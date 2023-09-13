Эксперт рассказала о наиболее опасных предметах, которые может проглотить ребенок

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В процессе игры маленькие дети могут проглотить посторонние предметы, самые опасные из них – батарейки и магниты. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на педиатра, детского гастроэнтеролога СМ-Клиники в Санкт-Петербурге Дарью Маркову.

По ее словам, батарейки могут спровоцировать сильный химический ожог слизистой органов, а магниты притягиваются друг к другу и попутно способны защемить или перетереть слизистую желудка. Эти предметы следует экстренно извлечь. Опасность также представляют инородные тела неправильной формы или с острыми углами, уточнила эксперт.

Маркова рассказала, что они могут проткнуть стенки кишки, что опасно попаданием желудочного содержимого в брюшную полость. Убирать следует и монеты, которые часто ложатся на дно желудка и не могут пройти дальше.

Врач рекомендовала в случае попадания предмета в организм экстренно обратиться к специалистам. Диагностику инородных предметов в желудочно-кишечном тракте проводят разными методами. Так, для металлических предметов задействуют рентген, а для пластиковых – эндоскопическую диагностику.

"Инородные тела из желудочно-кишечного тракта удаляют щадящим путем – при помощи эндоскопа под контролем оптической системы. Если деталь имеет острые кончики или неровную поверхность, то после захвата ее накрывают специальной внешней трубкой", – пояснила она.

Ранее гастроэнтеролог Асия Сибгатулина рассказала, что во время рвоты ребенок должен находиться в полусидячем положении, лежать нельзя ни в коем случае. В некоторых случаях этот симптом может быть следствием высокой температуры, поэтому ее необходимо измерить.

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