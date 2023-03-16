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13:27

Общество

Весна не в радость: врач рассказала, как избавиться от сезонной аллергии

Почти 80% россиян страдают от аллергии, причем пыльца – один из самых распространенных видов раздражителей. Разбираемся, когда в этом году начнется опасный для аллергиков сезон, как снизить проявление симптомов и можно ли вылечить это заболевание раз и навсегда.

Самые частыe аллергены

Фото: depositphotos/2happy

Большинство россиян – 70% – страдают от аллергии на продукты питания, уточняют аналитики. Еще 54% опрошенных отмечают реакцию на пыльцу. На третьем месте среди раздражителей оказались пыль и плесень – от них дискомфорт испытывают 50% опрошенных.

В пятерку самых частых аллергенов также вошли шерсть домашних питомцев (40%) и холод (36%).

При этом среди москвичей больше всего распространена именно реакция на пыльцу (57%).

Действительно, аллергия на цветение, пыль и плесень наиболее распространена. При этом поллиноз – реакция организма на пыльцу растений – имеет сезонный характер и проявляется с апреля по сентябрь, когда в воздухе возрастает концентрация пыльцы растений за счет цветения деревьев, злаковых (луговых) и сорных трав. Бытовая аллергия, причиной которой выступает домашняя пыль, проявляется в течении всего года.
Екатерина Терентьева
врач-терапевт, руководитель отдела медицинской экспертизы группы компаний "ИНВИТРО"

В качестве самых частых симптомов респонденты выделили покраснение кожи и зуд, насморк, слезотечение, затрудненное дыхание и сухой кашель.

Исследование также показало, что каждый второй россиянин (45%) тяжело переносит аллергию и тратит на борьбу с заболеванием до тысячи рублей. Большинству респондентов (80%) помогают антигистаминные препараты.

Сезон начинается

Фото: depositphotos/belchonock

Как правило, весенний поллиноз начинается в конце апреля. Однако люди, которые реагируют на пыльцу некоторых деревьев, уже сейчас могут испытывать неприятные симптомы, рассказала Москве 24 аллерголог-иммунолог Мадина Карданова.

"Для данного заболевания характерна сезонность. Если говорить о средней полосе, то здесь есть три периода: весенний период пыления деревьев, летний период пыления злаковых и летне-осенний – пыления сорных трав", – объяснила врач.

Пыление деревьев начинается ближе к концу апреля и продолжается до конца мая. Но пациенты, которые реагируют на пыльцу, например, ольхи, уже сейчас могут почувствовать первые клинические проявления. Потому что юг России уже активно цветет, происходит занос пыльцы.
Мадина Карданова
аллерголог-иммунолог

В этот период человека могут беспокоить симптомы насморка, постоянное чихание, зуд в глазах, слезотечение, отечность век.

"Одно из самых тяжелых проявлений поллиноза – бронхиальная астма. Главным ее проявлением может быть кашель, и она беспокоит только в период цветения и не наблюдается осенью и зимой", – рассказала врач.

По словам Кардановой, снизить симптомы аллергии можно с помощью очистителя воздуха или бризера, назальных фильтров, глазных капель, антигистаминных и атопических препаратов. Плюс таких лекарств в том, что они могут применяться длительное время и не вызывать привыкания.

Также есть превентивная терапия, то есть курсы аллерген-специфической иммунотерапии, когда в организм вводят возрастающие дозы причинно-значимых аллергенов. Но такое лечение лучше начинать за четыре – шесть недель до начала сезона. На сегодняшний день это единственный метод.
Мадина Карданова
аллерголог-иммунолог

Для пациентов, которые каждый год чувствуют симптомы аллергии, такая терапия – самое оптимальное решение, потому что это позволяет избавиться от заболевания навсегда, заключила врач.

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