Психолог рассказала, как правильно вести себя в конфликтных ситуациях

Есть люди, которые просто обожают провоцировать на конфликт. Чтобы не стать их жертвой, надо уметь тушить спорные ситуации. Рассказываем, как сберечь нервы, время и отношения с таким человеком.

Конфликт ради конфликта

Говорят, что в споре рождается истина. Однако люди часто затевают конфликты не с этой целью, а для того, чтобы выплеснуть эмоции или укрепиться в своей позиции относительно какого-то вопроса.

"Оба эти варианта предполагают, что ни о каком чувстве такта, внимательности и бережности к собеседнику речи быть не может. Если человек провоцирует собеседника на конфликт, но не желает даже выслушать его или обесценивает его позицию, давит, оскорбляет – он просто воспринимает этого человека как объект для снятия напряжения или самоутверждения", – рассказывает психолог Елена Драгойлович.

Если человек не умеет вести себя в конфликтных ситуациях, провокатор может использовать его в своих целях. Тогда вместе с плохим настроением придет ощущение потерянной энергии, собственной слабости и чувства вины за неумение дать отпор.

Спокойствие, только спокойствие

Очень важно в момент назревания конфликта настроиться на душевное равновесие. Когда человек теряет самообладание, ему сложно мыслить рационально и вести себя разумно. Все это играет на руку разжигателю спора.

"Чтобы успокоиться, можно использовать самый популярный способ – осознанное дыхание. Постарайтесь расслабиться и сделайте спокойный продолжительный выдох, помогая себе мышцами живота. Затем такой же спокойный, но более короткий вдох. Потом снова выдох и так далее", – советует психолог.

Иногда успокоиться помогает эмпатия. Можно попробовать представить чувства человека и пожалеть его. Часто агрессивное поведение – это результат детских травм.



Елена Драгойлович психолог Когда к ребенку агрессивно относятся в семье, унижают, постоянно делают замечания, он может стать взрослым, который будет отыгрываться на окружающих его людях. Осознав это, вы поймете, что агрессия, которую конфликтующий направляет на вас, – на самом деле не ваша проблема, а его.

Навык возвращать себя в состояние спокойствия можно проработать заранее. Поможет психологический прием под названием "якорение". Для этого в спокойной обстановке подумайте о ситуациях, в которых чувствовали себя счастливыми, защищенными и уверенными. Затем закрепите это состояние жестом. Можно, например, слега погладить одну ладонь другой. Потом, когда будет чувствовать, что теряете контроль над своими эмоциями, этот жест поможет его вернуть.

Расстановка приоритетов

Конфликтные ситуации редко приводят к решению каких-то проблем, зато отнимают время и энергию. Поэтому если в спор вас затягивает посторонний человек, с которым вы не предполагаете развивать отношения, лучше просто остановить такое общение.

"Важно дать себе внутреннее право выходить из диалога больше заботясь о себе и своих чувствах, чем о реакции собеседника. Можно спокойно, но твердо сказать: "Мне не хотелось бы продолжать диалог в таком ключе, возможно, я смогу его продолжить в другом тоне". Или более резко: "Я не готов обсуждать это с вами", – объясняет эксперт.

Если отношения с человеком важны, надо понимать, что конфликт ставит их под удар. Даже если вы победите в споре, то ценой потерянных интересов.



Елена Драгойлович психолог Попробуйте объяснить собеседнику то, как вы воспринимаете ваш диалог. Например, так: "Для меня наш разговор становится похожим на спор. Я хотел бы его завершить. Давай каждый останется при своем мнении".

Можно прямо сказать о чувствах, которые вызывает конфликтная ситуация: "Мне сложно поддерживать разговор, когда ты так упорно отстаиваешь свою позицию и, похоже, не хочешь выслушивать мою. Я чувствую подавленность и мне неуютно". Помните, что конфликт можно свести на нет, если одна из сторон психологически устойчива и руководствуется разумом. Будьте такой стороной.