Сотрудница полиции рассказала, как принимала роды в московском метро

Пассажирка столичного метрополитена родила ребенка прямо на станции "Электрозаводская". До приезда скорой женщине помогали полицейские и сотрудники подземки. Рассказываем об этом случае, а также о других самых необычных местах, где дети появлялись на свет.



На свет в конце тоннеля

Вечером в среду, 9 декабря, у 29-летней женщины начались роды прямо на станции Московского метрополитена. Сотрудники полиции заметили, как она при сходе с эскалатора начала сползать на пол. Оказалось, что будущая мама находилась на последнем сроке беременности.

Прапорщик полиции Алексей Орлов вызвал наряд скорой, а старший сержант Алеся Полякова помогла появиться ребенку на свет.

"Ребенок родился за две минуты. Женщина-газетчица также мне помогала. Она дала свои газеты, потому что у нас ничего не было. Я ребенка завернула в газеты и побежала в комнату полиции, там у нас аптечка, есть одеяла в виде фольги. Мы его завернули, чтобы не замерз", – пояснила Полякова.

До приезда медиков сержанту пришлось держать новорожденного на руках. Так как она не могла обрезать пуповину, то ей пришлось сидеть у ног роженицы в течение 40 минут. После прибытия бригады скорой ребенка вместе с матерью отвезли в роддом.



На станции "Электрозаводская" полицейские и сотрудники метро приняли роды

Роды в воздухе

В 2018 году пассажирка самолета родила ребенка в десятках километров над землей. На борту рейса Симферополь – Санкт-Петербург беременная женщина пожаловалась сначала на недомогание. Вскоре выяснилось, что у нее начались неожиданные схватки.

К счастью, среди пассажиров в этом самолете летели медики, которые вместе с бортпроводниками успешно приняли роды. Женщина благополучно родила мальчика. После посадки пассажирку вместе с ребенком прямо из аэропорта доставили в роддом Новочеркасска.



Не выходя из лифта

А жительнице Луганска Ольге Марченко пришлось рожать в лифте роддома. Женщину уже готовили к родам и повезли на каталке в палату. Чтобы добраться до кабинета, акушерам было необходимо совершить с беременной поездку на лифте, который практически сразу застрял.

Пока роженицу пытались вызволить, у нее отошли воды и начались схватки. В итоге медикам пришлось принимать роды в жестко ограниченном пространстве. Ольгу с новорожденным сыном освободили из железного плена только через два часа после появления ребенка на свет. К счастью, роды прошли для малыша и его матери без осложнений.



Фото: AP Photo/Tsvangirayi Mukwazhi

Прямо на дереве

Одна из самых удивительных историй родов в экстремальных условиях произошла в Мозамбике 20 лет назад. В 2000 году в стране было крупное наводнение. Беременная девушка, спасаясь от поднимающейся воды, взобралась на дерево и не могла слезть оттуда долгое время.

Через несколько дней у истощенной будущей матери начались роды. В результате на свет появилась девочка. Спустя некоторое время на место прибыла спасательная команда и подобрала женщину и ее новорожденную дочь. С помощью веревки их подняли на борт вертолета, где медики разрезали пуповину, а затем доставили в больницу.



В суровой тайге

А в 2016 году женщина из Якутии на 40-й неделе беременности поехала вместе с мужем и родственниками ловить рыбу. На месте у нее начались схватки, поэтому будущую маму посадили в машину, которая по пути обратно застряла в болоте.

Мужу в такой ситуации ничего не оставалось, как бежать из леса к дороге в надежде "поймать" сотовую связь, чтобы вызвать спасателей. Врачи с трудом добрались до места только через два часа и приняли роды прямо посреди глухой тайги. По словам спасателей, в лесу в это время находились голодные медведи, которые могли напасть на людей, поэтому ружья им пришлось держать наготове.