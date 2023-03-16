Весна не в радость: врач рассказала, как избавиться от сезонной аллергии

Почти 80% россиян страдают от аллергии, причем пыльца – один из самых распространенных видов раздражителей. Разбираемся, когда в этом году начнется опасный для аллергиков сезон, как снизить проявление симптомов и можно ли вылечить это заболевание раз и навсегда.
Самые частыe аллергены
Большинство россиян – 70% – страдают от аллергии на продукты питания, уточняют аналитики. Еще 54% опрошенных отмечают реакцию на пыльцу. На третьем месте среди раздражителей оказались пыль и плесень – от них дискомфорт испытывают 50% опрошенных.
В пятерку самых частых аллергенов также вошли шерсть домашних питомцев (40%) и холод (36%).
При этом среди москвичей больше всего распространена именно реакция на пыльцу (57%).
В качестве самых частых симптомов респонденты выделили покраснение кожи и зуд, насморк, слезотечение, затрудненное дыхание и сухой кашель.
Исследование также показало, что каждый второй россиянин (45%) тяжело переносит аллергию и тратит на борьбу с заболеванием до тысячи рублей. Большинству респондентов (80%) помогают антигистаминные препараты.
Сезон начинается
Как правило, весенний поллиноз начинается в конце апреля. Однако люди, которые реагируют на пыльцу некоторых деревьев, уже сейчас могут испытывать неприятные симптомы, рассказала Москве 24 аллерголог-иммунолог Мадина Карданова.
"Для данного заболевания характерна сезонность. Если говорить о средней полосе, то здесь есть три периода: весенний период пыления деревьев, летний период пыления злаковых и летне-осенний – пыления сорных трав", – объяснила врач.
В этот период человека могут беспокоить симптомы насморка, постоянное чихание, зуд в глазах, слезотечение, отечность век.
"Одно из самых тяжелых проявлений поллиноза – бронхиальная астма. Главным ее проявлением может быть кашель, и она беспокоит только в период цветения и не наблюдается осенью и зимой", – рассказала врач.
По словам Кардановой, снизить симптомы аллергии можно с помощью очистителя воздуха или бризера, назальных фильтров, глазных капель, антигистаминных и атопических препаратов. Плюс таких лекарств в том, что они могут применяться длительное время и не вызывать привыкания.
Для пациентов, которые каждый год чувствуют симптомы аллергии, такая терапия – самое оптимальное решение, потому что это позволяет избавиться от заболевания навсегда, заключила врач.