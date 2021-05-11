В ГД заявили о возможном повышении штрафов за безбилетный проезд

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
В Госдуме рассматривают вопрос об увеличении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Об этом сообщает газета "Известия".
На данный момент сумма такого штрафа составляет 100 рублей. Согласно нормам Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), регионы не могут изменять сумму взысканий в этом случае.
В закон "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" уже были внесены поправки, которые позволяют регионам устанавливать размер штрафа самостоятельно. Однако эти изменения не могут быть выполнены в связи с действующими нормами КоАП.
В связи с этим Минтранс предложил признать соответствующие статьи КоАП утратившими силу. По мнению представителей ведомства, это позволит регионам самостоятельно устанавливать меры ответственности пассажиров за неоплаченный проезд.
Инициативу ведомства поддержали не все. Зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов высказал мнение, что такие изменения могут привести к злоупотреблению.
"Понятно, что эти штрафы будут источником для наполнения региональных бюджетов, а сами власти будут заинтересованы в том, чтобы наказывать граждан как можно серьезнее", – сказал он.
При этом первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Арефьев заявил, что регионы смогут справиться с возложенной на них задачей.
Ранее Госдума ввела штрафы за высадку детей-безбилетников из транспорта. Водителей будут штрафовать на 5 тысяч рублей за принудительную высадку из автобуса, трамвая или троллейбуса несовершеннолетнего в возрасте до 16 лет, не оплатившего проезд и следующего без сопровождения взрослых.
Должностные лица также могут получить штраф в размере от 20 до 30 тысяч рублей.
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