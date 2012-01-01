Депутат Разворотнева: сроки отключения отопления могут сдвинуться в будущем

В России могут обновить механизм возвращения отопления в квартиры при внезапном похолодании. Какие изменения предполагаются и удастся ли реализовать их на практике, разбиралась Москва 24.
По погоде, а не по календарю
Депутат Госдумы Сергей Гаврилов предложил обновить систему подачи тепла в квартиры. В беседе с РИА Новости он призвал власти возвращать отопление при наступлении холодов. Сейчас же в этом вопросе ориентируются на "бумажные нормы", отметил парламентарий.
По словам депутата, изменения нужны из-за нестабильной погоды в Центральной России: отопительный сезон завершился после короткого потепления, но затем резко начались заморозки. При этом на тот же период выпали и плановые отключения горячей воды.
"В итоге люди оказались не просто без отопления, но и без возможности нормально согреться в быту", – заявил Гаврилов.
Между тем в департаменте жилищно-коммунального хозяйства города Москвы объяснили "Ленте.ру", что повторно включать отопление в столичных домах на время майского похолодания было нецелесообразно.
"Сам процесс перевода системы теплоснабжения в зимний режим занял бы больше времени, чем длилась погодная аномалия", – отметили в пресс-службе ведомства.
Там добавили, что майские заморозки были кратковременными, а температура вскоре придет к климатической норме.
Станет теплее?
Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева рассказала Москве 24, что сроки отопительного сезона уже утверждаются в зависимости от погоды. В то же время на процесс влияют технические возможности, что не позволяет включать и отключать тепло быстро и в любой момент.
Также Разворотнева напомнила о прецеденте мая 2024 года, когда из-за заморозков возобновляли подачу тепла в некоторых регионах. Это, по ее словам, привело к множественным авариям.
"Но учитывая участившиеся погодные аномалии и тот факт, что зима начинает длиться дольше, а лето заканчивается позже, сдвиги сроков отопительного сезона вправо не исключены", – допустила Разворотнева.
Председатель Жилищного союза, члена комитета по ЖКХ Торгово-промышленной палаты РФ и юрист Константин Крохин в беседе с Москвой 24 согласился с необходимостью совершенствовать систему подачи тепла. Однако речь надо вести не о синхронизации с погодой, а о модернизации инфраструктуры.
"Реальная проблема сейчас – отсутствие адаптивности: мы начинаем отопительный сезон на полгода и на столько же заканчиваем. До сих пор нет механизма, который бы позволил включать и отключать отопление не раз в сезон, а когда есть необходимость", – указал эксперт.
Есть и другие не менее эффективные подходы к регулировке отопления, заявил Крохин. В их числе он назвал горизонтальные разводки, с помощью которых жильцы могут сами регулировать температуру в квартире. Однако это можно сделать, только если есть техническая возможность и средства на работы по обновлению инфраструктуры, заключил эксперт.