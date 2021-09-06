Эксперты рассказали, как не отравиться собранными в лесу грибами

Грибной сезон в самом разгаре. В российских лесах активно растут подосиновики, опята и белые грибы. На них ведется самая настоящая охота – люди уже начали "бронировать" грибы, оставляя рядом с ними записки с просьбой не срывать. Разбираемся, в каких местах искать грибы, как правильно их собирать, а также как определить их съедобность.
"Забронированный" гриб
Занимательные кадры попали в соцсети. Мужчина отправился в лес возле своей деревни и увидел там объявления о "забронированных" грибах. В ролике видно, что над грибами на деревьях висят листы с просьбой их не собирать.
"Может, я чего-то не понимаю. Или теперь так положено?" – удивился мужчина.
Фото: vk.com/inform_rus
Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как выбирать и готовить грибы. По словам специалистов ведомства, ежегодно в России фиксируют около тысячи случаев отравления грибами, из которых порядка 30 заканчиваются смертью.
Не следует собирать грибы в ведра и полиэтиленовые пакеты, так как это приводит к их быстрой порче и повреждению ножек. Лучше воспользоваться корзиной или лукошком. Вместе с тем специалисты подчеркнули, что нельзя пробовать грибы во время сбора.
В Роспотребнадзоре посоветовали собирать только знакомые виды грибов в экологически чистых районах. А уже дома их необходимо сразу же перебрать: выкинуть случайно попавшиеся ядовитые, червивые, дряблые и перезревшие. Приготовить грибы обязательно нужно в тот же день, поскольку они быстро портятся. Не стоит мариновать или солить их в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде.
Есть без предварительной кулинарной обработки можно только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный.
Вместе с тем в ведомстве призвали внимательно относиться к покупке грибов в местах несанкционированной торговли, поскольку они не проходят никаких специальных экспертиз. Приобретая грибы в магазине, следует убедиться, что товар не испортился, упаковка не нарушена, а на вкладыше есть дополнительная информация.
Правила грибников
Грибник Дмитрий Тихомиров рассказал Москве 24, что в Подмосковье уже активно растут опята.
"Все грибники сейчас идут за ними в такие буреломные леса, где много поваленных деревьев. На юго-западе Московской области много опят, по Калужскому шоссе. Волна опят очень быстро проходит. Думаю, еще три дня до конца недели – и опята перерастут", – объяснил грибник.
В ельниках и сосновых борах можно найти белые грибы. Также многие ездят за боровиками – это сосновый белый гриб. "Они есть в Рязанской, Владимирской областях. Между Тулой и Гусь-Хрустальным много сосновых боров", – уточнил Тихомиров.
В свою очередь, грибник Егор Ивашевский в разговоре с Москвой 24 добавил, что осенью грибы лучше всего искать в глубине леса. "Чаще они растут на возвышенностях, чем в оврагах и низинах. Болота, например, любят подберезовики", – объяснил он.
А срывать или срезать грибы – вопрос вкуса, уверены оба эксперта. По словам собеседников Москвы 24, грибницу это в любом случае не повредит.
В свою очередь, Ивашевский добавил, что благородные грибы можно выкручивать, поскольку иногда основная часть их ножки скрывается под землей.
Но самый главный вопрос – как отличить настоящий гриб от ложного. Эксперты рекомендуют для начала изучить справочник. "А лучше идти в лес с уже опытным грибником", – сказал Ивашевский.
Грибник Борис Дуров рассказал Москве 24, по каким признакам можно вычислить ложный гриб. "Для некоторых ядовитых грибов характерна вольва, которая обрамляет ножку снизу, как будто он растет в горшочке", – сказал он.
При сборе белых грибов специалист порекомендовал обращать внимание на цвет ножки – у съедобного она светлая. "Еще можно сделать срез на шляпке. У белого гриба мякоть не должна поменять цвет. Что касается низа шляпки, у белого гриба он всегда светлый. У ложных же мякоть при разрезе может порозоветь", – добавил грибник.
Помимо ядовитых, грибы делятся на съедобные и условно съедобные. Последние перед едой должны пройти обработку, иначе ими можно отравиться.
Дуров добавил, что даже термообработка не способна нейтрализовать воздействие на организм ядовитых грибов. Но в процессе приготовления можно обнаружить незваного гостя.
Например, по словам эксперта, в процессе варки можно опустить в кастрюлю серебряную ложку. Если она потемнеет, то там есть ядовитый гриб. То же самое, по словам собеседника Москвы 24, можно проделать с луком или чесноком – они станут бурыми.
Но лучше всего собирать в лесу только те грибы, в которых уверены, подытожил Дуров.