Эксперт Сафонов допустил индексацию пенсий для работающих пенсионеров по инфляции

Работающим пенсионерам в России начиная с 2025 года снова будут индексировать пенсии. С предложением возобновить перерасчет выплат ранее выступил Владимир Путин. Предполагается, что соответствующая мера затронет порядка 7,8 миллиона граждан. Рассказываем, что нужно знать о предстоящих изменениях.
Когда начнется индексация?
В России с 2016 года была приостановлена индексация для пенсионеров, которые продолжают работать. По словам Владимира Путина, перерасчет выплат до сих пор не производили из-за имевшихся финансовых и бюджетных ограничений. "Вопрос, который касается миллионов наших граждан, что называется, назрел. И сегодня у нас есть ресурсы, чтобы начать его решение в интересах людей", – подчеркнул президент.
Путин поручил подготовить соответствующий проект закона, а также принять его в Госдуме в рамках весенней сессии, которая продлится до 5 августа. В свою очередь, вице-премьер Татьяна Голикова заверила, что в Соцфонде имеется достаточное количество средств для проведения индексации. С ее слов, приблизительные расчеты показывают, что для этих целей понадобится свыше 100 миллиардов рублей.
По данным Минтруда РФ, на сегодняшний день в России продолжают работать 7,8 миллиона пенсионеров. Эти граждане имеют солидный опыт и навыки, а также востребованы на рынке, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.
"Важно создавать условия, чтобы они могли продолжать трудиться, делиться знаниями с молодым поколением специалистов. Им станет выплачиваться и зарплата, и пенсия с учетом ежегодной индексации. Так же как и тем, кто вышел на заслуженный отдых", – подчеркнул он.
"Мы нуждаемся в опытных специалистах"
Индексация для работающих пенсионеров нужна, чтобы поддержать трудящееся население пожилого возраста. Об этом Москве 24 рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. "Экономика страны сейчас нуждается в рабочей силе. Мы нуждаемся сегодня в опытных, квалифицированных специалистах, которые могут также составить костяк наставничества для молодежи. Для тех, кто только приходит в экономику", – отметила она.
Кроме того, в последние годы наблюдается ситуация, что пенсионеры увольняются с работы в первую очередь из-за того, что пенсия не индексируется, продолжает депутат.
Депутат выразила надежду, что ежегодная индексация работающим и неработающим пенсионерам выровняется. И пенсия у них начнет увеличиваться на равный процент. Также, по мнению парламентария, важно понять, будет ли решен вопрос компенсации всего периода индексации.
В свою очередь, доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с Москвой 24 также допустил, что пенсии работающих пенсионеров, вероятно, пересчитают на уровень инфляции.
В настоящий момент пенсионерам, которые продолжают работать, полагается страховая пенсия и фиксированная выплата к ней без плановых индексаций. Перерасчет поддержки для них ежегодно происходит 1 августа с учетом уровня заработка за прошлый год. Но прибавка получается не очень большой. Когда пожилой человек увольняется, то начинает получать полноценную проиндексированную страховую пенсию.