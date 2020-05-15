Неблагоприятная погода сохранится в Москве до середины следующей недели

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Температура ниже нормы и небольшие дожди сохранятся в Москве до середины следующей недели, сообщает Гидрометцентр России.

Синоптики отмечают, что среднесуточная температура будет отклонена от нормы примерно на 4 градуса. Также в регионе сохранятся осадки.

Так, в ближайшие выходные днем столбики термометров прогреются до 17 градусов, при этом в ночные часы температура в столице опустится до 2–4 градусов, по области – от 0 до 5 градусов. Также местами не исключены заморозки.

В воскресенье ожидается небольшой дождь и усиление порывов ветра до 18 метров в секунду.

"В понедельник, 18 мая, небольшой дождь. Ночью так же, как и накануне – в Москве плюс 6–8, по области 3–8 градусов. Днем в столице 12–14, в Подмосковье 10–15. Ветер юго-западный, западный 5–10 м/с, местами порывы до 17 м/с", – предупредили метеорологи.

В последующие дни прогнозируется умеренный северо-западный ветер и дожди.

Ранее сообщалось, что сезон шквалов в столичном регионе может продлиться до июля.

До этого синоптики прогнозировали теплый май на большей части РФ.