Агрономы дали советы, как сохранить посадки в период похолодания

Синоптики спрогнозировали затяжное похолодание в центральной части России. Почти до самого конца мая температура будет больше походить на апрельскую – вплоть до заморозков на земле. Для столичных дачников это не самые приятные новости. В начале месяца некоторые уже высадили лук, чеснок и многие другие культуры. Разбираемся, как температурные колебания отразятся на огороде, каким образом его защитить, а также можно ли в таких условиях продолжать посадки.
Не ждать тепла
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России в ближайшую неделю можно не ждать потепления. Синоптик подчеркнул, что температура воздуха будет равняться апрельским значениям и сопровождаться облачной погодой.
"Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами – до 0… +5 градусов. На земле будут заморозки. Днем холоднее всего будет завтра – до +10 градусов. Дальше температура чуть приподнимется – от +8 до +13 градусов. К выходным – с трудом до +15 градусов", – объяснил Тишковец.
Он добавил, что почти каждый день ожидаются кратковременные дожди. Причиной аномального похолодания, по словам Тишковца, является североатлантический циклонический вихрь, из-за которого арктические воздушные массы добираются до региона.
Похожий прогноз дал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, надежд на потепление мало.
"Пока – в течение этой недели – погода будет устойчиво прохладная. Причина в циркуляции воздушных масс с северо-запада, из Гренландского моря. Они там сформировались и обуславливают погодную ситуацию. Существенных, очень значительных изменений не прогнозируется. Массы не очень насыщены влагой, но будут небольшие осадки", – сказал Вильфанд.
По его словам, дневная температура воздуха не будет превышать +15 градусов, что ниже климатической нормы на 2-4 градуса.
Что будет с посадками?
Временное похолодание не угрожает уже высаженным на огородах культурам, бояться следует только минусовых температур. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил кандидат биологических наук, агроном Николай Фурсов.
"В открытую грядку обычно высаживают холодостойкие культуры… Лук и чеснок уже высадили, ничего страшного с ними не сделается, они морозостойкие. Ни в коем случае их не надо укрывать. Также все, что высажено в парниках, дополнительно накрывать не стоит, потому что за день земля в них сильно прогревается, даже если нет солнца и прохладно днем", – сказал он.
Кроме того, по словам эксперта, в открытый грунт сейчас можно высаживать редиску, свеклу, морковку, укроп, петрушку, различные салаты и капусту. Не стоит затягивать и с картошкой, даже с учетом колебания температур.
"Для картофеля нужно +10… +12 градусов. Земля уже прогрелась до +10 градусов, то есть картофель можно давно сажать, ведь клубень будет на глубине семи-восьми сантиметров. Ему не страшно похолодание", – добавил агроном.
А вот с огурцами и помидорами лучше повременить, считает Фурсов.
В свою очередь, заведующий научным производственным участком Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Вячеслав Льянов согласился, что уже высаженным на дачах культурам не грозит гибель из-за временного похолодания.
"Для плодовых культур вообще проблем нет, как и для овощных. Просто могут задерживаться в развитии: чем ниже температура, тем медленнее растение развивается, то есть задерживается получение плодов. Опасность может быть только в заморозки", – объяснил эксперт.
По мнению Льянова, например, свеклу и морковь, высаженные в открытый грунт, сейчас можно накрыть специальным нетканым материалом, чтобы сохранить в почве влагу и усилить развитие растений, однако большой необходимости в этом нет, подчеркнул специалист.
Эксперт напомнил, что при высадке различных культур важно не забывать об удобрениях и своевременном поливе.
При этом Льянов добавил, что с поливом важно не переусердствовать: следует обращать внимание на состояние почвы, поскольку есть участки заболоченные или, наоборот, песчаные, которые быстро высыхают.
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Соболева Илона