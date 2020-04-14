Россияне рассказали, как отмечают дни рождения в режиме самоизоляции

В России временно действует режим всеобщей самоизоляции из-за ситуации с коронавирусом. Это значит, что выходить на улицу можно только в случае крайней необходимости. Тем не менее именинники, проживающие в разных уголках страны, не отчаиваются и находят необычные способы отпраздновать свой день рождения вопреки всем невзгодам. Рассказываем, как россияне отмечают важную дату в домашних условиях.



Любовь без границ

Видео: YouTube/Nazarov TV. Недвижимость в мире



Александр Назаров житель Новосибирска И на Кипре запрещено собираться, поэтому поздравил на словах – в романтическом видеоклипе. Жена полдня проревела, просмотрев ролик сто раз.

Жителю Новосибирска Александру Назарову на днях пришлось поздравлять свою жену Елену дистанционно, так как они на данный момент находится порознь, в буквальном смысле в разных точках земного шара. В беседе с Москвой 24 мужчина пояснил: "Она – на Кипре, я – в России, границы закрыты".

По словам Александра, для супруги он сделал несколько роликов с поздравлениями. Например, смонтировал видео, которое состоит из "пяти концертных номеров".

"Новосибирские артисты, певцы, музыканты, танцоры, композиторы исполнили номера специально для Лены. Также в ее день рождения выложил ролик из 35–40 видеопоздравлений от ее друзей, знакомых и партнеров со всего мира. Это было настоящее потрясение для Лены. А когда границы откроют, мы встретимся и все отметим", – уверен Александр.



16-летие через камеру

Фото: предоставлено героями материала

Петербурженке Карине тоже пришлось отпраздновать свое 16-летие в домашней обстановке. По словам девушки, праздничное настроение у нее появилось еще с утра: после теплых объятий с мамой и бабушкой именинницу ждал праздничный завтрак, а также 16 разноцветных шариков.





Карина именинница из Санкт-Петербурга Помню, как в прошлом году сказала себе, что свое 16-летие проведу по-особенному. Но я даже не могла себе представить, что по-особенному – это в режиме самоизоляции.

"Да, с этим ничего не поделаешь. Я знаю, что многие очень расстраиваются по этому поводу, но я думаю, что это отличный шанс провести такой день с теми, кто подарил вам жизнь и кто готов все сделать ради вашего счастья, – это родные и близкие", – подчеркнула собеседница Москвы 24.

Чтобы весело отметить праздник, Карине достаточно было нанести макияж, сделать пару красивых фотографий и пообщаться с друзьями в режиме онлайн.

"Пусть у меня и день рождения, а дистанционное обучение никто не отменял. За уроками время пролетело незаметно. Вишенкой на торте была видеоконференция с моими близкими и друзьями. Ведь именно на расстоянии понимаешь и начинаешь ценить дружбу и время, проведенное вместе", – подчеркнула девушка.



Салаты в прямом эфире

Фото: предоставлено героями материала

Жительница Самары Людмила Смирнова благодаря новым технологиям также отпраздновала свой день рождения в прямом эфире. По словам именинницы, она пела песни и дегустировала салаты собственного приготовления, в то время как получала поздравления от друзей и близких.

"Друзья c самого утра начали присылать фотографии подарков, которые вручат после карантина. Они давно шутили по поводу того, что я приготовлю салаты и покажу им, как вкусно их кушать. Помимо того что я поэт, автор-исполнитель и руководитель творческого объединения, я еще вкусно готовлю. Например, сама выдумываю салаты. В моем списке есть салаты "Люсьенда", "Затея из авокадо", – поделилась с Москвой 24 Людмила.





Людмила Смирнова именинница из Самары Интернет, телефон, мессенджеры – это все здорово, но не хватает именно энергии и любви от моих близких людей и единомышленников.

До того как коронавирус начал стремительно распространяться по всему миру, женщина ежегодно отмечала свой день рождения в большой и дружной компании.

"Уже давно не справляла день рождения только в кругу семьи и близких друзей. Обычно я организую большие "квартирники", как правило, собираются по 40–50 человек. Все они творческие люди – поэты, музыканты, которые нон-стопом выступают и поздравляют", – заключила Людмила.

Из-за ситуации с COVID-19 в России был введен режим всеобщей самоизоляции для всего населения. В частности, в Москве он будет действовать вплоть до 1 мая. За прогулки по улице без крайней необходимости нарушителям грозят штрафы. Для жителей столицы – это 4 тысячи рублей, при передвижении на транспорте – 5 тысяч рублей. За повторное нарушение придется заплатить еще 5 тысяч рублей.



Анатолий Федотов, Мария Ефимова