Депутат Разворотнева: сроки отключения отопления могут сдвинуться в будущем

В России могут обновить механизм возвращения отопления в квартиры при внезапном похолодании. Какие изменения предполагаются и удастся ли реализовать их на практике, разбиралась Москва 24.

По погоде, а не по календарю

Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил обновить систему подачи тепла в квартиры. В беседе с РИА Новости он призвал власти возвращать отопление при наступлении холодов. Сейчас же в этом вопросе ориентируются на "бумажные нормы", отметил парламентарий.





Сергей Гаврилов депутат Госдумы Профилактические отключения горячей воды также следует синхронизировать с погодной обстановкой, а не с календарем. Иначе каждый май будет начинаться с того, что граждане будут греться за свой счет – и буквально, и финансово.

По словам депутата, изменения нужны из-за нестабильной погоды в Центральной России: отопительный сезон завершился после короткого потепления, но затем резко начались заморозки. При этом на тот же период выпали и плановые отключения горячей воды.

"В итоге люди оказались не просто без отопления, но и без возможности нормально согреться в быту", – заявил Гаврилов.

Между тем в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы объяснили "Ленте.ру", что повторно включать отопление в столичных домах на время майского похолодания было нецелесообразно.

"Сам процесс перевода системы теплоснабжения в зимний режим занял бы больше времени, чем длилась погодная аномалия", – отметили в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что майские заморозки были кратковременными, а температура вскоре придет к климатической норме.

Станет теплее?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала Москве 24, что сроки отопительного сезона уже утверждаются в зависимости от погоды. В то же время на процесс влияют технические возможности, что не позволяет включать и отключать тепло быстро и в любой момент.





Светлана Разворотнева зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ По санитарным нормам, если в течение 5 дней подряд среднесуточная температура ниже 8 градусов, отопление начинается, если выше – прекращается. Плюс есть осмотры тепловой инфраструктуры, которые традиционно проходят в конце весны и летом. Если проводить эти работы позже, можно не успеть подготовить дома и соцобъекты к зиме.

Также Разворотнева напомнила о прецеденте мая 2024 года, когда из-за заморозков возобновляли подачу тепла в некоторых регионах. Это, по ее словам, привело к множественным авариям.

"Но учитывая участившиеся погодные аномалии и тот факт, что зима начинает длиться дольше, а лето заканчивается позже, сдвиги сроков отопительного сезона вправо не исключены", – допустила Разворотнева.

Председатель Жилищного союза, члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ и юрист Константин Крохин в беседе с Москвой 24 согласился с необходимостью совершенствовать систему подачи тепла. Однако речь надо вести не о синхронизации с погодой, а о модернизации инфраструктуры.

"Реальная проблема сейчас – отсутствие адаптивности: мы начинаем отопительный сезон на полгода и на столько же заканчиваем. До сих пор нет механизма, который бы позволил включать и отключать отопление не раз в сезон, а когда есть необходимость", – указал эксперт.





Константин Крохин председатель Жилищного союза, члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ Многие многоквартирные дома построены в советский период. Тепло поступает туда через общие тепловые пункты, элеваторные узлы. Система производства теплоэнергии работает круглый год, просто зимой она идет на горячую воду и отопление, а весной и летом – только на горячую воду. Нужно же сделать так, чтобы отопитель всегда поступал в тепловые пункты, но попадал в квартиры только тогда, когда это необходимо.

Есть и другие не менее эффективные подходы к регулировке отопления, заявил Крохин. В их числе он назвал горизонтальные разводки, с помощью которых жильцы могут сами регулировать температуру в квартире. Однако это можно сделать, только если есть техническая возможность и средства на работы по обновлению инфраструктуры, заключил эксперт.

