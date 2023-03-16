Весна не в радость: врач рассказала, как избавиться от сезонной аллергии

Почти 80% россиян страдают от аллергии, причем пыльца – один из самых распространенных видов раздражителей. Разбираемся, когда в этом году начнется опасный для аллергиков сезон, как снизить проявление симптомов и можно ли вылечить это заболевание раз и навсегда.



Самые частыe аллергены

Большинство россиян – 70% – страдают от аллергии на продукты питания, уточняют аналитики. Еще 54% опрошенных отмечают реакцию на пыльцу. На третьем месте среди раздражителей оказались пыль и плесень – от них дискомфорт испытывают 50% опрошенных.

В пятерку самых частых аллергенов также вошли шерсть домашних питомцев (40%) и холод (36%).

При этом среди москвичей больше всего распространена именно реакция на пыльцу (57%).





Екатерина Терентьева врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний "ИНВИТРО" Действительно, аллергия на цветение, пыль и плесень наиболее распространена. При этом поллиноз – реакция организма на пыльцу растений – имеет сезонный характер и проявляется с апреля по сентябрь, когда в воздухе возрастает концентрация пыльцы растений за счет цветения деревьев, злаковых (луговых) и сорных трав. Бытовая аллергия, причиной которой выступает домашняя пыль, проявляется в течении всего года.

В качестве самых частых симптомов респонденты выделили покраснение кожи и зуд, насморк, слезотечение, затрудненное дыхание и сухой кашель.

Исследование также показало, что каждый второй россиянин (45%) тяжело переносит аллергию и тратит на борьбу с заболеванием до тысячи рублей. Большинству респондентов (80%) помогают антигистаминные препараты.





Сезон начинается

Как правило, весенний поллиноз начинается в конце апреля. Однако люди, которые реагируют на пыльцу некоторых деревьев, уже сейчас могут испытывать неприятные симптомы, рассказала Москве 24 аллерголог-иммунолог Мадина Карданова.

"Для данного заболевания характерна сезонность. Если говорить о средней полосе, то здесь есть три периода: весенний период пыления деревьев, летний период пыления злаковых и летне-осенний – пыления сорных трав", – объяснила врач.





Мадина Карданова аллерголог-иммунолог Пыление деревьев начинается ближе к концу апреля и продолжается до конца мая. Но пациенты, которые реагируют на пыльцу, например, ольхи, уже сейчас могут почувствовать первые клинические проявления. Потому что юг России уже активно цветет, происходит занос пыльцы.

В этот период человека могут беспокоить симптомы насморка, постоянное чихание, зуд в глазах, слезотечение, отечность век.

"Одно из самых тяжелых проявлений поллиноза – бронхиальная астма. Главным ее проявлением может быть кашель, и она беспокоит только в период цветения и не наблюдается осенью и зимой", – рассказала врач.

По словам Кардановой, снизить симптомы аллергии можно с помощью очистителя воздуха или бризера, назальных фильтров, глазных капель, антигистаминных и атопических препаратов. Плюс таких лекарств в том, что они могут применяться длительное время и не вызывать привыкания.





Мадина Карданова аллерголог-иммунолог Также есть превентивная терапия, то есть курсы аллерген-специфической иммунотерапии, когда в организм вводят возрастающие дозы причинно-значимых аллергенов. Но такое лечение лучше начинать за четыре – шесть недель до начала сезона. На сегодняшний день это единственный метод.

Для пациентов, которые каждый год чувствуют симптомы аллергии, такая терапия – самое оптимальное решение, потому что это позволяет избавиться от заболевания навсегда, заключила врач.