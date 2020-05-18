Синоптики объяснили аномально холодную погоду в мае

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с Москвой 24 объяснил, почему в мае не стоит ждать потепления. Он заявил, что сейчас преобладают воздушные массы с северо-запада, которые и обуславливают нынешнюю погодную ситуацию.
Эксперт подчеркнул, что стоит ожидать облачной погоды с прояснениями до конца месяца. Вильфанд считает, что дневная температура воздуха не будет превышать +15 градусов. "Это заметно ниже на 2-4 градуса той температуры, которая должна быть по климату", – заявил специалист.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец рассказал, что в ближайшую неделю в регионе не стоит ожидать потепления. По его словам, причина аномального холода заключается в североатлантическом циклоническом вихре, который позволяет арктическим воздушным массам добраться до территории Центральной России.
Синоптик отметил, что температура воздуха будет равна апрельским значениям. Чаще всего холода будут сопровождаться облачной погодой.
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