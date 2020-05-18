Агрономы дали советы, как сохранить посадки в период похолодания

Синоптики спрогнозировали затяжное похолодание в центральной части России. Почти до самого конца мая температура будет больше походить на апрельскую – вплоть до заморозков на земле. Для столичных дачников это не самые приятные новости. В начале месяца некоторые уже высадили лук, чеснок и многие другие культуры. Разбираемся, как температурные колебания отразятся на огороде, каким образом его защитить, а также можно ли в таких условиях продолжать посадки.



Не ждать тепла

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в Центральной России в ближайшую неделю можно не ждать потепления. Синоптик подчеркнул, что температура воздуха будет равняться апрельским значениям и сопровождаться облачной погодой.

"Температура будет опускаться до апрельских значений, ночами – до 0… +5 градусов. На земле будут заморозки. Днем холоднее всего будет завтра – до +10 градусов. Дальше температура чуть приподнимется – от +8 до +13 градусов. К выходным – с трудом до +15 градусов", – объяснил Тишковец.

Он добавил, что почти каждый день ожидаются кратковременные дожди. Причиной аномального похолодания, по словам Тишковца, является североатлантический циклонический вихрь, из-за которого арктические воздушные массы добираются до региона.





Евгений Тишковец ведущий специалист центра погоды "Фобос" Такие затяжные холода в мае случаются не чаще, чем раз в 15 лет. К норме мы вернемся к последним дням мая, увидим 20-градусные значения.

Похожий прогноз дал и научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. По словам синоптика, надежд на потепление мало.

"Пока – в течение этой недели – погода будет устойчиво прохладная. Причина в циркуляции воздушных масс с северо-запада, из Гренландского моря. Они там сформировались и обуславливают погодную ситуацию. Существенных, очень значительных изменений не прогнозируется. Массы не очень насыщены влагой, но будут небольшие осадки", – сказал Вильфанд.

По его словам, дневная температура воздуха не будет превышать +15 градусов, что ниже климатической нормы на 2-4 градуса.



Что будет с посадками?

Временное похолодание не угрожает уже высаженным на огородах культурам, бояться следует только минусовых температур. Об этом в беседе с Москвой 24 заявил кандидат биологических наук, агроном Николай Фурсов.

"В открытую грядку обычно высаживают холодостойкие культуры… Лук и чеснок уже высадили, ничего страшного с ними не сделается, они морозостойкие. Ни в коем случае их не надо укрывать. Также все, что высажено в парниках, дополнительно накрывать не стоит, потому что за день земля в них сильно прогревается, даже если нет солнца и прохладно днем", – сказал он.

Кроме того, по словам эксперта, в открытый грунт сейчас можно высаживать редиску, свеклу, морковку, укроп, петрушку, различные салаты и капусту. Не стоит затягивать и с картошкой, даже с учетом колебания температур.

"Для картофеля нужно +10… +12 градусов. Земля уже прогрелась до +10 градусов, то есть картофель можно давно сажать, ведь клубень будет на глубине семи-восьми сантиметров. Ему не страшно похолодание", – добавил агроном.

А вот с огурцами и помидорами лучше повременить, считает Фурсов.





Николай Фурсов агроном Если рассада огурцов и помидоров уже готова и вы можете ее подержать где-нибудь на веранде, террасе, где все-таки потеплее, чем под пленкой, то лучше еще немного их там подержать. Если нет возможности их содержать дома или они сильно перерастают, то можно сейчас высаживать в парник.

В свою очередь, заведующий научным производственным участком Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства Вячеслав Льянов согласился, что уже высаженным на дачах культурам не грозит гибель из-за временного похолодания.

"Для плодовых культур вообще проблем нет, как и для овощных. Просто могут задерживаться в развитии: чем ниже температура, тем медленнее растение развивается, то есть задерживается получение плодов. Опасность может быть только в заморозки", – объяснил эксперт.



По мнению Льянова, например, свеклу и морковь, высаженные в открытый грунт, сейчас можно накрыть специальным нетканым материалом, чтобы сохранить в почве влагу и усилить развитие растений, однако большой необходимости в этом нет, подчеркнул специалист.

Эксперт напомнил, что при высадке различных культур важно не забывать об удобрениях и своевременном поливе.





Вячеслав Льянов заведующий научным производственным участком Всероссийского селекционно-технологического института садоводства и питомниководства

Удобрения важно вносить каждую весну. Обязательны азотные удобрения и фосфорно-калийные. Сейчас очень много ветров и часто идут дожди, однако за счет сильного ветра даже в холодную погоду влага может быстро испаряться из почвы, поэтому если нет дождей, то поливать важно хотя бы раз в неделю.

При этом Льянов добавил, что с поливом важно не переусердствовать: следует обращать внимание на состояние почвы, поскольку есть участки заболоченные или, наоборот, песчаные, которые быстро высыхают.



Соболева Илона