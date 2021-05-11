Эксперты рассказали, нужно ли повышать штрафы для безбилетников

В России могут повысить штрафы для безбилетников в общественном транспорте. Сегодня на федеральном уровне наказание для зайцев составляет всего 100 рублей. Однако, согласно поправкам, в скором времени все регионы смогут сами устанавливать размер денежной санкции за неоплаченный проезд. Эксперты считают, что такой подход, вероятно, спровоцирует злоупотребления со стороны местных властей. Разбираемся, так ли это и нужно ли строже наказывать безбилетников.



Наказание для безбилетников

Госдума в мае планирует рассмотреть законопроект Минтранса о внесении в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) изменений, касающихся наказания за безбилетный проезд в общественном транспорте. Сейчас сумма штрафа за неоплаченный проезд составляет 100 рублей. Согласно действующим нормам кодекса, регионы не могут изменять размер взысканий.

"В 63 субъектах РФ административная ответственность за безбилетный проезд на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте установлена в соответствии с региональным законодательством. Вместе с тем в 22 субъектах административная ответственность не установлена", – говорится в пояснительной записке к документу.



В столице за неоплаченный проезд в наземном городском транспорте и в метрополитене существует отдельный региональный штраф, который составляет тысячу рублей . Это связано с действующим Кодексом Москвы об административных правонарушениях, где прописана такая санкция. Кроме того, за использование чужой социальной карты, подтверждающей право на льготный или бесплатный проезд, нарушителям грозит наказание в 2,5 тысячи рублей .



Однако обновленный Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта с 7 марта 2021 года все-таки дал право регионам устанавливать порядок подтверждения оплаты проезда пассажиров, а также детей, пользующихся городским, пригородным и междугородным сообщением. Но без необходимых изменений в КоАП региональные власти не могут пользоваться данной возможностью.

Именно поэтому Минтранс предложил признать некоторые статьи кодекса утратившими силу. По мнению представителей ведомства, это позволит регионам самостоятельно устанавливать меры ответственности для безбилетных пассажиров.





пресс-служба Минтранса РФ Учитывая, что контроль оплаты проезда пассажиров и правил провоза ручной клади и багажа при перевозках в междугородном сообщении осуществляется при посадке пассажиров в автобус, Минтрансом России подготовлен законопроект, предусматривающий признание данной нормы утратившей силу.

Законопроект уже поддержали в комитете Госдумы по государственному строительству и законодательству. Однако не все депутаты разделяют такой позитивный взгляд на решение проблемы. По словам зампреда фракции ЛДПР Ярослава Нилова, подобные изменения могут привести к злоупотреблениям со стороны региональных властей, а штрафы станут "источником наполнения региональных бюджетов".

Депутат от КПРФ Николай Арефьев также считает, что местные власти, вероятно, будут стремиться повышать штрафы для граждан. В свою очередь, первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов поддержал предложение Минтранса, но добавил, что необходим должный контроль за его исполнением.



Актуальные расценки?

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в разговоре с Москвой 24 пояснил, что существующий штраф в 100 рублей для безбилетников актуален не везде.

"В Москве штраф в 100 рублей – это смешно, а где-то в сельской местности это совсем другие деньги. Кроме того, есть регионы, где водитель собирает деньги за проезд у всех при посадке, запуская пассажиров через переднюю дверь, – вряд ли там есть зайцы. В каких-то городах часть маршрутов сопровождается кондукторами, в таких случаях тоже нет зайцев", – объяснил эксперт.





Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России Регионы должны ориентироваться не только на уровень доходов пассажиров, но и на схему оплаты проезда. Самое главное, чтобы контроль оплаты проезда был настоящим, а не для галочки.

Существующий региональный штраф в размере тысячи рублей для Москвы вполне достаточен, подчеркнул Янков. При этом, по его словам, у пассажиров в столице должно быть как можно больше способов оплаты проезда.

Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов также согласен с тем, что наказание в 100 рублей за безбилетный проезд не сопоставимо с ответственностью безбилетника. По его мнению, в связи с этим некоторым пассажирам даже выгоднее заплатить штраф вместо покупки билета.

"Возможность самим регионам устанавливать ответственность за безбилетный проезд, безусловно, благо. Регион может как увеличить размер ответственности, так и при нормализации ситуации его снизить", – отметил собеседник Москвы 24.





Илья Зотов председатель Общероссийского объединения пассажиров Мы не приветствуем людей, которые не платят за проезд. Мы должны быть за цивилизованный подход.

Что касается размера штрафа для зайцев в Москве, то эксперт считает действующее наказание вполне адекватным.