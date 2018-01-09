Компания H&M извинилась за рекламу с чернокожим мальчиком

Фото: AP/Britain H&M

Шведская компания H&M извинилась за свой рекламный плакат, который оскорбил чернокожих людей.

На плакате размещена фотография чернокожего ребенок в толстовке, на которой написано: "Самая классная обезьянка в джунглях" (Coolest Monkey In The Jungle). Некоторые сочли эту идею оскорбительной и расистской, передает ТАСС.

Например канадский поп-певец эфиопского происхождения, известный под псевдонимом The Weeknd, написал в соцсетях, что был шокирован снимком. Он раньше сотрудничал с H&M, однако после появления рекламы уверил, что больше не будет работать с компанией.

"Мы искренне извиняемся за то, что это фото было сделано, и мы сожалеем по поводу того, что было напечатано", – сообщается в заявлении в H&M.

Плакат раскритиковали также другие знаменитости, среди них – рэпер Дидди и баскетболист Леброн Джеймс.