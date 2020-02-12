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Экономика

12:00

Контрабандные сигареты из Белоруссии продавали почти по всей России

экономика

Фото: depositphotos/fermate

Контрабандные сигареты из Белоруссии в январе продавали почти во всех регионах России, выяснили в IT-компании "Эвотор".

Как передает РИА Новости, специалисты проанализировали данные с 600 тысяч онлайн-касс в магазинах несетевой розницы. Нелегальные продажи выявили в 70 регионах страны. Учитывались только бренды, которые не поставляются в Россию законно: NZ, Minsk, FEST, Credo.

Сегодня продают нелегальные сигареты продают 3% магазинов российской несетевой розницы. В январе доля белорусской контрабанды в продажах сигарет составила не менее 1,1%.

В Смоленской и Челябинской областях в несетевой рознице нелегально завезенными из Белоруссии оказались 22% пачек сигарет. В Дагестане это каждая десятая пачка – 10%. Популярность контрабандных сигарет объяснили ценой в сравнении с легальными: 55 рублей против 93.

В ноябре правительство утвердило антитабачную концепцию. Предполагается, что она снизит уровень потребления табака в стране до 21% взрослыми и до 1% несовершеннолетними.

С 1 июля 2020 года розничные магазины в России должны продавать только маркированные сигареты, а принимать товар по электронным накладным. Для нарушителей предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Из-за изменений в этом году ожидается скачок цен на сигареты. Стоимость может увеличиться на 25%.

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