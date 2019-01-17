От Некрасовки до Лефортово, от Бульвара Рокоссовского до Коммунарки. Куда дойдет метро?

В мае этого года пассажиры Сокольнической линии смогут доезжать до станции "Столбово". Линию продлят на четыре станции – "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Столбово". Поезда без пассажиров по новым путям красной ветки запустили 14 января. В конце 2019 года на Большой кольцевой линии откроют две станции: "Лефортово" и "Авиамоторную".

В стиле Ватерлоо

Проектное решение. Фото: stroi.mos.ru

Три года станция "Саларьево" была замыкающей на Сокольнической линии метро. Через четыре месяца она станет промежуточной. От "Саларьево" поезда пойдут на юг до станции "Филатов луг".

Новая станция наземная. Она получила название по близлежащему садоводческому товариществу. Рядом с линией метро проходит восьмиполосный участок трассы Солнцево-Бутово-Видное.

На другую сторону магистрали пассажиры с платформы метро будут переходить по наземному пешеходному крытому переходу.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

При оформлении станционного павильона использовали цвета белый и желтый. Высокие десятиметровые потолки украсили ажурной металлокомпозитной конструкцией.

Путевые стены сделали стеклянными. Через витражные окна на станцию круглый год будет проникать дневной свет. Внешне платформа напоминает железнодорожный вокзал. Создателей вдохновили архитектурные формы вокзалов, построенных в середине ХIХ – начале ХХ веков, например, Ватерлоо в Лондоне (1848), Пенсильванский вокзал в Нью-Йорке (1910) и Киевский вокзал в Москве (1918).

Красный сосед

Проектное решение. Фото: stroi.mos.ru

За станцией "Филатов луг" расположена станция "Прокшино". У которой так же, как и у соседа, островная платформа с двумя рядами колонн, застекленные стены вдоль путей, позволяющие проникать солнцу, а на десятиметровом потолке металлокомпозитная конструкция. Пассажиры смогут отличить две станции по цвету. В отделке интерьера "Прокшино" использовали красный цвет.



Название станции дали по одноименной деревне, находящейся рядом. "Прокшино" примыкает к трассе Солнцево – Бутово – Видное, поэтому на другую сторону дороги ведет наземный крытый пешеходный переход.

Перегоны от "Филатового луга" до "Прокшино" и половину пути от "Прокшино" в сторону "Ольховой" закрыли навесами, защищающими от осадков. По форме навесы сделали аэродинамические, повторяющее контур движущегося поезда.



Боковые стены навесов созданы из алюминиевых реек. Через отверстия между рейками в тоннель проникает воздух, корме того, пассажиры смогут любоваться в поездке панорамными видами ТиНАО.

Сейчас между садовым товариществом "Филатов луг" и деревней Прокшино – лес, но Троицкий и Новомосковский округа (ТиНАО) в ближайшие годы будут активно застраиваться, и население увеличится. Столичные власти предполагают, что к 2035 году в округе будут проживать полтора миллиона человек.

В стиле оригами

От станции "Прокшино" метропуть проложен вдоль трассы Солнцево – Бутово – Видное до Калужского шоссе. На пересечении с Калужкой поезд уходит в тоннель. Станция "Ольховая", следующая за "Прокшино", будет подземной. Над станцией строится Административно-деловой центр "Коммунарка". Сюда планирует переехать префектура Троицкого и Новомосковского округов. Вблизи станции также строятся больница и жилой комплекс.



Наземный вестибюль "Ольховой" построили в виде бумажного самолетика – визуально он напоминает фигуру, сложенную из квадратных листов бумаги.

Во внутренней отделке станции использовали белые, желтые и оранжевые цвета. Стены и колонны сделали из мрамора, а пол – из гранита.

Пассажиропоток станции в ближайшие годы может составить 20 тысяч человек в час.

Встреча в Столбово

Заканчиваться Сокольническая линия в этом году будет станцией "Столбово". Ее расположили на пересечении трассы Солнцево–Бутово–Видное с магистралью МКАД–Коммунарка–аэропорт Остафьево.

Со временем "Столбово" станет пересадочной на Новаторскую линию метро от "Улицы Новаторов" до "Столбово", к строительству которой приступят в ближайшие годы. Переход на радиальную Новаторскую линию заложен в западном торце платформы.

Конечную станцию Сокольнической линии сделали в светлых тонах. В отделке использовали белый, серый и бежевый цвета. Стены и колонны облицевали мрамором, пол выложили гранитной плиткой.

В статусе конечной "Столбово" будет числиться недолго. В 2022 году красную ветку продлят на восток.

"Принято решение о продлении Сокольнической линии еще на 2,6 км. На этом участке будет построена дополнительная станция "Потапово"", – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин. Ранее станция носила рабочее название "Новомосковская".

Мечты о небе

Проектное решение станции Лефортово. Фото: stroi.mos.ru

На Большой кольцевой линии в конце 2019 года откроют две станции: "Лефортово" и "Авиамоторная". По участку пустят поезда с пассажирами, несмотря на то, что он не связан пока ни с северо-восточными, ни с юго-восточными станциями Большой Кольцевой линии.

По словам Марата Хуснуллина, две станции станут продолжением Некрасовской линии от станции "Нижегородская". Таким образом, поезда розовой ветки из "Некрасовки" будут доезжать до станции "Нижегородская", переезжать на пути Большого кольца и продолжат путь до "Авиамоторной", а затем до "Лефортово".

Станцию "Авиамоторная" оформят в стиле минимализма. В оформлении будут преобладать черные, серые и белые тона. Новая станция откроется в районе Лефортово Юго-Восточного округа до конца 2019 года.

При разработке дизайн-проекта архитекторы обратились к авиационной тематике. Колонны и светильники на платформе повторят форму деталей самолета. На потолке изобразят облачный шлейф от самолета, который сымитируют светодиодные и неоновые светильники из алюминия. Путевые стены "Авиамоторной" выполнят из нержавеющей стали, пол – из натурального камня.

Со станции "Авиамоторная" Большой кольцевой линии пассажиры смогут пересаживаться на одноименную станцию Калининской ветки.

Винтаж в "Лефортово"

Проектное решение станции "Лефортово". Фото: stroi.mos.ru

На востоке Москвы между улицами Солдатской и Наличной построят станцию "Лефортово" Большой кольцевой линии. На островной платформе установят один ряд колонн. Их облицуют мрамором рубинового цвета. Ажурные люстры будут освещать станцию, а на платформе поставят лавочки.

Движение по маршруту от станции "Нижегородская" до "Лефортово" будет организовано до 2021 года. На этот год столичные власти наметили завершение строительства станций северного "полукольца" от "Савеловской" до "Лефортово".

После этого Некрасовская линия соединится с Калининско-Солнцевской линией через Большую кольцевую линию. Маршрут начнется со станции "Некрасовка", от станции "Нижегородская" продолжится по кольцу, в районе станции "Деловой центр" перейдет в Калининско-Солнцевскую линию до станции "Рассказовка". Это будет самый длинный маршрут московского метрополитена.