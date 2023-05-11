Ежегодные тренировки: что нужно знать о проведении военных сборов

10 мая Владимир Путин подписал указ о проведении ежегодных плановых военных сборов. Кого могут отправить на переподготовку и где резервисты ее будут проходить – в материале Москвы 24.

Зачем это нужно?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

На военные сборы призывают россиян, которые находятся в запасе. Такие мероприятия проводятся ежегодно – они нужны, чтобы усовершенствовать боевую выучку резервистов.

Сколько длятся сборы и где проходят?

Разово призвать могут не дольше чем на два месяца. При этом общая продолжительность сборов за то время, что мужчина находится в запасе, не может превышать 12 месяцев. Кроме того, сам призыв из резерва не происходит чаще одного раза в три года.

Сборы проводятся в вооруженных силах, Росгвардии, ФСБ и органах государственной охраны. В зону проведения СВО призванных на переподготовку отправлять не будут, объяснил ТАСС военный обозреватель Виктор Литовкин. "В указе нет ни одного слова о том, что эти люди должны принимать участие в специальной военной операции. Если бы это подразумевалось, то было бы прописано в указе. А так это обычные сборы в воинских частях и на полигонах", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, Литовкин пояснил, что в пунктах "Для служебного пользования" указывается количество россиян, которых призовут на сборы, и сумма, которая будет потрачена на проведение этих мероприятий.

Какими бывают военные сборы?

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Мероприятия подразделяются на две категории. Первая – учебные сборы, вторая – проверочные.

Согласно постановлению правительства, подготовку к службе могут проводить во время плановых занятий, учений, тренировок и практической работы по обслуживанию вооружения, техники и другого неприкосновенного запаса в воинских частях и военных комиссариатах.

Кроме того, это происходит в ходе проверок боевой и мобилизационной готовности частей и военкоматов.

Обычно проведение таких мероприятий совпадает с подготовкой крупных учений, подчеркнул Виктор Литовкин. В подобных случаях призванные граждане могут помочь снять боевую технику с длительного охранения и привести ее в порядок.

Кого сборы не коснутся?

Не призывают на переподготовку служащих и гражданских работников правоохранительных органов, пожарных, сотрудников таможни и россиян с бронью, закрепленных за органами госвласти.

Также закон освобождает от военных сборов летно-технический состав, рабочих и служащих в авиации и на ж/д-транспорте, которые ответственны за перевозки и ремонт техники.

Не коснется призыв занятых на посевных работах, экипажей морских судов во время навигации, педагогов, студентов, отцов трех и более детей и тех, у кого есть отсрочка по личным причинам или состоянию здоровья.

Кроме того, на сборы не вызовут граждан, которые находятся за пределами России, осужденных, мужчин с непогашенной судимостью, подследственных и подсудимых.

Как будут оповещать призывников?

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Тем, кого военкоматы решат задействовать на военных сборах, придут повестки. Они будут рассылаться в основном в привычном бумажном варианте, подчеркнул глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Это связано с тем, что далеко не везде есть техническая возможность отправлять их в электронном виде.

Но даже если повестка придет в цифровом варианте, полученным будет считаться только бумажное уведомление, заявил парламентарий.

Что с материальным обеспечением?

Призванным на военные сборы государство выплачивает средний заработок по месту постоянной работы или средний размер пособия, если мужчина стоит на учете в службе занятости. В других случаях россиянину полагается выплата в размере МРОТ.

Кроме того, резервистам возместят расходы на проезд к военкомату или пункту сбора и обратно, съем жилья и командировочные. Также во время сборов призванному будут выплачивать оклад по воинской должности и званию с учетом региональных надбавок.

