если он некачественный, прибор может быстро выйти из строя, рассказал Москве 24 эксперт по климатическому оборудованию и руководитель центра профессионального обучения и повышения квалификации Игорь Батищев.

Он пояснил, что ТЭН может быть "мокрым" или "сухим". Отличие заключается в материале и способе подогрева жидкости.



Игорь Батищев эксперт по климатическому оборудованию "Мокрый" или "погружной" ТЭН – это классический вариант. Он находится в контакте с водой и, как правило, изготовлен из нержавеющей стали или меди. "Сухие" ТЭНы находятся в металлической колбе, чтобы не было соприкосновения с жидкостями напрямую, а следовательно, и накипи. Они изготавливаются из стали или керамического материала. С сухим ТЭНом срок службы нагревательного элемента будет дольше.

Водонагреватели отличаются и по мощности. По словам специалиста, для накопительных приборов объемом 30 и 50 литров оптимальный показатель – 1,5 киловатта, для моделей в 80–100 литров лучше рассматривать варианты в 2 или 2,5 киловатта. При этом для проточного нагревателя такой энергии будет недостаточно для комфортного душа.

"Чтобы помыться с теплой водой, нужен прибор мощностью от 5 до 8 киловатт. Для горячей нужно рассматривать приборы мощностью от 12 киловатт. Но надо иметь в виду, что последний вариант уже исключает возможность установки в городской квартире: бытовая проводка не предназначена для таких объемов, могут быть замыкания", – объяснил Батищев.

При выборе накопительного нагревателя также нужно смотреть на качество бака, где будет находиться вода. Пластиковые модели, как правило, служат меньше, а эмалированные могут повредиться при доставке и не всегда гарантируют защиту от ржавчины (хотя многое зависит от производителя). Лучшим вариантом, по мнению эксперта, является нержавеющая сталь и стеклофарфор.

Цена воды

На сегодняшний день на маркетплейсах и в специализированных магазинах продают водонагреватели на любой кошелек. В сегменте эконом можно найти прибор в среднем от 6 до 11 тысяч рублей. Популярными брендами в этой категории считаются Thermex и Ariston, рассказал Игорь Батищев.

Эти же производители зарекомендовали себя и в среднем сегменте, где стоимость варьируется от 11 до 20 тысяч, а к высокой ценовой категории уже относятся нагреватели за 20–50 тысяч (все тот же Ariston, а также Stiebel Eltron). Последний же можно найти и в премиум-сегменте, где стоимость начинается от 50 тысяч рублей и выше, привел примеры специалист.





Игорь Батищев эксперт по климатическому оборудованию Разница между высоким и средним сегментами не столько в материалах, сколько в дополнительных функциях. Таких как возможность управления через интернет, высокоточные электронные термостаты с правом программирования.

Также при выборе водонагревателя следует учесть, что модели большой мощности будут потреблять много электричества. А это в свою очередь отразится на расходах на ЖКУ, заключил Батищев.