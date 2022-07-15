Эксперты рассказали, как правильно бороться с борщевиком

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил финансово поощрять регионы, которые наиболее активно борются с борщевиком Сосновского. Разбираемся, зачем нужны такие меры по искоренению этого растения.



Всероссийская борьба

Фото: РИА Новости/Пресс-служба ГБУ МО "Мосавтодор"

По словам Крупника, летом фиксируются сотни случаев химических ожогов, которые вызывает борщевик. А территории, на которых прорастает растение, теряют аграрный потенциал.

Сейчас в каждом регионе есть своя программа борьбы с этой культурой. Для большей эффективности необходимо поощрять наиболее активные субъекты, считает депутат.





Павел Крупник депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Ежегодно стоит подводить итоги эффективности борьбы каждого региона России с распространением борщевика и выделять дополнительные средства тем субъектам, которые окажутся во главе рейтинга.

Кроме того, необходимо задуматься о создании общероссийской программы по борьбе с борщевиком, добавил он: в ней должны быть прописаны "силы, средства и календарные планы" по уничтожению сорняка.

В Госдуме инициативу уже прокомментировали. По словам первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, регионы действительно нуждаются в федеральном финансировании для борьбы с борщевиком.

"Единственным выходом из ситуации является создание специальной федеральной программы, в рамках которой регионы могли бы получать федеральные средства на решение этого вопроса", – сказал он.

Что касается собственных программ, в Москве, например, с 2020 года действует закон о штрафах для тех, кто не уничтожает борщевик на своих участках. Для физических лиц его размер составляет две-пять тысяч рублей, для должностных – от 20 до 50 тысяч, а для юридических – от 150 до 700 тысяч. Подобный закон есть и в Подмосковье.

Кроме того, в феврале 2020 года Совет Федерации также предлагал ввести штрафы за борщевик на личных дачных и приусадебных участках для всех россиян.

В середине 1940-х годов в СССР борщевик начали выращивать на корм для сельскохозяйственных животных. Позже выяснилось, что растение быстро дичает, распространяется и разрушает естественные экосистемы. А его сок, попадая на кожу, повышает ее чувствительность к ультрафиолетовому излучению. Из-за этого можно получить тяжелейший солнечный ожог. В 1980-х культивизация растения прекратилась.

Главное – профилактика

Основатель волонтерского сообщества "Антиборщевик" Мария Попова в беседе с Москвой 24 тоже отметила необходимость федеральной программы по уничтожению вредной культуры.



По словам активистки, если федеральная программа будет принята, то, возможно, появятся специальные службы по борьбе с борщевиком, в школах начнут изучать это вредоносное растение. "Нужно, чтобы люди как можно больше знали о борщевике Сосновского. Чтобы человек, увидев первый зонтик, сразу же шел уничтожать его", – добавила она.



Мария Попова основатель волонтерского сообщества "Антиборщевик" Это как с пожаром. Когда мы видим очаг возгорания, мы же сразу его тушим. Если не получается самостоятельно, вызываем специальную службу. Такой же принцип должен работать и с борщевиком.

При этом, прежде чем вводить премирование регионов, нужно составить критерии эффективности борьбы, считает Попова. "Тогда да, было бы неплохо поощрять тех, кто борется. Но важно, чтобы это была не формальность, а действительно работа на результат", – говорит собеседница.

Эксперт напомнила: чтобы уничтожить борщевик навсегда, нужно выкопать растение вместе с корнями или опрыскать химическими веществами – гербицидами. Если оно не успело разрастись, то у единичных экземпляров можно срезать соцветие, и тогда жизненный цикл сорняка закончится.

С зарослями борщевика необходимо бороться исключительно в закрытой одежде, чтобы сок не попадал на кожу. Например, можно использовать одноразовый костюм для химзащиты. На лице должна быть маска из оргстекла. Но самая эффективная борьба с борщевиком – профилактика, говорит Мария.



Мария Попова основатель волонтерского сообщества "Антиборщевик" Как только вырос первый зонт у обочины, нужно бросить все дела и бежать его уничтожать. А не дожидаться, когда им зарастет три гектара, чтобы потом их обрабатывать и выкапывать. Необходимо находить и уничтожать первые очаги.

Ранее заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов рассказал, как нужно действовать при попадании сока борщевика на кожу, чтобы не получить ожог. По словам врача, сок этого растения не несет опасности, однако под воздействием солнечных лучей можно получить фотоожог.