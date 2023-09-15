Лазанья, конфеты и теплый салат: топ-5 необычных рецептов из тыквы

Тыква – один из главных осенних продуктов, который не только полезен для здоровья, но еще и обладает отменными вкусовыми качествами. Из нее можно приготовить все что угодно: десерты, салаты, закуски, горячие блюда. Москва 24 собрала топ-5 необычных рецептов, которые нужно обязательно попробовать в этом сезоне.



Тыква по-гречески

Тыква, приготовленная по-гречески, идеально подойдет не только в качестве гарнира к мясу, но и может быть подана как самостоятельное блюдо. Оно получается пряным, ароматным, а самое главное – сытным.

Ингредиенты:



тыква – 400 граммов;

чеснок – 1 зубчик;

томатная паста – 1 чайная ложка;

базилик сушеный – 1 чайная ложка;

оливковое масло – 1 столовая ложка;

вода – 2 столовые ложки;

соль – по вкусу;

молотый черный перец – по вкусу.

Для приготовления блюда необходимо очистить тыкву от кожуры и нарезать крупными кубиками. Далее в сковороду налить оливковое масло, разогреть ее и обжарить овощ со всех сторон в течение 5–7 минут до румяной корочки. После этого добавить перец, базилик и соль, выложить томатную пасту. Чеснок пропустить через пресс и также отправить в сковороду к остальным ингредиентам, все перемешать.

Затем тыкву нужно переложить в форму для запекания, влить туда воду, накрыть фольгой и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут. После этого блюдо можно доставать и подавать на стол со свежим хлебом.



Лазанья с тыквой

Это блюдо может смело конкурировать с привычной лазаньей. Оно соединяет в себе итальянскую классику и полезный осенний овощ – тыкву. Рецепт подойдет для тех, кто хочет поэкспериментировать со вкусами.

Ингредиенты:



оливковое масло – 3 столовые ложки;

тыква ореховая – 1,5 килограмма;

шпинат – 500 граммов;

листы лазаньи свежие – 4 штуки;

сыр рикотта – 2 стакана;

нежирные сливки – 2 столовые ложки;

тертый сыр пармезан – 3 столовые ложки;

молотый мускатный орех – щепотка.

Нарезать тыкву кубиками по 1–1,5 сантиметра. Обжарить их в масле на сковороде до мягкости в течение 15 минут. Добавить соль и перец. Затем бланшировать шпинат в кипятке 30 секунд. Далее переложить в миску с холодной водой, слить жидкость, отжать зелень, а в завершение мелко ее нарезать. После этого нужно отварить листы лазаньи. Затем разрезать их поперек на три части.

В кастрюле соединить пармезан, рикотту, сливки, мускатный орех и шпинат. Прогреть смесь на маленьком огне 2–3 минуты, перемешивая. Далее выложить на четыре тарелки по кусочку лазаньи (для четверых человек). Тыкву также разделить на порции, поместить на первый слой. Далее накрыть вторым кусочком лазаньи и выложить сверху смесь из сыра и шпината. Затем добавить еще один слой теста. Сверху выложить сырную смесь и тыкву. В конце посолить и поперчить по вкусу.



Творожно-тыквенные конфеты

У некоторых тыква не ассоциируется с продуктом, из которого можно приготовить вкусный десерт. Однако существует множество рецептов сладостей из нее, например домашние конфеты. В таком угощении тыква "спрятана" и практически не ощущается.

Ингредиенты:



печенье – 100 граммов;

черный шоколад – 100 граммов;

тыква – 80 граммов;

творог (5%) – 40 граммов;

сахарная пудра – 30 граммов;

ванильный сахар – 1 чайная ложка;

молотая корица – 1/3 чайной ложки.

