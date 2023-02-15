"Еще раз пасть откроешь": за что коуч Сатья ударил слушательницу в Великом Новгороде

Популярный в интернете семейный психолог и коуч Сатья Дас на лекции в Великом Новгороде ударил женщину ее же сумкой по голове. Видео инцидента появилось в соцсетях. По словам очевидцев, лектора из себя вывело поведение слушательницы, которая кричала с места и предъявляла претензии. Рассказываем подробности.



"Я тебя выгоню отсюда"

Российский психолог Сатья Дас (настоящее имя Сергей Яковлев), который известен в интернете своими лекциями и рекомендациями по построению семейных отношений, на семинаре в Великом Новгороде ударил слушательницу ее же сумкой по голове. По данным СМИ, мероприятие, на котором разгорелся скандал, прошло 12 февраля. Видео с конфликтом опубликовали в соцсетях участники встречи.

Все началось со словесной перепалки между Сатьей и слушательницей после того, как психолог задал вопрос залу: "На что должна обратить внимание женщина при выборе мужчины?" Об этом рассказали очевидцы сайту "Комсомольская правда". Женщина несколько раз выкрикнула: "На свекровь". Сатья сперва проигнорировал ее, а затем стал язвительно отвечать.

Обстановка продолжала накаляться. На видео с мероприятия слышно, как психолог заявляет: "Еще раз пасть откроешь, я тебя выгоню отсюда, ты меня услышала?" В свою очередь слушательница отказалась уходить, пояснив, что хочет продолжить сидеть в зале. "Поэтому заткнись и сиди молча", – ответил Сатья.

В какой-то момент психолог подошел к женщине, начал собирать ее вещи, а затем ударил оппонентку ее же сумкой. По словам очевидцев, в конфликте участвовал и муж слушательницы. Сначала он пытался свести все в шутку, а затем отсел от супруги на несколько кресел. В результате женщину вывели из зала, а Сатья возобновил лекцию, отшутившись, что еще чуть-чуть и пошел бы по делу о смертоубийстве. Позднее психолог извинился в своих соцсетях за произошедшее и объяснил, что слушательница в течение двух часов пыталась сорвать лекцию.





Сатья Дас психолог Сыграли роль и накопленная усталость, и напряжение от беседы со слушательницей, и переживание за тех людей, которые пришли получать ответы на вопросы, а не слушать словесные перебранки. Это не оправдывает меня, при любых обстоятельствах подобное недопустимо. Я сожалею о случившемся. Я и моя команда приносим извинения. Это будет точкой роста для нас.

Ранее в управлении МВД России по Великому Новгороду прокомментировали инцидент на лекции Сатьи Дас. В полиции сообщили, что ни от организаторов семинара, ни от пострадавшей не получали обращений.



"Сложный характер"

Муж пострадавшей слушательницы заявил, что участники конфликта "оба хороши". Мужчина также назвал свою супругу "неадекватом", сообщает телеканал НТВ.





муж пострадавшей слушательницы Моя жена сама перешла определенные границы, психанула, Сатья повел себя некрасиво. То, что ей отвесили леща, ну, за дело! У моей супруги сложный характер, я устал с ней бороться.

По данным телеканала, именно непростые отношения супругов и привели их на лекцию психолога. Известно, что женщина работает кондитером. В своих соцсетях она рассказывает, что сейчас учится снимать контент и создает клиентскую базу. Отмечается, что после инцидента у слушательницы якобы начались проблемы со здоровьем. Предположительно, ее увезли в реанимацию из-за болезни почек. В то же время телеграм-канал Mash сообщает, что женщина может быть больна раком. До семинара у Сатьи та писала в соцсетях, что у нее опухоль мозга. Вместе с тем пострадавшая выкладывала сторис о том, что боится не дожить до лета.

Часть поклонников Сатьи встали на его сторону после скандала. Другого мнения придерживается телеведущая Ксения Бородина. В своих соцсетях она прокомментировала произошедшее. "Я не знаю, что там случилось, но одно я знаю точно: профессионал, особенно в сфере психологии, не должен себя так вести! Уберем психологию! Это мужчина! Он поднял руку на женщину", – написала Бородина.

По словам телеведущей, на таких мероприятиях присутствуют люди с разными проблемами: в депрессии, страдающие от одиночества или вовсе нетрезвые. Для урегулирования возникших конфликтов есть охрана и помощники, подытожила Бородина.

