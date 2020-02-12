Эксперты объяснили спрос в России на контрабандные сигареты из Белоруссии

Почти во всех российских регионах в январе текущего года продавали контрабандные сигареты из Белоруссии. К таким выводам пришли аналитики, которые проанализировали данные с онлайн-касс в магазинах несетевой розницы. Разбираемся, почему нелегальная продукция пользуется спросом у россиян.



Сигареты-нелегалы

Эксперты IT-компании "Эвотор" исследовали данные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы по всей России. Они брали в расчет только продажи тех марок сигарет, которые легально не завозятся на территорию РФ. В частности, речь идет о таких брендах, как NZ, Minsk, FEST и Credo.





Вячеслав Предыбайло директор по маркировке "Эвотора" Нелегальные сигареты сегодня продают три процента магазинов российской несетевой розницы с табачным ассортиментом. Доля белорусской контрабанды в продажах сигарет в России в январе 2020 года составила не менее 1,1 процента. Но доля всего нелегального табака намного выше.

По данным аналитиков, нелегальные сигареты в январе продавались в 70 регионах страны. Причем самая высокая доля контрабанды из Белоруссии пришлась на Смоленскую и Челябинскую области (22 процента): каждая пятая пачка. Каждая десятая – в Республике Дагестан (10 процентов). Ощутимая доля нелегальной продукции также была обнаружена специалистами в Вологодской области (восемь процентов), Ивановской области (семь процентов), Санкт-Петербурге (шесть процентов), а также Волгоградской области (пять процентов).

В "Эвотор" полагают, что такая ситуация сложилась из-за доступной цены нелегальных сигарет. В среднем она в два раза ниже, чем на легальную продукцию: 55 против 93 рублей. В компании напомнили, что с июля 2020 года российские розничные магазины будут обязаны принимать товар по электронным накладным и продавать только маркированные сигареты. При этом нарушителей такого порядка может ждать административная и уголовная ответственность.



Почему нелегальный рынок процветает?

Фото: ТАСС/Артем Геодакян

По словам эксперт табачного рынка Вадима Желнина, в Белоруссии, впрочем как и у других партнеров России по Таможенному союзу, цены на сигареты значительно ниже российских ввиду более низких акцизов. То есть в среднем такая продукция стоит в два раза меньше, подсчитывает специалист.

"Это вопрос объективно очень трудный, так как покупательская способность людей в Белоруссии и, например, Казахстане значительно ниже, чем в России", – пояснил он в беседе с Москвой 24.

Желнин напомнил, что с 1 января 2020 года в России на четыре процента повысилась ставка акциза на сигареты и другие табачные изделия. При этом специалист отмечает, что нелегальная продукция потребляется людьми с относительно невысоким доходом.





Вадим Желнин эксперт табачного рынка Из европейского опыта и опыта многих других стран довольно хорошо известно, что нелегальный рынок начинает развиваться, когда расходы на легальные сигареты достигают порядка 10 процентов от общих доходов.

В свою очередь, исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов добавил: "Любой нормальный курильщик купит то, что качественно, и то, что дешевле". Эксперт также предположил, как можно было бы решить проблему с сигаретной контрабандой.

"Должны наводиться порядки в перемещении и наказании за контрабанду продукции, а также за нелегальное производство. Но самое главное – нужно понять, что если суммарная стоимость табачных изделий превышает 10 процентов от дохода конкретного курильщика, то он будет искать все способы, чтобы купить это по другой цене. Нужно за этим следить", – подчеркнул Лоскутов.





В январе эксперты Аналитического центра при правительстве РФ пришли к выводу, что в 2020 году в стране можно ожидать скачок цен на сигареты. По прогнозам специалистов, стоимость такой продукции вырастет на 25 процентов. Это связано с повышением акцизов, а также с дополнительными затратами производителей на маркировку сигарет.



Ефимова Мария