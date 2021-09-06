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Общество

17:57

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Эксперты рассказали, как не отравиться собранными в лесу грибами

Срезать или выкручивать: каких правил нужно придерживаться во время похода за грибами
общество экология

Грибной сезон в самом разгаре. В российских лесах активно растут подосиновики, опята и белые грибы. На них ведется самая настоящая охота – люди уже начали "бронировать" грибы, оставляя рядом с ними записки с просьбой не срывать. Разбираемся, в каких местах искать грибы, как правильно их собирать, а также как определить их съедобность.

Фото: depositphotos/gregorylee

"Забронированный" гриб

Занимательные кадры попали в соцсети. Мужчина отправился в лес возле своей деревни и увидел там объявления о "забронированных" грибах. В ролике видно, что над грибами на деревьях висят листы с просьбой их не собирать.

Не рвать, найден 06.09.21. Подрастет – сам заберу.
из объявления о "забронированных" грибах

"Может, я чего-то не понимаю. Или теперь так положено?" – удивился мужчина.

Фото: vk.com/inform_rus

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как выбирать и готовить грибы. По словам специалистов ведомства, ежегодно в России фиксируют около тысячи случаев отравления грибами, из которых порядка 30 заканчиваются смертью.

Не следует собирать грибы в ведра и полиэтиленовые пакеты, так как это приводит к их быстрой порче и повреждению ножек. Лучше воспользоваться корзиной или лукошком. Вместе с тем специалисты подчеркнули, что нельзя пробовать грибы во время сбора.

В Роспотребнадзоре посоветовали собирать только знакомые виды грибов в экологически чистых районах. А уже дома их необходимо сразу же перебрать: выкинуть случайно попавшиеся ядовитые, червивые, дряблые и перезревшие. Приготовить грибы обязательно нужно в тот же день, поскольку они быстро портятся. Не стоит мариновать или солить их в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде.

Есть без предварительной кулинарной обработки можно только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный.

Вместе с тем в ведомстве призвали внимательно относиться к покупке грибов в местах несанкционированной торговли, поскольку они не проходят никаких специальных экспертиз. Приобретая грибы в магазине, следует убедиться, что товар не испортился, упаковка не нарушена, а на вкладыше есть дополнительная информация.

Фото: depositphotos/yacobchuk1

Правила грибников

Грибник Дмитрий Тихомиров рассказал Москве 24, что в Подмосковье уже активно растут опята.

"Все грибники сейчас идут за ними в такие буреломные леса, где много поваленных деревьев. На юго-западе Московской области много опят, по Калужскому шоссе. Волна опят очень быстро проходит. Думаю, еще три дня до конца недели – и опята перерастут", – объяснил грибник.

В ельниках и сосновых борах можно найти белые грибы. Также многие ездят за боровиками – это сосновый белый гриб. "Они есть в Рязанской, Владимирской областях. Между Тулой и Гусь-Хрустальным много сосновых боров", – уточнил Тихомиров.

В свою очередь, грибник Егор Ивашевский в разговоре с Москвой 24 добавил, что осенью грибы лучше всего искать в глубине леса. "Чаще они растут на возвышенностях, чем в оврагах и низинах. Болота, например, любят подберезовики", – объяснил он.

А срывать или срезать грибы – вопрос вкуса, уверены оба эксперта. По словам собеседников Москвы 24, грибницу это в любом случае не повредит.

Я грибы всегда срываю, не срезаю. Грибница не корень растения, повредить ее никак невозможно, даже если вы ее лопатой выкопаете. Например, у белого гриба грибница на глубине пяти метров растет. Вот эти тончайшие беленькие нити грибницы просто порвутся, а в этом месте может вырасти другой гриб.
Дмитрий Тихомиров
грибник

В свою очередь, Ивашевский добавил, что благородные грибы можно выкручивать, поскольку иногда основная часть их ножки скрывается под землей.

Но самый главный вопрос – как отличить настоящий гриб от ложного. Эксперты рекомендуют для начала изучить справочник. "А лучше идти в лес с уже опытным грибником", – сказал Ивашевский.

Грибник Борис Дуров рассказал Москве 24, по каким признакам можно вычислить ложный гриб. "Для некоторых ядовитых грибов характерна вольва, которая обрамляет ножку снизу, как будто он растет в горшочке", – сказал он.

Фото: depositphotos/mihtiander

А значимая черта грибов, которые можно употреблять в пищу, кроме сатанинского, – шляпка с губчатой структурой. Еще часто ядовитые грибы утолщаются к самому основанию, имеют оливковый или перламутровый отлив.
Борис Дуров
грибник

При сборе белых грибов специалист порекомендовал обращать внимание на цвет ножки – у съедобного она светлая. "Еще можно сделать срез на шляпке. У белого гриба мякоть не должна поменять цвет. Что касается низа шляпки, у белого гриба он всегда светлый. У ложных же мякоть при разрезе может порозоветь", – добавил грибник.

Помимо ядовитых, грибы делятся на съедобные и условно съедобные. Последние перед едой должны пройти обработку, иначе ими можно отравиться.

Условно съедобный гриб нужно вымачивать. Сюда относятся, например, черные грузди (чернушки), свинушки. Их надо вымачивать, отваривать, а потом уже готовить.
Егор Ивашевский
грибник

Дуров добавил, что даже термообработка не способна нейтрализовать воздействие на организм ядовитых грибов. Но в процессе приготовления можно обнаружить незваного гостя.

Например, по словам эксперта, в процессе варки можно опустить в кастрюлю серебряную ложку. Если она потемнеет, то там есть ядовитый гриб. То же самое, по словам собеседника Москвы 24, можно проделать с луком или чесноком – они станут бурыми.

Но лучше всего собирать в лесу только те грибы, в которых уверены, подытожил Дуров.

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