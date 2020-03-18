Покупатели пожаловались на акцию "#Держи пост" в магазине "Дикси"

Пользователи социальных сетей пожаловались на акцию "#Держи пост" в продуктовых магазинах "Дикси". Людей неприятно удивило то, что под нее почему-то попали мясные и молочные продукты, а кое-где даже алкогольные напитки. То есть все то, что верующим нельзя употреблять в Великий пост. Разбираемся в ситуации и рассказываем, как представители розничной сети объяснили произошедшее.



"Каждый постится по-своему"

Фото: соцсети

В соцсетях распространились фотографии полок одного из магазинов "Дикси" в Подольске. На них запечатлены сосиски, сыр и другие продукты, помеченные зелеными табличками "#Держи пост". Автор публикации возмутился: "Вы вообще в своем уме, что таким образом фактически троллить людей, держащих пост? Как можно было додуматься до такого!"

Другие пользователи сразу же включились в диалог. Одна из комментаторов отметила, что "в сочетании со скидками похоже на троллинг. С другой стороны, из-за спада спроса скидка понятна. Странный маркетинг". Еще одна пользовательница назвала фотографии фейком. По ее мнению, "зеленые флаеры перевесили", а потом сфотографировали.

Тем не менее свидетели необычной акции нашлись и в других городах. Так, один из них выложил фотографию полки алкогольных напитков, на которой тоже висели соответствующие зеленые таблички. Свою публикацию он сопроводил подписью: "Дикси" где-то в Химках", а также отметил, что "каждый постится по-своему".

В текущем году Великий пост у православных христиан начался 2 марта и продлится до 18 апреля. В это время верующим запрещается употреблять мясо, сыр, яйца и ряд других продуктов. Исключение составляют маленькие дети, беременные и кормящие женщины, а также болеющие люди.



Были нарушения

Фото: соцсети

В пресс-службе розничной сети "Дикси" пояснили Москве 24, что акция с зелеными табличками не является фейком. При этом добавили, что она была сформирована для поддержки продаж постного товара в период Великого поста.





пресс-служба "Дикси" Акция действует более чем на 200 товаров, которые можно употреблять в пост. Среди них разнообразные фрукты и овощи, сухофрукты и крупы. На полках магазинов данный акционный товар выделяется специальными вставками зеленого цвета с неймингом "#Держи пост".

В пресс-службе сети также подчеркнули, что после жалоб пользователей в магазине в Подольске, а также в ряде других точек в Химках были проведены внеплановые проверки. Как выяснилось, нарушения действительно имелись.

"Выявленные нарушения расположения специальных вставок зеленого цвета с неймингом "#Держи пост" оперативно устранены. C сотрудниками магазина, допустившими нарушения, проведен дополнительный инструктаж о необходимости усиления контроля в процессе осуществления хозяйственной деятельности", – заключили в пресс-службе.

Накануне 8 Марта москвичей возмутило необычное название цветочного магазина "Точно даст". Владелец торговой точки утверждал, что бренд более чем позитивный и не содержит сексуального подтекста. Однако некоторые покупатели все же посчитали такую рекламу неприличной. В 2018 году бренд H&M на своем сайте разметил рекламный плакат с фотографией чернокожего ребенка в толстовке, на которой было написано "Coolest Monkey In The Jungle" ("Самая классная обезьянка в джунглях". – Прим. ред.). Некоторые сочли эту идею оскорбительной и расистской. Позже представители шведской компании извинились за неоднозначную рекламу.





Федотов Анатолий, Ефимова Мария