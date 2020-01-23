Эксперт рассказал, как на курильщиков повлияет рост цена на табачные изделия

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Врач-психиатр Александр Федорович в беседе с Москвой 24 объяснил, почему с ростом цен на табачные изделия курильщики вряд ли откажутся от пагубной привычки. По словам эксперта, курение отнесено к психическим расстройствам, его необходимо лечить.
"Именно поэтому говорить о том, что эта дурная привычка как-то сильно зависит от ценника как минимум бессмысленно", – пояснил собеседник Москвы 24.
Федорович уверен, что курильщики будут искать любые лазейки. "Не исключено, что люди начнут выращивать этот самосад дома. Когда-то выращивали. Также могут перейти на парогенераторы, нагреватели", – добавил психиатр.
По словам эксперта, бороться с никотиновой зависимостью самостоятельно сложно и меры, применяемые в домашних условиях, малоэффективны. "В случае с курением правильно говорить не о борьбе, а о профилактике, потому что большинство курильщиков страдает именно от психологических проблем. Здесь много извращенного, странного. Курение – это лишь следствие", – заключил Федорович.
Ранее сообщалось, что в России в 2020 году ожидается скачок цен на сигареты. Стоимость табачной продукции может увеличиться на 25%.
Возможный рост цен практически на четверть объясняется дополнительными затратами производителей на маркировку сигарет и повышением акцизов.
"По нашему мнению, именно маркировка наиболее существенно влияет на рост цен. Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет", – говорится в сообщении Аналитического центра при правительстве РФ.
На сегодняшний день стоимость пачки сигарет оценивается в 115 рублей, 64 рубля из которых составляют налоги.
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