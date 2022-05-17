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Психолог рассказала, как правильно вести себя в конфликтных ситуациях

Конфликт исчерпан: что делать, когда собеседник провоцирует ссору
общество

Есть люди, которые просто обожают провоцировать на конфликт. Чтобы не стать их жертвой, надо уметь тушить спорные ситуации. Рассказываем, как сберечь нервы, время и отношения с таким человеком.

Конфликт ради конфликта

Фото: depositphotos/ArturVerkhovetskiy

Говорят, что в споре рождается истина. Однако люди часто затевают конфликты не с этой целью, а для того, чтобы выплеснуть эмоции или укрепиться в своей позиции относительно какого-то вопроса.

"Оба эти варианта предполагают, что ни о каком чувстве такта, внимательности и бережности к собеседнику речи быть не может. Если человек провоцирует собеседника на конфликт, но не желает даже выслушать его или обесценивает его позицию, давит, оскорбляет – он просто воспринимает этого человека как объект для снятия напряжения или самоутверждения", – рассказывает психолог Елена Драгойлович.

Если человек не умеет вести себя в конфликтных ситуациях, провокатор может использовать его в своих целях. Тогда вместе с плохим настроением придет ощущение потерянной энергии, собственной слабости и чувства вины за неумение дать отпор.

Спокойствие, только спокойствие

Фото: depositphotos/CITAlliance

Очень важно в момент назревания конфликта настроиться на душевное равновесие. Когда человек теряет самообладание, ему сложно мыслить рационально и вести себя разумно. Все это играет на руку разжигателю спора.

"Чтобы успокоиться, можно использовать самый популярный способ – осознанное дыхание. Постарайтесь расслабиться и сделайте спокойный продолжительный выдох, помогая себе мышцами живота. Затем такой же спокойный, но более короткий вдох. Потом снова выдох и так далее", – советует психолог.

Иногда успокоиться помогает эмпатия. Можно попробовать представить чувства человека и пожалеть его. Часто агрессивное поведение – это результат детских травм.

Когда к ребенку агрессивно относятся в семье, унижают, постоянно делают замечания, он может стать взрослым, который будет отыгрываться на окружающих его людях. Осознав это, вы поймете, что агрессия, которую конфликтующий направляет на вас, – на самом деле не ваша проблема, а его.
Елена Драгойлович
психолог

Навык возвращать себя в состояние спокойствия можно проработать заранее. Поможет психологический прием под названием "якорение". Для этого в спокойной обстановке подумайте о ситуациях, в которых чувствовали себя счастливыми, защищенными и уверенными. Затем закрепите это состояние жестом. Можно, например, слега погладить одну ладонь другой. Потом, когда будет чувствовать, что теряете контроль над своими эмоциями, этот жест поможет его вернуть.

Расстановка приоритетов

Фото: depositphotos/olly18

Конфликтные ситуации редко приводят к решению каких-то проблем, зато отнимают время и энергию. Поэтому если в спор вас затягивает посторонний человек, с которым вы не предполагаете развивать отношения, лучше просто остановить такое общение.

"Важно дать себе внутреннее право выходить из диалога больше заботясь о себе и своих чувствах, чем о реакции собеседника. Можно спокойно, но твердо сказать: "Мне не хотелось бы продолжать диалог в таком ключе, возможно, я смогу его продолжить в другом тоне". Или более резко: "Я не готов обсуждать это с вами", – объясняет эксперт.

Если отношения с человеком важны, надо понимать, что конфликт ставит их под удар. Даже если вы победите в споре, то ценой потерянных интересов.

Попробуйте объяснить собеседнику то, как вы воспринимаете ваш диалог. Например, так: "Для меня наш разговор становится похожим на спор. Я хотел бы его завершить. Давай каждый останется при своем мнении".
Елена Драгойлович
психолог

Можно прямо сказать о чувствах, которые вызывает конфликтная ситуация: "Мне сложно поддерживать разговор, когда ты так упорно отстаиваешь свою позицию и, похоже, не хочешь выслушивать мою. Я чувствую подавленность и мне неуютно". Помните, что конфликт можно свести на нет, если одна из сторон психологически устойчива и руководствуется разумом. Будьте такой стороной.

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Трошина Любовь

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