Эксперт Сафонов допустил индексацию пенсий для работающих пенсионеров по инфляции

Работающим пенсионерам в России начиная с 2025 года снова будут индексировать пенсии. С предложением возобновить перерасчет выплат ранее выступил Владимир Путин. Предполагается, что соответствующая мера затронет порядка 7,8 миллиона граждан. Рассказываем, что нужно знать о предстоящих изменениях.



Когда начнется индексация?

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

В России с 2016 года была приостановлена индексация для пенсионеров, которые продолжают работать. По словам Владимира Путина, перерасчет выплат до сих пор не производили из-за имевшихся финансовых и бюджетных ограничений. "Вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей", – подчеркнул президент.





Владимир Путин президент РФ С 1 февраля 2025 года и далее ежегодно пенсии будут повышаться не только тем, кто уже вышел на заслуженный отдых, но и тем, кто продолжает работать. Это будет действительно справедливо.

Путин поручил подготовить соответствующий проект закона, а также принять его в Госдуме в рамках весенней сессии, которая продлится до 5 августа. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что в Соцфонде имеется достаточное количество средств для проведения индексации. С ее слов, приблизительные расчеты показывают, что для этих целей понадобится свыше 100 миллиардов рублей.

По данным Минтруда РФ, на сегодняшний день в России продолжают работать 7,8 миллиона пенсионеров. Эти граждане имеют солидный опыт и навыки, а также востребованы на рынке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

"Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов. Им станет выплачиваться и зарплата, и пенсия с учетом ежегодной индексации. Так же как и тем, кто вышел на заслуженный отдых", – подчеркнул он.



"Мы нуждаемся в опытных специалистах"

Индексация для работающих пенсионеров нужна, чтобы поддержать трудящееся население пожилого возраста. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Экономика страны сейчас нуждается в рабочей силе. Мы нуждаемся сегодня в опытных, квалифицированных специалистах, которые могут также составить костяк наставничества для молодежи. Для тех, кто только приходит в экономику", – отметила она.

Кроме того, в последние годы наблюдается ситуация, что пенсионеры увольняются с работы в первую очередь из-за того, что пенсия не индексируется, продолжает депутат.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Каждый раз после увольнения мы не досчитываемся порядка 30% пенсионеров из числа уволившихся. То есть они уходят, им пенсия индексируется, но в экономику они не возвращаются. И мы уже неоднократно говорили о том, что необходимо восстановить индексацию или хотя бы как-то частично донастроить этот инструмент.

Депутат выразила надежду, что ежегодная индексация работающим и неработающим пенсионерам выровняется. И пенсия у них начнет увеличиваться на равный процент. Также, по мнению парламентария, важно понять, будет ли решен вопрос компенсации всего периода индексации.

В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 также допустил, что пенсии работающих пенсионеров, вероятно, пересчитают на уровень инфляции.





Александр Сафонов доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов Как правило, уровень индексации равен инфляции, которую показал предшествующий год. Механизм, вероятно, будет общим как для работающих, так и для неработающих пенсионеров.

В настоящий момент пенсионерам, которые продолжают работать, полагается страховая пенсия и фиксированная выплата к ней без плановых индексаций. Перерасчет поддержки для них ежегодно происходит 1 августа с учетом уровня заработка за прошлый год. Но прибавка получается не очень большой. Когда пожилой человек увольняется, то начинает получать полноценную проиндексированную страховую пенсию.

