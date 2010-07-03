Климатолог рассказал, чем вызвана аномальная осенняя погода в Москве

В Гидрометцентре России спрогнозировали, что вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории страны. В этом году необычно высокой температурой жителей столицы порадовал и сентябрь. Разбираемся, чем вызваны такие погодные сюрпризы и будут ли они теперь постоянными.



Фото: Москва 24\Лидия Широнина

Положительные аномалии

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что вторая декада октября будет аномально теплой на всей территории страны.

"Аномалии везде положительные, будет теплее климатических значений", – объяснил он.

Синоптик напомнил, что под аномалиями подразумеваются отклонения от нормы, которые варьируются в разных в частях России. В пример Вильфанд привел Якутию, где дневные отметки на севере региона поднимаются выше нуля, что случается нечасто в это время года: температура выше привычных показателей на 8–10 градусов.

Вместе с тем главный специалист Гидрометцентра Марина Макарова ранее сообщила, что в Москве 13 и 14 октября может быть установлен новый температурный рекорд.





Марина Макарова главный специалист Гидрометцентра РФ Температурный фон будет высоким. Дни будут чередоваться: с осадками и без осадков. Будут облака, небольшой дождик. Теплая погода ожидается во вторник и в среду. Во вторник в Москве – 16–21 градус и 16-20 – в среду, что достаточно близко к абсолютным максимумам температуры.

При этом, по словам специалиста, последние два года середина октября всегда теплая. Тем временем сентябрь 2020 года признали самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Он обошел рекорд, поставленный четыре года назад.

"На азиатской территории России и в целом по всей стране прошедший сентябрь оказался самым теплым за всю 130-летнюю историю регулярных метеорологических наблюдений. До этого рекордно теплым считался сентябрь 2016 года", – рассказали в Гидрометцентре.

Фото: Москве 24/Лидия Широнина

В сторону потепления?

Все, что сейчас происходит с погодой и климатом, складывается из сочетания разных факторов. Об этом в интервью Москве 24 заявил ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, кандидат физико-математических наук Андрей Киселев, оценивая погодные аномалии осени.

"Хотя все идет к тому, что во многом это будет определяться антропогенными факторами. К сожалению, на данный момент статистика не очень большая, поэтому можно говорить об этом как о предположении, но не как об установленном научном факте", – объяснил эксперт.

Киселев также рассказал, что, согласно расчетным моделям, существует четыре сценария развития климатических событий к концу XXI века, два из которых наиболее возможны. Все они корректируются и видоизменяются со временем в зависимости от данных, уточнил специалист.





Андрей Киселев ведущий научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова Речь идет о том, что при разных сценариях рост температуры может достигать порядка 5 градусов либо меньше. Конечные оценки в этих моделях зависят от того, насколько сильно мы будем воздействовать на атмосферу, также будут накладываться естественные факторы. Уровень воды Мирового океана поднимется на высоту от 60 до 90 сантиметров.

В свою очередь, заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН и заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов заявил, что причина кроется в глобальном потеплении.

"В том числе и на территории России, где теплеет в среднем в два раз быстрее, чем по планете. В Москве также последние 30 лет температура выросла в осенние месяцы приблизительно на 2,5–3 градуса. Это довольно существенные изменения", – сказал специалист.





Владимир Семенов заместитель директора Института физики и атмосферы имени Обухова РАН На две недели за последние 30 лет сдвинулся период наступления холодов, все больше продвигается в сторону зимних месяцев. Осенью становится заметно теплее, и при таких климатических тенденциях с каждым годом мы все больше и больше будем наблюдать таких аномально теплых периодов, аномальных по сравнению с привычными за последние 30–40 лет условиями.

В качестве примера климатолог привел прошлую зиму. "В декабре на 3–4 градуса потеплело за последние 30 лет – это очень много. Мы уже забыли о сугробах на Новый год", – пояснил он.

Вместе с тем зима в ближайшей перспективе, по мнению Семенова, "никуда не денется", но к середине века среднемесячная температура декабря может быть плюсовой, а в январе – "где-то вокруг ноля", резюмировал собеседник Москвы 24.

