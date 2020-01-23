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Общество

23 января, 09:45

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Эксперт рассказал, как на курильщиков повлияет рост цена на табачные изделия

"Курильщики будут искать лазейки". Эксперт – о росте цен на табачные изделия
общество эксклюзив

Фото: ТАСС/CHRISTIAN BRUNA/EPA

Врач-психиатр Александр Федорович в беседе с Москвой 24 объяснил, почему с ростом цен на табачные изделия курильщики вряд ли откажутся от пагубной привычки. По словам эксперта, курение отнесено к психическим расстройствам, его необходимо лечить.

"Именно поэтому говорить о том, что эта дурная привычка как-то сильно зависит от ценника как минимум бессмысленно", – пояснил собеседник Москвы 24.

Наверное, кто-то, для кого 300 рублей за пачку дорого, перейдет на что-то подешевле. Я не думаю, что спрос на табачные изделия упадет так резко. Это станет неплохим сигналом для компаний, которые изготавливают табачные изделия: может снизиться их качество, и за счет этого ценник станет лояльнее.
Александр Федорович
врач-психиатр

Федорович уверен, что курильщики будут искать любые лазейки. "Не исключено, что люди начнут выращивать этот самосад дома. Когда-то выращивали. Также могут перейти на парогенераторы, нагреватели", – добавил психиатр.

По словам эксперта, бороться с никотиновой зависимостью самостоятельно сложно и меры, применяемые в домашних условиях, малоэффективны. "В случае с курением правильно говорить не о борьбе, а о профилактике, потому что большинство курильщиков страдает именно от психологических проблем. Здесь много извращенного, странного. Курение – это лишь следствие", – заключил Федорович.

Ранее сообщалось, что в России в 2020 году ожидается скачок цен на сигареты. Стоимость табачной продукции может увеличиться на 25%.

Возможный рост цен практически на четверть объясняется дополнительными затратами производителей на маркировку сигарет и повышением акцизов.

"По нашему мнению, именно маркировка наиболее существенно влияет на рост цен. Эта мера призвана снизить долю контрафактного товара на рынке, однако пока удельный вес нелегальных табачных изделий растет", – говорится в сообщении Аналитического центра при правительстве РФ.

На сегодняшний день стоимость пачки сигарет оценивается в 115 рублей, 64 рубля из которых составляют налоги.

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Соболева Илона

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