Для начала необходимо разогреть духовку до температуры 180 градусов. Затем очистить тыкву от кожуры, удалить волокнистую часть сердцевины (где есть семена), нарезать кусочками и завернуть в фольгу. Далее отправить на 30 минут в разогретую духовку. Это нужно для того, чтобы тыква стала мягкой. После ее следует остудить и при помощи блендера превратить в пюре. К получившейся массе добавить сахарную пудру, ванильный сахар, творог и корицу. Все тщательно перемешать, затем выложить в глубокую миску.

Далее измельчить печенье в блендере. Соединить получившуюся крошку с тыквенно-творожной массой, хорошо перемешать и разровнять ложкой. Отправить в холодильник на два часа. Затем достать массу, сформировать небольшие шарики и растопить шоколад на медленном огне. Далее нужно окунуть конфеты в шоколадную массу и дать десерту застыть.



Теплый салат из тыквы и слив

Такой необычный салат тоже можно подавать к столу и как самостоятельное блюдо, и как гарнир. Пикантности ему добавляет то, что сливы и тыква перед запеканием маринуются в соусе.

Ингредиенты (на 2 порции):



тыква – 200 граммов;

сливы – 200 граммов;

сыр фета – 100 граммов.



Для маринада:

горчица зернистая – 2 столовые ложки;

оливковое масло – 1 столовая ложка;

соевый соус – 1 столовая ложка;

мед – 1 столовая ложка;

виноградный сок (или красное вино) – 1/3 стакана;

молотый черный перец – по вкусу.

Тыкву необходимо очистить от кожуры и нарезать кусочками. Сливы разрезать пополам, удалив косточки. Все ингредиенты для маринада соединить и тщательно перемешать. После этого положить нарезанные тыкву и сливы в миску, залить приготовленным соусом и оставить на час. Маринад следует иногда перемешивать. Далее переложить все в форму для запекания и поставить в разогретую до 180 градусов духовку. Запекать 20–25 минут, в конце на пять минут включить режим "Гриль".

Далее нарезать кубиками сыр, тыкву и сливы разложить по тарелкам, полив образовавшимся соком. Подать в теплом виде.



Американский тыквенный пирог

Открытый пирог с начинкой из тыквы является популярным десертом у американцев. Особый вкус ему придают пряности.

Ингредиенты:



мука – 160 граммов;

сливочное масло – 100 граммов;

соль – 1/4 чайной ложки;

лимонный сок – 1 чайная ложка;

ледяная вода – 4–6 столовых ложек;

тыквенное пюре – 300 граммов;

сгущенка – 200 граммов;

яйца – 2 штуки;

соль – 1/4 чайной ложки;

молотая корица – 1/4 чайной ложки;

молотый мускатный орех – 1/4 чайной ложки;

молотый имбирь – 1/4 чайной ложки;

молотый кардамон – 1/4 чайной ложки;

тыквенные семечки или палочки корицы – для украшения.

Для приготовления пирога в первую очередь следует заняться тестом. Для этого нужно всыпать соль в муку, перетереть с ней холодное сливочное масло и добавить ледяную воду с лимонным соком. Затем слепить тесто в шар. Если во время этого масло немного подтаяло, массу следует на 10 минут поместить в морозильную камеру.

После раскатать его размером больше, чем форма для выпекания, чтобы получилось сделать бортики. Их высота должна быть примерно четыре сантиметра. Тесто в форме необходимо закрыть пленкой и убрать в холодильник на 30–40 минут. Потом достать и пройтись по дну вилкой, чтобы сделать проколы. Выпекать тесто в предварительно разогретой до 200 градусов духовке 12 минут с грузом, затем еще 6 минут – без него.

Далее около 900 граммов свежей тыквы натереть и потушить на сковороде до выпаривания жидкости и готовности, посолить. Из полученной массы сделать пюре при помощи блендера, добавить туда яйца, пряности, сгущенку и перемешать. Выложить начинку в форму с тестом. После этого выпекать около часа при температуре 175 градусов. В конце можно украсить тыквенными семечками или палочками корицы.

