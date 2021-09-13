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В российских лесах начали бронировать грибы, оставляя рядом с ними записки. Об этом сообщает телеканал "360".

Видео с объявлениями о забронированных грибах опубликовал в социальных сетях грибник. На кадрах видно, что на деревьях висят бумажные листки с просьбой: "Не рвать, найден 06.09.21. Подрастет – сам заберу".

"Это я зашел в деревне у себя за грибами. Может, я чего-то не понимаю. Или теперь так положено?" – сказал мужчина.

Возможно, люди прибегли к такому способу из-за дефицита грибов летом. Однако аномальную жару сменила дождливая погода, и в лесу стали расти подосиновики, рыжики и белые грибы.

Ранее Роспотребнадзор дал рекомендации о том, как выбирать и готовить грибы. Как отметили в ведомстве, ежегодно в России фиксируют около тысячи случаев отравления грибами, почти 30 из которых заканчиваются летальным исходом. Обычно это связано с недостатком информации о грибах.

