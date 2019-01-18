Пользователям Сети не понравился облик станции метро "Филатов Луг"

14 января в Москве провели технический пуск нового участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до "Коммунарки" и показали построенные вестибюли метро. Однако в соцсетях появились сообщения горожан, которые оказались недовольны внутреннем обликом станции "Филатов Луг". По их мнению, станция выглядит простовато.
Новая станция "Филатов Луг", которую откроют уже в конце весны, – наземная. При оформлении павильона в интерьере использовали белый и желтый цвета. Высокие десятиметровые потолки украсили ажурной металлокомпозитной конструкцией.
Путевые стены сделали стеклянными, а через витражные окна на станцию будет проникать дневной свет. Внешне платформа напоминает железнодорожный вокзал. Создателей вдохновили архитектурные формы вокзалов, построенных в середине ХIХ – начале ХХ веков. Например, Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке и Киевский вокзал в Москве.
Однако не всем горожанам понравился дизайн "Филатова Луга".
Некоторые считают, что внутреннее оформление станции "простовато" и "похоже на склад или на летний рынок".
Другие сравнили внешний вид станции с "помещением в мебельном магазине, где покупатели забирают крупногабаритный товар".
Тем не менее есть и защитники необычного оформления платформы, которые приветствуют разнообразие в облике московского метрополитена.
Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что станция внешне соответствует своему названию.
Станция "Прокшино" – также наземная. Она располагается у одноименной деревни. "Ольховая" – подземная станция мелкого заложения в центре административно-делового центра "Коммунарка". Ее необычное пространственное решение связано с тем, что станция находится между двумя транспортными тоннелями автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Согласно проекту, внешние несущие стены подземной части станции "поворачивают" вслед за автодорожным тоннелем. Четвертая на новом участке – подземная станция мелкого заложения "Коммунарка" ("Столбово"). Ее главным декоративным элементом станет светильник-решетка, которая пройдет по оси станции на всем протяжении платформы и кассового зала.
Зампредседателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев считает, что люди, которые живут рядом со строящейся станцией, как правило, не остаются равнодушными в вопросе ее внешнего облика.
"Дело не в концепции, а в том, что у людей будут какие-то приятные ассоциации, ведь пассажиры в метро проводят много времени, особенно те, кто живет рядом со станцией, поэтому на это обращают внимание", – пояснил депутат.
По его словам, москвичам все-таки стоит дождаться открытия станций, чтобы своими глазами оценить преимущество и недостатки новой станции "Филатов Луг".
В свою очередь профессор Московского архитектурного института и экс-глава Института Генплана Москвы Сергей Ткаченко в беседе с порталом Москва 24 поделился мнением о том, что москвичи еще успеют полюбить эту станцию. По его словам, у любого архитектурного проекта найдутся как защитники, так и противники.
"Никогда невозможно угодить всем. Ни одного здания мы не построили, чтобы все остались довольны, вкус у каждого свой, это не значит, что он плохой – он просто собственный. Все равно рано или поздно люди привыкнут к необычному внешнему виду станции", – пояснил Ткаченко.
"Можно как в минимализме сделать интересную вещь, так и помпезную станцию можно сделать такой, от которой станет дурно. Все зависит от архитектора и от заказчика", – добавил он.