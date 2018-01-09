Компания H&M извинилась за рекламу с чернокожим мальчиком

Фото: AP/Britain H&M
Шведская компания H&M извинилась за свой рекламный плакат, который оскорбил чернокожих людей.
На плакате размещена фотография чернокожего ребенок в толстовке, на которой написано: "Самая классная обезьянка в джунглях" (Coolest Monkey In The Jungle). Некоторые сочли эту идею оскорбительной и расистской, передает ТАСС.
Например канадский поп-певец эфиопского происхождения, известный под псевдонимом The Weeknd, написал в соцсетях, что был шокирован снимком. Он раньше сотрудничал с H&M, однако после появления рекламы уверил, что больше не будет работать с компанией.
"Мы искренне извиняемся за то, что это фото было сделано, и мы сожалеем по поводу того, что было напечатано", – сообщается в заявлении в H&M.
Плакат раскритиковали также другие знаменитости, среди них – рэпер Дидди и баскетболист Леброн Джеймс.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: