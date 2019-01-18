Пользователям Сети не понравился облик станции метро "Филатов Луг"

14 января в Москве провели технический пуск нового участка Сокольнической линии метро от станции "Саларьево" до "Коммунарки" и показали построенные вестибюли метро. Однако в соцсетях появились сообщения горожан, которые оказались недовольны внутреннем обликом станции "Филатов Луг". По их мнению, станция выглядит простовато.

Новая станция "Филатов Луг", которую откроют уже в конце весны, – наземная. При оформлении павильона в интерьере использовали белый и желтый цвета. Высокие десятиметровые потолки украсили ажурной металлокомпозитной конструкцией.

Путевые стены сделали стеклянными, а через витражные окна на станцию будет проникать дневной свет. Внешне платформа напоминает железнодорожный вокзал. Создателей вдохновили архитектурные формы вокзалов, построенных в середине ХIХ – начале ХХ веков. Например, Ватерлоо в Лондоне, Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке и Киевский вокзал в Москве.



Однако не всем горожанам понравился дизайн "Филатова Луга".



Некоторые считают, что внутреннее оформление станции "простовато" и "похоже на склад или на летний рынок".





Другие сравнили внешний вид станции с "помещением в мебельном магазине, где покупатели забирают крупногабаритный товар".



Тем не менее есть и защитники необычного оформления платформы, которые приветствуют разнообразие в облике московского метрополитена.



Некоторые пользователи соцсетей отмечают, что станция внешне соответствует своему названию.



Общая протяженность участка красной ветки метро от Саларьева до Коммунарки равна 12 километрам. На новом участке Сокольнической линии метро откроют четыре станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Наземная станция "Филатов Луг" расположена у примыкания автодороги Мосрентген – Знаменки к магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Общая протяженность участка красной ветки метро от Саларьева до Коммунарки равна 12 километрам. На новом участке Сокольнической линии метро откроют четыре станции: "Филатов Луг", "Прокшино", "Ольховая" и "Коммунарка". Наземная станция "Филатов Луг" расположена у примыкания автодороги Мосрентген – Знаменки к магистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Станция "Прокшино" – также наземная. Она располагается у одноименной деревни. "Ольховая" – подземная станция мелкого заложения в центре административно-делового центра "Коммунарка". Ее необычное пространственное решение связано с тем, что станция находится между двумя транспортными тоннелями автомагистрали Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе. Согласно проекту, внешние несущие стены подземной части станции "поворачивают" вслед за автодорожным тоннелем. Четвертая на новом участке – подземная станция мелкого заложения "Коммунарка" ("Столбово"). Ее главным декоративным элементом станет светильник-решетка, которая пройдет по оси станции на всем протяжении платформы и кассового зала.



Зампредседателя комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Антон Палеев считает, что люди, которые живут рядом со строящейся станцией, как правило, не остаются равнодушными в вопросе ее внешнего облика.

"Дело не в концепции, а в том, что у людей будут какие-то приятные ассоциации, ведь пассажиры в метро проводят много времени, особенно те, кто живет рядом со станцией, поэтому на это обращают внимание", – пояснил депутат.

По его словам, москвичам все-таки стоит дождаться открытия станций, чтобы своими глазами оценить преимущество и недостатки новой станции "Филатов Луг".

В свою очередь профессор Московского архитектурного института и экс-глава Института Генплана Москвы Сергей Ткаченко в беседе с порталом Москва 24 поделился мнением о том, что москвичи еще успеют полюбить эту станцию. По его словам, у любого архитектурного проекта найдутся как защитники, так и противники.

"Никогда невозможно угодить всем. Ни одного здания мы не построили, чтобы все остались довольны, вкус у каждого свой, это не значит, что он плохой – он просто собственный. Все равно рано или поздно люди привыкнут к необычному внешнему виду станции", – пояснил Ткаченко.

"Можно как в минимализме сделать интересную вещь, так и помпезную станцию можно сделать такой, от которой станет дурно. Все зависит от архитектора и от заказчика", – добавил он.