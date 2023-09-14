Психолог прокомментировала выгуливание детей на шлейке в Москве

В Москве прохожие сняли на видео мужчину, который вел троих детей на поводках. Ролик вызвал бурную реакцию в соцсетях, пользователи разделились на два лагеря. Одни поддержали такую находчивость, ссылаясь на гиперактивность ребят младшего возраста. Другие же, наоборот, осудили. Рассказываем подробности и спрашиваем у эксперта о целесообразности подобных приспособлений для прогулок с детьми.



"Пять баллов за смекалку"

В соцсетях вызвал дискуссию ролик из Москвы, на котором видно, как мужчина ведет троих мальчиков на специальной шлейке. Ребята закреплены так, что не могут далеко от него отойти. Предположительно, этого же мужчину с тремя детьми на поводках видели еще летом. Ролик, где он и мальчики в другой одежде неспешно прогуливаются, также попал в соцсети.

Пользователи, комментирующие такую находчивость, разделились на два лагеря. Одни поддержали мужчину: "Сейчас по-другому никак нельзя, слишком опасно. Молодец мужик, пять баллов за смекалку".

"Во всем мире давным-давно пользуются этими поводками. Но только у нас снимают видео и выдают как полную дичь... Это специальный детский поводок для слишком активных детей", – пишут комментаторы.





из комментариев пользователей соцсетей Я как мать погодок-мальчиков могу сказать, что вещь полезная, тоже задумываюсь о ее покупке. Когда одна выхожу с ними гулять, один бежит на дорогу, второй на горку лезет, вот и думаешь, кого спасать: того, что под машину может попасть, или того, что с горки упадет и шею свернет.

Другие же, наоборот, считают, что мужчину самого нужно выгулять на поводке. "Лучше, наоборот, чтобы его дети так выгуливали. Вот так будет прикольно", – написала одна из пользовательниц.

Другая комментатор назвала происходящее на видео "дурдомом". "Они уже не маленькие! Зачем на поводке-то? Так и по жизни ходить будут", – отметила она.



Польза или вред?

Использовать подобные шлейки для детей можно, но не во всех случаях и обязательно учитывать возраст ребенка. Об этом в беседе с Москвой 24 заявила детский психолог Наталья Наумова.

"Если это важно для безопасности, например, родители в какой-то спешке: бегут на поезд. И эта шлейка поможет не потерять их, уберечь от падений", – объяснила эксперт.

Однако, по мнению Наумовой, использовать приспособление следует для детей не старше трех-четырех лет. Вместе с тем от повседневных прогулок на шлейке, несмотря на все ее преимущества, все же лучше отказаться, считает психолог.





Наталья Наумова детский психолог Иначе эмоционально-волевая сфера будет формироваться плохо. Также неуважительное отношение в виде дерганий может ущемить чувство собственного достоинства ребенка. Когда родители учат детей правилам поведения, рассказывают про безопасность, контролируют, поправляют, то формируется воля. Ребенок сам понимает, что он в ответе за себя, должен сам себя контролировать.

Специалист добавила, что в моменты излишней активности ребенка лучше спокойно дотронуться до его руки, объяснить, как себя вести. Таким образом, по словам Наумовой, у маленького человека будет развиваться осознанность.

