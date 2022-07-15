Эксперты рассказали, как правильно бороться с борщевиком

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Павел Крупник предложил финансово поощрять регионы, которые наиболее активно борются с борщевиком Сосновского. Разбираемся, зачем нужны такие меры по искоренению этого растения.
Всероссийская борьба
По словам Крупника, летом фиксируются сотни случаев химических ожогов, которые вызывает борщевик. А территории, на которых прорастает растение, теряют аграрный потенциал.
Сейчас в каждом регионе есть своя программа борьбы с этой культурой. Для большей эффективности необходимо поощрять наиболее активные субъекты, считает депутат.
Кроме того, необходимо задуматься о создании общероссийской программы по борьбе с борщевиком, добавил он: в ней должны быть прописаны "силы, средства и календарные планы" по уничтожению сорняка.
В Госдуме инициативу уже прокомментировали. По словам первого зампреда комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимира Бурматова, регионы действительно нуждаются в федеральном финансировании для борьбы с борщевиком.
"Единственным выходом из ситуации является создание специальной федеральной программы, в рамках которой регионы могли бы получать федеральные средства на решение этого вопроса", – сказал он.
Что касается собственных программ, в Москве, например, с 2020 года действует закон о штрафах для тех, кто не уничтожает борщевик на своих участках. Для физических лиц его размер составляет две-пять тысяч рублей, для должностных – от 20 до 50 тысяч, а для юридических – от 150 до 700 тысяч. Подобный закон есть и в Подмосковье.
Кроме того, в феврале 2020 года Совет Федерации также предлагал ввести штрафы за борщевик на личных дачных и приусадебных участках для всех россиян.
Главное – профилактика
Основатель волонтерского сообщества "Антиборщевик" Мария Попова в беседе с Москвой 24 тоже отметила необходимость федеральной программы по уничтожению вредной культуры.
По словам активистки, если федеральная программа будет принята, то, возможно, появятся специальные службы по борьбе с борщевиком, в школах начнут изучать это вредоносное растение. "Нужно, чтобы люди как можно больше знали о борщевике Сосновского. Чтобы человек, увидев первый зонтик, сразу же шел уничтожать его", – добавила она.
При этом, прежде чем вводить премирование регионов, нужно составить критерии эффективности борьбы, считает Попова. "Тогда да, было бы неплохо поощрять тех, кто борется. Но важно, чтобы это была не формальность, а действительно работа на результат", – говорит собеседница.
Эксперт напомнила: чтобы уничтожить борщевик навсегда, нужно выкопать растение вместе с корнями или опрыскать химическими веществами – гербицидами. Если оно не успело разрастись, то у единичных экземпляров можно срезать соцветие, и тогда жизненный цикл сорняка закончится.
С зарослями борщевика необходимо бороться исключительно в закрытой одежде, чтобы сок не попадал на кожу. Например, можно использовать одноразовый костюм для химзащиты. На лице должна быть маска из оргстекла. Но самая эффективная борьба с борщевиком – профилактика, говорит Мария.
Ранее заведующий отделением токсикологии детской больницы имени Филатова Дмитрий Долгинов рассказал, как нужно действовать при попадании сока борщевика на кожу, чтобы не получить ожог. По словам врача, сок этого растения не несет опасности, однако под воздействием солнечных лучей можно получить фотоожог.