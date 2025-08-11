Юрист Лукирская: штамп о внуках в паспорте повысит уровень безопасности детей

В России предложили разрешить бабушкам и дедушкам вписывать в паспорта своих внуков. Какие возможности откроет такая мера и какие сложности она рискует спровоцировать, разбиралась Москва 24.

Расширение прав

Бабушкам и дедушкам необходимо дать возможность вписывать в паспорта своих внуков, подчеркнул председатель комиссии Общественной палаты (ОП РФ) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.

По его мнению, мера упростит ряд процедур для родственников, которые активно участвуют в воспитании детей. К примеру, бабушкам и дедушкам будет легче куда-либо заселяться с внуками. Кроме того, они смогут подписывать согласие на проведение срочного медицинского вмешательства, не дожидаясь родителей.





Сергей Рыбальченко председатель комиссии ОП РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Особенно это важно для многодетных родителей, которым в воспитании помогают бабушки и дедушки. По сути, во многих случаях они воспитывают детей, поскольку родители не всегда с этим справляются.

Ранее в Госдуме предложили начислять бабушкам и дедушкам, которые занимаются воспитанием внуков, повышенные пенсионные баллы. Один из авторов инициативы, депутат Сергей Миронов в разговоре с РИА Новости отметил, что мера, с одной стороны, поддержит большие семьи, где родственники играют важную роль в воспитании детей, а с другой – позволит им увеличить свой доход.

Лишняя деталь?

Штамп в паспорте, доказывающий родственную связь пожилых родственников с внуками, может повысить уровень безопасности детей. Таким мнением с Москвой 24 поделилась юрист, адвокат по семейным делам Анна Лукирская.

"Это касается вопросов, связанных с дошкольными и школьными образовательными учреждениями, а также досуговыми и развивающими центрами. Там будут с полным спокойствием отдавать детей взрослому, если точно будут знать, что это родной человек", – рассказала эксперт.





Анна Лукирская юрист Таким образом, шансы, что ребенок уйдет с чужим человеком, снизятся до нуля. Но для этого штамп должен быть обязательным для всех, а не выставляться по желанию.

Разрешение на такую запись от родителей может расцениваться как их прямое волеизъявление по расширению прав бабушек и дедушек. Таким образом, мама и папа осознанно будут давать своим родителям возможность принимать юридические решения относительно детей. Это упростит жизнь всем членам семьи во многих повседневных вопросах – от походов в поликлинику и родительских собраний до поездок внутри страны, отметила Лукирская.

Однако даже наличие штампа о внуках все равно полностью не избавит от необходимости составления нотариально заверенных доверенностей на бабушек и дедушек для определенных действий. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"На сегодняшний день доверенностей достаточно, чтобы расширять права бабушек и дедушек в случае необходимости. Штамп в паспорте все равно не поставит их на один уровень с родителями с точки зрения принятия решений относительно ребенка", – заявила депутат.





Светлана Бессараб депутат Госдумы Понятно, что бабушки, дедушки любят внуков и заботятся о них. Но главными опекунами должны оставаться родители. Мы же не знаем, что может прийти в голову какому-то родственнику: к примеру, он может взять и увезти ребенка без ведома мамы и папы. А так быть не должно.

Кроме того, попытка уравнять в правах с родителями бабушек и дедушек может привести к еще большей путанице во время бракоразводных процессов, заключила Бессараб.

