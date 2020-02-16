Развод не по-детски: можно ли при разрыве не навредить ребенку

Каким бы ни был брак родителей, дети всегда остро переживают их развод. Возможно ли им не навредить таким финалом семейной жизни и как максимально бережно по отношению к детям пройти через эту ситуацию, рассуждает в своей колонке журналист и мама четырех детей Анна Кудрявская-Панина.



Мы с сыном вышли из магазина с покупками, сели на скамейку передохнуть, и я сказала ему, что мы с его папой разводимся. Сыну было восемь. Он слушал меня внимательно, не плакал и только в самом конце моего монолога спросил: "Но это точно-точно? Вы точно уже не помиритесь?" Прошло почти двадцать лет, а я до сих пор помню этот разговор в деталях и точных формулировках. Я ни разу не сказала сыну, что мы поссорились или поругались. Но его "не помиритесь" было явным сигналом, как ребенок воспринимает разрыв родителей. Как ссору. Потому что зачем иначе вообще расходиться, если никто не ссорился?

Мне было очень важно, чтобы наш развод не воспринимался детьми как ссора. Что я сказала тогда? Что так случается, что взрослые больше не могут быть вместе, что в этом никто не виноват, это не значит, что мама или папа его больше не любят, и это ничего не меняет в наших с ним отношениях, а жизнь наша изменится, потому что папа будет жить отдельно (еще раз: не потому что папа его не любит, а потому что папа с мамой решили расстаться), но вы обязательно будете видеться. Я до сих пор не знаю, как тогда подействовал этот мой монолог на сына, но надеюсь, что все сделала правильно. Не так давно я спросила своего уже взрослого ребенка, и оказалось, что он вообще не помнит того разговора. Думаю, это как раз в плюс к тому, что я выбрала верные слова, никак не ранящие восьмилетнего мальчика, но объясняющие ему происходящее.

В идеале, мне кажется, в ситуации развода о том, что происходит, с детьми должны говорить оба родителя. Но даже если один из них подберет правильные слова, это уже хорошо. У меня не было никакого личного опыта или примера: мои родители прожили в счастливом браке больше сорока лет. Поэтому я искала нужные слова сама, опираясь только на внутренние ощущения.

Это не значит, что вы в подробностях должны рассказывать обо всех причинах, которые привели к такому результату, – это как раз то, что должно остаться между вами – взрослыми. Говорить открыто и честно, подбирая слова и определения сообразно возрасту ребенка. Понятно, что с пятилетним малышом вы не будете говорить так, как с пятнадцатилетним подростком.



Нет ничего дурного в том, что ребенок узнает о том, как иногда складываются отношения двух взрослых людей, что мама и папа могут расхотеть жить вместе. Специально не говорю "разлюбить друг друга", потому что это очень сильные слова. И, мне кажется, прежде чем оперировать такими понятиями в разговоре с ребенком, нужно испробовать все другие возможности, чтобы не ранить его. Это не ложь, если вы правильно подберете эвфемизмы, заменяющие довольно жесткое по сути и травмирующее высказывание.

Еще мне кажется важным ни в коем случае не нагружать ребенка своими эмоциями по поводу разрыва. Развод – это очень сложная ситуация для взрослых. Обиды, непонимание, упреки, переживания – с обеих или, по крайней мере, одной стороны. Кто-то чувствует себя жертвой. Кто-то винит себя во всем. Кто-то ищет поддержки и понимания. И самое правильное – оградить от всего этого ваших детей.

Ребенок не ваш психотерапевт и не обязан контейнировать ваши эмоции и переживания. Если вас что-то беспокоит, несите их специалисту. Не ищите в ребенке опору, это неправильно. Потому что опора – это вы. И если вы меняетесь ролями, это деформирует привычный уклад и реальность, в которой должен существовать любой ребенок. Он может и должен сопереживать и сочувствовать, но не становиться маминой или папиной жилеткой. Ребенок не союзник в войне одного взрослого с другим, он заложник этой войны.

Развод родителей – всегда стресс для ребенка. Даже самый идеальный, когда мама и папа, расставаясь, остаются друзьями или, по крайней мере, не врагами. А много ли таких разводов? Мне кажется, очень мало. Не бывает двух одинаковых разрывов, даже если ситуации похожи. И всегда есть два взрослых участника, которые принимают решение и несут ответственность за происходящее. В том числе и в первую очередь перед детьми.



Фото: depositphotos/ Goodluz

Как вести себя, если женщина разводится с абьюзером? Нужно ли сохранять его "светлый" образ в представлении ребенка или вывалить всю правду-матку? Сложный вопрос. Думаю, в каждом случае все индивидуально. Если ребенок уже не совсем малыш и видел, как поступают с его мамой или сам страдал от этого, с ним точно имеет смысл поговорить о том, что есть недопустимое поведение, которое, к сожалению, допускал его отец и которое мама больше не будет терпеть и принимать. Нужно смотреть и слушать, что и как по этому поводу говорит сам ребенок, и все остальные "тонкие настройки" проводить уже с учетом этого. И, возможно, с помощью семейного или детского психолога.

Еще один острый и болезненный момент, когда может потребоваться работа с психологом – "дележка" детей. Родители в борьбе за право оставить ребенка с собой часто жертвуют этим самым ребенком как пешкой на шахматной доске. Ребенком и его чувствами манипулируют в угоду желаемому результату. Ради этого результата люди иногда готовы на ужасные по отношению к детям поступки и даже не задумываются о том, какой след они оставляют и какой ущерб наносят.

Любой развод родителей – это всегда травмирующая детей ситуация, как ни старайся этого избежать. Но это не отменяет того, что родители обязаны минимизировать психологические издержки. И главное, мне кажется, прежде чем что-то говорить или не говорить детям на тему развода и сопутствующих обстоятельств, надо всякий раз задаваться вопросом: а не врежу ли я своему ребенку, не делаю ли я ему больно, не ошибаюсь ли я, как бы я на его месте в его возрасте отреагировал бы на такие слова. А если вы сами были ребенком, пережившим развод родителей, вспомните себя в этой ситуации, как бы вы хотели, чтобы родители поговорили с вами? Какие слова вас бы утешили и примирили с ситуацией? Скажите их своему ребенку.