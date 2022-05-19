Сколько россияне могут заработать на своем организме

Сегодня никого не удивляет возможность получить выплаты за сдачу крови или ее компонентов. Однако продажа волос, платное донорство яйцеклеток и сперматозоидов все еще являются в России экзотичными способами заработка на своем организме. Рассказываем, сколько денег можно выручить таким образом.



Скупка волос

Волосы покупают для производства париков, шиньонов, накладных прядей, а также для наращивания. Проще всего продавать локоны через интернет, например через популярные сервисы объявлений или тематические группы в соцсетях. Покупают не только женские волосы, но и мужские. Возраст преградой для сделки также не является.

Стоимость волос зависит от длины, веса, цвета, структуры и от того, как они были срезаны. Обычно приобретают локоны длиной минимум 35–40 сантиметров. Светлые волосы стоят дороже темных, потому что встречаются реже. Крашеные же не покупают вовсе либо с большим дисконтом. За седину также придется скинуть цену. Предпочтение отдают тонким и гладким волосам.

Их можно срезать самостоятельно либо довериться мастерам компании-покупателя. Ровный срез прибавит к цене, поэтому рекомендуется распрощаться с ненужной шевелюрой на месте. В среднем можно заработать от 4,5 до 9 тысяч рублей за 100 граммов волос длиной 35–40 сантиметров. Локоны длиной 40 сантиметров отрастают примерно за три года.



Донорская сперма

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Покупателями донорской спермы выступают специализированные клиники и репродуктивные центры. Такие организации обычно собирают собственный банк биоматериала. Донорскую сперму задействуют при проведении процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). Доноры могут быть как анонимными, так и не анонимными. Данный вид подработки доступен ограниченному числу людей из-за довольно строгих требований. К сдаче допускаются мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, физически и психически здоровые, с нормальными показателями спермограммы.

Потенциального донора проверят на наличие заболеваний, передающихся половым путем, включая ВИЧ, сифилис и гепатиты, и проведут медико-генетическое обследование. Также придется пройти уролога, психиатра, нарколога, терапевта и сдать флюорографию. Медицинские обследования донору обычно проводят бесплатно за счет клиники.

Максимальная частота сдачи спермы зависит от клиники. Обычно эмбриологи разрешают сдавать биоматериал 1–2 раза в неделю. В Москве при средней стоимости одной донации в районе 3 тысяч рублей можно заработать около 24 тысяч рублей в месяц.



Сдача яйцеклеток

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Донорами яйцеклеток (ооцитов) могут стать женщины в возрасте от 18 до 35 лет без психических отклонений и генетических заболеваний. Для этого вида донорства одни из самых строгих требований. Помимо углубленного медицинского обследования, женщине предстоит пройти стимуляцию овуляции гормональными препаратами. Это необходимо, чтобы в яичниках созрело как можно больше яйцеклеток.

За одну сдачу яйцеклетки женщинам-донорам платят в среднем от 40 до 80 тысяч рублей в зависимости от количества полученных ооцитов. Эмбриологи рекомендуют сдавать яйцеклетки не чаще раза в 2–3 месяца, чтобы дать возможность организму восстановиться после процедуры.



Цена крови

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Самым распространенным видом донорства является сдача крови. Донором может стать здоровый гражданин России старше 18 лет и весом более 50 килограммов. Иностранцу для сдачи крови нужно иметь вид на жительство в РФ сроком не менее одного года.

Кровь берут в отделениях переливания медицинских учреждений. Телефоны для записи можно найти на сайте службы крови. Накануне и в день сдачи биоматериала донору запрещается есть жирную, жареную, острую и копченую еду, колбасные изделия, мясные, рыбные и молочные продукты, а также яйца и масло, шоколад, орехи и финики.

В Москве за сдачу крови заплатят 4 080 рублей, за плазму – 3 600 рублей, тромбоциты – 5 760 рублей и эритроциты – 6 000 рублей. В целях безопасности донорства мужчинам разрешено сдавать кровь не более 5 раз в год, а женщинам – не более 4. Любому донору, безвозмездно сдающему кровь, полагается бесплатное питание в день сдачи биоматериала. Его можно заменить на денежную компенсацию. В Москве ее размер составит 1 235 рублей. За определенное количество безвозмездных донаций награждают знаками "Почетный донор Москвы" и "Почетный донор России", которые гарантируют ряд льгот.

