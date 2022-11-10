Что известно об отбросившем боеприпасы с дрона ВСУ солдате

В Сети получила широкий резонанс видеозапись с российским солдатом в окопе, откидывающим голыми руками боеприпасы, которые на него сбрасывает дрон ВСУ. Боец выжил, им оказался пехотинец из Ленинградской области. Рассказываем, что известно о герое, а также как он сам отреагировал на внезапную популярность.



"Русский солдат непобедим"

Фото: youtube.com/The Telegraph

На кадрах резонансного ролика запечатлено, как зависший над окопом дрон ВСУ сбрасывает боеприпас точно на лежащего на земле солдата. Военный успевает подобрать его и откинуть в сторону. После этого он поднимается и передвигается дальше по траншее. Затем атака снова повторяется: коптер сбрасывает второй боеприпас на бойца, который успевает откинуть его буквально за секунду до взрыва.

По данным СМИ, события на видео, предположительно, произошли еще в марте 2022 года в Харьковской области рядом с селом Малая Рогань. Известно, что российский военный выжил после столкновения с неприятелем и сейчас уже здоров. Героем со стальной выдержкой оказался пехотинец из Ленинградской области. Об этом рассказали власти региона.





пресс-служба администрации Ленинградской области Эти кадры под заголовком "Русский солдат непобедим" облетели весь мир. Гордимся мужеством и реакцией земляка – пехотинца Алексея из 138-й отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в поселке Каменка Выборгского района Ленобласти. Благодарим командиров за выучку! Всем бойцам бригады – большой воинской удачи!

За проявленное мужество Алексею предложили присвоить звание Героя России. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Соответствующее обращение он направил на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает Life.ru.

Видеозапись с российским солдатом, отбивающимся от боеприпасов с украинского коптера, широко разошлась не только в отечественных, но и мировых СМИ. В частности, храбростью бойца восхитились читатели британского издания The Independent.





один из комментаторов Должен выразить уважение этому парню за его несгибаемость и спокойствие, когда эти ребята пытаются снести ему голову.

Другой пользователь возмутился: "Почему, черт возьми, никто не говорит о том, что это в буквальном смысле военное преступление. Парень безоружен и ранен, а какой-то негодяй сбрасывает гранаты с беспилотника!"

При этом сам Алексей оказался удивлен реакцией общественности. В своем поступке он не видит ничего особенного. "У всех россиян хватает хладнокровия в такой момент, так что ничем я вас удивить не смогу", – сказал он.



"Адреналин, страх и удача"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Запечатленная на видео бомбардировка с дрона оказалась не единственным подобным эпизодом за время СВО на Украине. О похожем случае рассказал другой российский солдат – Кирилл, который проходил службу в той же бригаде, что и Алексей.





Кирилл российский военнослужащий У меня произошел похожий случай в июне на харьковском направлении в поселке Веселое. В меня граната с дрона прилетала трижды.

"Первый раз я был на посту, она взорвалась недалеко от моей позиции. Второй случай произошел на позиции пулеметчика – граната тоже рядом разорвалась. Все это было в окопах", – вспоминает боец.

По словам солдата, в третий раз ему не повезло и он все-таки получил ранение. В окопе находились трое военнослужащих, когда сброшенная с дрона граната Ф-1 упала между ними. Кирилл схватил ее и выкинул, боеприпас взорвался в воздухе в пяти метрах от него. В результате боец получил контузию и повредил кисть – один палец у него не двигается до сих пор. После этого ранения его вернули домой.

Солдат добавил, что успеть выбросить гранату из окопа помогают несколько факторов. "Это адреналин, страх и удача, а еще умения. Если человек в прошлом, например, занимался единоборствами, у него реакция развита", – уточнил он.

Председатель исполнительного комитета "Союза десантников России", полковник в отставке Валерий Юрьев в беседе с Москвой 24 подтвердил, что для таких маневров нужна определенная сноровка и выдержка. По его словам, на кадрах заметно, что коптер скидывает боеприпасы разных видов. В частности, возможно, осколочную противопехотную гранату РГД-5 и минометный снаряд некрупного калибра диаметром до 60–80 миллиметров. Взорвавшимся на видео боеприпасом, скорее всего, оказалась именно граната, считает эксперт.





Валерий Юрьев председатель исполнительного комитета "Союза десантников России" Это наступательная граната с радиусом поражения осколками до 20 метров. Время до взрыва с момента, как выдернута чека, составляет 3,2–4,2 секунды. Около двух секунд граната летела до земли. У бойца оставалось не более двух секунд, чтобы ее отбросить. Он успел на пределе, на границе приведения взрывного устройства в действие.

Юрьев добавил, что РГД-5 обладает слабой поражающей силой и в первую очередь направлена на то, чтобы ранить противника и вывести его из строя. "Осколки от нее оставляют следы, похожие на порезы от консервной банки", – уточнил эксперт.

Тем не менее при точном попадании эта граната вполне способна убить человека, подчеркнул полковник в отставке. Эксперт также предположил, что дрон, по всей видимости, был кустарного производства. Возможно, переделанный из гражданского беспилотника, поскольку не обладает большой подъемной силой.

