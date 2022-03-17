Какие традиции советского времени могут быть полезными в современной жизни

Романтизировать период СССР в последнее время стало модным. Рассказываем, о чем больше всего ностальгируют люди, чья молодость прошла в Советском Союзе, и какие традиции ушедшей эпохи пригодились бы в наши дни.

Романтика во всем

Фото: РИА Новости/Борис Кавашкин

Представители старшего поколения не всегда склонны идеализировать времена Советского Союза, однако они с теплотой отзываются о делах давно минувших дней.

"Наше советское прошлое – это воспоминания юности, а юность всегда хороша. Даже в самые тяжелые годы. Кажется, что даже солнце тогда светило совсем иначе – оно смеялось", – рассуждает пенсионер Владимир Соколов.

При этом, по его словам, нынешняя молодежь практически не отличается от своих дедушек и бабушек.



Владимир Соколов пенсионер Однако раньше люди быстрее взрослели. По уровню самостоятельности такими, как нынешние двадцатилетние, мы были в двенадцать лет.

Во времена СССР школьники уже с семи лет сами ездили в кружки и секции, а в пятнадцать – некоторые подростки без взрослых даже отправлялись в самостоятельные путешествия. Например, по туристическим путевкам объезжали города Золотого кольца.

"Учителя в советское время любили детей. Любили искренне, как любят своих собственных. Мы много бегали по улицам. Весенние ручьи, которые бежали по дорогам, были такие чистые, что в них пускали кораблики и даже мыли руки. Не представляю, как это можно делать сейчас", – добавил пенсионер.

Отношения между людьми, по мнению Соколова, тоже были более теплыми, открытыми. Граждане той эпохи до сих пор дружат со своими бывшими одноклассниками. Они общаются искренне, с неподдельным интересом, стараются по мере возможностей поддерживать друг друга. Таким товарищам можно в любое время позвонить и излить душу.

Культурный код

Фото: РИА Новости/Владимир Первенцев

Владимир Соколов с ностальгией вспоминает и о том, что девушки советского времени были более романтичными и естественными, одевались женственно и со вкусом, носили платья и изящные туфельки. Женщины не употребляли бранных слов и вели себя весьма скромно.

Пенсионерка Эльвира Крицына также считает, что культура поведения во второй половине XX века была гораздо выше, чем теперь.



Эльвира Крицына пенсионерка В присутствии женщин и детей в общественных местах не принято было использовать нецензурную лексику. Подростки не употребляли грубых слов прямо на улице, как это происходит сейчас.

При этом люди, разумеется, не были идеальными, но старались соблюдать нормы приличия, не выставляли напоказ худшие стороны своего характера. О правилах поведения часто говорилось на собраниях в школах и трудовых коллективах, доклады на эту тему звучали в лекториях. Об основах этикета можно было прочитать в книгах и тематических журнальных статьях.

Представители старшего поколения также отмечают, что людей ненавязчиво приучали соблюдать и правила гигиены. В столовых, кафе, санаториях обязательно висели плакаты с надписью "Мойте руки перед едой". Эти объявления по популярности соперничали с призывами "Уходя гасите свет" и "Уважайте труд уборщиц".

Питались по часам

Фото: РИА Новости/Александр Гращенков

Эльвира Крицына отмечает, что в советские времена было больше порядка в режиме питания. Люди строже относились к еде, расценивая ее в основном как источник энергии, а не как вид гастрономического развлечения.

"Рабочий день строился так, что мы ели в строго определенное время. Утром обязательный плотный завтрак перед выходом из дома. Нас учили, что на первый прием пищи должно приходиться 30% дневного рациона. В 13 часов полноценный обед, а после работы – в 19 часов – ужин", – поделилась женщина.

Сейчас же люди питаются так, словно постоянно живут по системе "все включено", когда есть можно в любое время. В сочетании с гиподинамией такое отсутствие ограничений создает благоприятные условия для повышения веса.

Пенсионеры сожалеют, что уходят в прошлое традиции семейных обедов, которые были характерны прежде. Для приема пищи у советских граждан назначалось конкретное время, к которому все собирались за столом. Теперь же члены семей часто обедают врозь, когда кому удобно.

Лучшие читатели

Фото: РИА Новости/Юрий Сомов

Советский Союз не зря называли самой читающей страной. В часы пик в вагонах метро или пригородных электричках трудно было встретить пассажиров без книжек. Однако неподдельный интерес к печатному слову не имел ничего общего с покупкой целых собраний сочинений для украшения интерьера.

Кроме того, советские граждане записывались в библиотеки, куда увлеченные читатели ходили не реже двух раз в месяц.



Эльвира Крицына пенсионерка Мы жили в эпоху очередей, но о некоторых из них сейчас приятно вспомнить. В частности, это очереди в библиотеках. Люди действительно увлекались чтением. На некоторые книги записывались за месяц.

Многие семьи в СССР выписывали также газеты и журналы. Особым спросом пользовались научно-популярные, литературные, спортивные и детские издания. Женщины читали журналы, к которым прилагались выкройки и схемы вязания. Рукодельницы шили по ним оригинальные наряды.

Газеты после прочтения советские граждане собирали и сдавали их на переработку. За макулатуру можно было получить абонементы на приобретение дефицитных книг. Было принято также делать вырезки самых интересных газетных статей и рецептов, заводить специальные тетради для записи понравившихся цитат.