Пассажирка родила на борту рейса Симферополь – Санкт-Петербург

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Пассажирка родила на рейсе Симферополь – Санкт-Петербург, ее уже доставили в роддом вместе с ребенком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Минздрава Ростовской области.

Во время полета беременная женщина пожаловалась на недомогание. Вскоре выяснилось, что у нее начались схватки. Бортпроводники вместе с пассажирами медиками приняли роды, женщина благополучно родила мальчика. Из-за ЧП борт экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону.

Пассажирку вместе с ребенком прямо из аэропорта доставили в роддом Новочеркасска. Их состояние оценивается как стабильное. Пациентам проводят все необходимые процедуры.