Врач Жесткова: депрессия и панические атаки не являются основаниями для увольнения

С марта 2026 года начальство сможет направлять подчиненных на психиатрическое освидетельствование, предупредили эксперты. Что ждет сотрудников в связи с изменениями и какие диагнозы могут стать помехой в работе, разбиралась Москва 24.

По работе – к психиатру

С 1 марта 2026 года в России вступят в силу поправки, конкретизирующие порядок организации обязательного психиатрического освидетельствования для отдельных категорий сотрудников. Как пояснила РИА Новости доцент кафедры клинической психологии Пироговского университета Мария Соловьева, нововведение позволит более гибко и оперативно реагировать на изменения психического здоровья персонала.

По ее словам, согласно изменениям, работодатель сможет направить сотрудника на прохождение освидетельствования в том случае, если у подчиненного были найдены признаки психического расстройства в результате обязательных медицинских осмотров.

Процедура освидетельствования включает посещение врача-психиатра, сбор анамнеза и психопатологическое обследование. По его итогам сотрудника могут временно признать неспособным выполнять работу по своей специальности.

Ранее в министерстве здравоохранения РФ подтвердили вступление в силу новых правил, подчеркнув их "технический характер". Суть поправок заключается в уточнении механизма направления на освидетельствование, а не в расширении круга лиц, его проходящих.

При этом после изменений, внесенных еще в сентябре 2022 года, число лиц, обязанных проходить эту процедуру, значительно снизилось. Освидетельствование по-прежнему является обязательным только для работников отдельных профессий, связанных с повышенной опасностью или ответственностью. К таким категориям традиционно относятся сотрудники правоохранительных органов, транспорта, общественного питания, пищевой промышленности, образования, энергетики и других сфер, где от состояния психического здоровья зависят вопросы безопасности.

Диагноз не приговор?

С тем, что правки носят в основном технический характер, в беседе с Москвой 24 согласилась учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам Валентина Митрофанова.

"И в чем-то возможности начальства даже сократились. Например, раньше для лиц, работающих с государственной тайной, было обязательно прохождение специального психиатрического освидетельствования – теперь его исключили", – рассказала она.

Также ранее, если по результатам предварительного или периодического медицинского осмотра в заключении указывались признаки психического расстройства, можно было инициировать проведение освидетельствования. Сейчас же предварительный медосмотр в этом контексте убрали, поэтому такая возможность сохранилась только для периодических осмотров, добавила эксперт.

Митрофанова пояснила, что изменения затронули и другой аспект: теперь вместо "врачебной комиссии" с сотрудником будет работать комиссия врачей-психиатров.





Валентина Митрофанова учредитель Института профессионального кадровика, эксперт по трудоустройству и правовым вопросам При этом риск увольнения при выявлении диагноза возникает только в том случае, если по результатам всех медицинских обследований подчиненный будет признан полностью негодным к работе – например, при установлении группы инвалидности, исключающей трудовую деятельность. Тогда у руководства возникает обязанность прекратить трудовой договор по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, согласно статье 83 ТК РФ.

При этом, если же установлены лишь ограничения, работодатель должен рассмотреть возможность перевода подчиненного на другую должность, соответствующую его состоянию здоровья, уточнила Митрофанова.

"Таким образом, увольнение теоретически возможно, но только при полной утрате трудоспособности. В остальных случаях серьезных изменений, которые бы ущемляли права сотрудников, нет", – рассказала эксперт.

Она добавила, что работодатель сейчас, даже при наличии явных внешних признаков психического неблагополучия у сотрудника, остается в определенном смысле незащищенным и не может самостоятельно инициировать проверку без медицинского заключения.

"К сожалению, проблема роста числа лиц с нарушениями психического здоровья существует. Сама процедура проверки не нарушает личную жизнь работника, так как осмотры установлены законом только для отдельных категорий, а направление на психиатрическое освидетельствование возможно лишь при выявлении соответствующих признаков", – уточнила эксперт.

При этом, по мнению врача-психиатра, психотерапевта Елизаветы Жестковой, необходимо, чтобы работодатель не смог использовать процедуру освидетельствования как рычаг давления на подчиненного: манипулировать его состоянием, угрожать.

В беседе с Москвой 24 эксперт добавила, что этика во время оказания медицинской помощи и врачебная тайна также должны сохраняться, а человек – чувствовать себя комфортно во время обследования.





Елизавета Жесткова врач-психиатр, психотерапевт Сам факт наличия психиатрического диагноза, например депрессии или тревожного расстройства, не является законным основанием для увольнения. Конечно, для ряда должностей, связанных с повышенной ответственностью или безопасностью, врачебная комиссия может оценивать возможность выполнения конкретной работы человеком с определенным расстройством.

Но, например, из-за панических атак уволить не имеют права. Правда, если речь идет о тяжелой форме расстройства и особой должности, то возникает тонкая грань, требующая взвешенного подхода, добавила она.

В целом корректировка процедуры освидетельствования хороша, но при условии ее правильного и корректного исполнения, заключила Жесткова.

