Эксперты рассказали, как не отравиться собранными в лесу грибами

Грибной сезон в самом разгаре. В российских лесах активно растут подосиновики, опята и белые грибы. На них ведется самая настоящая охота – люди уже начали "бронировать" грибы, оставляя рядом с ними записки с просьбой не срывать. Разбираемся, в каких местах искать грибы, как правильно их собирать, а также как определить их съедобность.



"Забронированный" гриб

Занимательные кадры попали в соцсети. Мужчина отправился в лес возле своей деревни и увидел там объявления о "забронированных" грибах. В ролике видно, что над грибами на деревьях висят листы с просьбой их не собирать.





из объявления о "забронированных" грибах Не рвать, найден 06.09.21. Подрастет – сам заберу.

"Может, я чего-то не понимаю. Или теперь так положено?" – удивился мужчина.



Фото: vk.com/inform_rus

Ранее в Роспотребнадзоре дали рекомендации, как выбирать и готовить грибы. По словам специалистов ведомства, ежегодно в России фиксируют около тысячи случаев отравления грибами, из которых порядка 30 заканчиваются смертью.

Не следует собирать грибы в ведра и полиэтиленовые пакеты, так как это приводит к их быстрой порче и повреждению ножек. Лучше воспользоваться корзиной или лукошком. Вместе с тем специалисты подчеркнули, что нельзя пробовать грибы во время сбора.

В Роспотребнадзоре посоветовали собирать только знакомые виды грибов в экологически чистых районах. А уже дома их необходимо сразу же перебрать: выкинуть случайно попавшиеся ядовитые, червивые, дряблые и перезревшие. Приготовить грибы обязательно нужно в тот же день, поскольку они быстро портятся. Не стоит мариновать или солить их в оцинкованной или глиняной глазурованной посуде.

Есть без предварительной кулинарной обработки можно только белый гриб, груздь настоящий и рыжик обыкновенный.

Вместе с тем в ведомстве призвали внимательно относиться к покупке грибов в местах несанкционированной торговли, поскольку они не проходят никаких специальных экспертиз. Приобретая грибы в магазине, следует убедиться, что товар не испортился, упаковка не нарушена, а на вкладыше есть дополнительная информация.



Правила грибников

Грибник Дмитрий Тихомиров рассказал Москве 24, что в Подмосковье уже активно растут опята.

"Все грибники сейчас идут за ними в такие буреломные леса, где много поваленных деревьев. На юго-западе Московской области много опят, по Калужскому шоссе. Волна опят очень быстро проходит. Думаю, еще три дня до конца недели – и опята перерастут", – объяснил грибник.

В ельниках и сосновых борах можно найти белые грибы. Также многие ездят за боровиками – это сосновый белый гриб. "Они есть в Рязанской, Владимирской областях. Между Тулой и Гусь-Хрустальным много сосновых боров", – уточнил Тихомиров.

В свою очередь, грибник Егор Ивашевский в разговоре с Москвой 24 добавил, что осенью грибы лучше всего искать в глубине леса. "Чаще они растут на возвышенностях, чем в оврагах и низинах. Болота, например, любят подберезовики", – объяснил он.

А срывать или срезать грибы – вопрос вкуса, уверены оба эксперта. По словам собеседников Москвы 24, грибницу это в любом случае не повредит.





Дмитрий Тихомиров грибник Я грибы всегда срываю, не срезаю. Грибница не корень растения, повредить ее никак невозможно, даже если вы ее лопатой выкопаете. Например, у белого гриба грибница на глубине пяти метров растет. Вот эти тончайшие беленькие нити грибницы просто порвутся, а в этом месте может вырасти другой гриб.

В свою очередь, Ивашевский добавил, что благородные грибы можно выкручивать, поскольку иногда основная часть их ножки скрывается под землей.

Но самый главный вопрос – как отличить настоящий гриб от ложного. Эксперты рекомендуют для начала изучить справочник. "А лучше идти в лес с уже опытным грибником", – сказал Ивашевский.

Грибник Борис Дуров рассказал Москве 24, по каким признакам можно вычислить ложный гриб. "Для некоторых ядовитых грибов характерна вольва, которая обрамляет ножку снизу, как будто он растет в горшочке", – сказал он.





Борис Дуров грибник А значимая черта грибов, которые можно употреблять в пищу, кроме сатанинского, – шляпка с губчатой структурой. Еще часто ядовитые грибы утолщаются к самому основанию, имеют оливковый или перламутровый отлив.

При сборе белых грибов специалист порекомендовал обращать внимание на цвет ножки – у съедобного она светлая. "Еще можно сделать срез на шляпке. У белого гриба мякоть не должна поменять цвет. Что касается низа шляпки, у белого гриба он всегда светлый. У ложных же мякоть при разрезе может порозоветь", – добавил грибник.

Помимо ядовитых, грибы делятся на съедобные и условно съедобные. Последние перед едой должны пройти обработку, иначе ими можно отравиться.





Егор Ивашевский грибник Условно съедобный гриб нужно вымачивать. Сюда относятся, например, черные грузди (чернушки), свинушки. Их надо вымачивать, отваривать, а потом уже готовить.

Дуров добавил, что даже термообработка не способна нейтрализовать воздействие на организм ядовитых грибов. Но в процессе приготовления можно обнаружить незваного гостя.

Например, по словам эксперта, в процессе варки можно опустить в кастрюлю серебряную ложку. Если она потемнеет, то там есть ядовитый гриб. То же самое, по словам собеседника Москвы 24, можно проделать с луком или чесноком – они станут бурыми.

Но лучше всего собирать в лесу только те грибы, в которых уверены, подытожил Дуров.

