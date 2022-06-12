Почему дети должны ложиться спать вовремя

"Во сне человек растет", – говорили наши бабушки и были недалеки от истины. Для роста, физической и умственной активности действительно важен полноценный ночной отдых. Почему мамы не спешат приучать детей к режиму? Какие причины могут убедить родителей отправлять ребенка раньше спать? Ответы на эти и другие вопросы искала журналист, мать двоих детей Евгения Бородина.



Кажется, все предельно просто: ночью дети должны спать. Это правило неукоснительно выполнялось многими поколениями. Однако в последние годы родители стали постепенно пренебрегать этой установкой. Молодые мамы даже пытаются убедить представителей старшего поколения, что ребенок не должен жить как в тюрьме, а в позднем отходе ко сну нет никакого вреда.

Между тем врачи во все времена отмечали, что детям важно ложиться спать не позднее 22:00. Ночью образуются гормоны, которые регулируют деятельность эндокринной и иммунной систем. Сбой биоритма ни к чему хорошему не приводит.

Четкий режим дня, который так необходим для здорового образа жизни и повышения работоспособности, тоже говорит в пользу сна в определенные часы.

Гинекологи советуют женщинам, которые еще только готовятся стать мамами, ложиться и вставать в одно и то же время: считается, что таким образом малыш уже приучается к четкому графику сна и отдыха. Этот режим имеет большое значение: детям важно жить, руководствуясь системой, а не хаосом, который не способствует организованности и работоспособности. Если отбой назначен на определенный час, то и уроки будут сделаны вовремя – их невозможно откладывать до бесконечности.

Отдых для тела и головы – вот что значит здоровый сон, говоря простым языком. К утру мозг должен "перезагрузиться", а позвоночник – расслабиться и избавиться от накопленной за день нагрузки. Тогда ребенок будет бодр, весел и сконцентрирован на тех задачах, которые ему предстоит решить. Хронический недосып становится причиной вялости и раздражительности школьников. А когда ученика клонит в сон, то и знания на уроках пролетают мимо ушей.

Иногда дефицит ночного отдыха приводит к тому, что ребенок ложится подремать днем, просыпается вечером и садится за уроки ночью. Назавтра ситуация повторяется. Так маленький человек попадает в ловушку нарушенного режима, и говорить о здоровом образе жизни уже не приходится.



Чаще всего родители пытаются совместить режим дня ребенка со своим графиком: они считают, что так удобнее для всех. И если мама ложится за полночь, то она не видит ничего плохого в том, что и малыш допоздна будет на ногах. При этом многие жалуются, что общение с детьми поглощает все их свободное время.

Но если ребенок вовремя лег спать, то и у взрослых освобождается как минимум два часа для себя. Это особенно ярко чувствуется, если мать не ходит на работу и в течение дня занята только воспитанием и развитием чада. Получается, что женщина отдыхает от своих обязанностей лишь ночью, во сне, а своего индивидуального времени у нее практически нет. Когда беготне и бесконечному мамканью не видно конца и края, взрослые чувствуют, что уже не принадлежат себе.

Нервное напряжение растет, а это ведет к выгоранию.

Если же мама знает, что, например, в 21:00 дети обязательно будут в постели, то у нее больше возможностей сохранить энергию и восстановиться после насыщенного дня. Можно заняться собой, почитать или посидеть за чашкой чая. Еще один важный аргумент в пользу правильного сна – соседям тоже нужно отдыхать от посторонних звуков. Ночью, когда большинство шумов затихает, каждый стук раздается с удвоенной силой.

Нехорошо, если до отдыхающих в поздний час людей доносятся громкий топот, крики и удары мяча. Разгневанные соседи могут обратиться в соответствующие органы с жалобой на нарушителей спокойствия. А основанием к тому послужит сигнал о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка. Конечно, вряд ли дело закончится крайними мерами в виде ограничения родительских прав, но такая ситуация изрядно пощекочет нервы легкомысленных мам и пап.

