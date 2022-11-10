Что известно об отбросившем боеприпасы с дрона ВСУ солдате

В Сети получила широкий резонанс видеозапись с российским солдатом в окопе, откидывающим голыми руками боеприпасы, которые на него сбрасывает дрон ВСУ. Боец выжил, им оказался пехотинец из Ленинградской области. Рассказываем, что известно о герое, а также как он сам отреагировал на внезапную популярность.
"Русский солдат непобедим"
На кадрах резонансного ролика запечатлено, как зависший над окопом дрон ВСУ сбрасывает боеприпас точно на лежащего на земле солдата. Военный успевает подобрать его и откинуть в сторону. После этого он поднимается и передвигается дальше по траншее. Затем атака снова повторяется: коптер сбрасывает второй боеприпас на бойца, который успевает откинуть его буквально за секунду до взрыва.
По данным СМИ, события на видео, предположительно, произошли еще в марте 2022 года в Харьковской области рядом с селом Малая Рогань. Известно, что российский военный выжил после столкновения с неприятелем и сейчас уже здоров. Героем со стальной выдержкой оказался пехотинец из Ленинградской области. Об этом рассказали власти региона.
За проявленное мужество Алексею предложили присвоить звание Героя России. С такой инициативой выступил руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин. Соответствующее обращение он направил на имя министра обороны РФ Сергея Шойгу, сообщает Life.ru.
Видеозапись с российским солдатом, отбивающимся от боеприпасов с украинского коптера, широко разошлась не только в отечественных, но и мировых СМИ. В частности, храбростью бойца восхитились читатели британского издания The Independent.
Другой пользователь возмутился: "Почему, черт возьми, никто не говорит о том, что это в буквальном смысле военное преступление. Парень безоружен и ранен, а какой-то негодяй сбрасывает гранаты с беспилотника!"
При этом сам Алексей оказался удивлен реакцией общественности. В своем поступке он не видит ничего особенного. "У всех россиян хватает хладнокровия в такой момент, так что ничем я вас удивить не смогу", – сказал он.
"Адреналин, страх и удача"
Запечатленная на видео бомбардировка с дрона оказалась не единственным подобным эпизодом за время СВО на Украине. О похожем случае рассказал другой российский солдат – Кирилл, который проходил службу в той же бригаде, что и Алексей.
"Первый раз я был на посту, она взорвалась недалеко от моей позиции. Второй случай произошел на позиции пулеметчика – граната тоже рядом разорвалась. Все это было в окопах", – вспоминает боец.
По словам солдата, в третий раз ему не повезло и он все-таки получил ранение. В окопе находились трое военнослужащих, когда сброшенная с дрона граната Ф-1 упала между ними. Кирилл схватил ее и выкинул, боеприпас взорвался в воздухе в пяти метрах от него. В результате боец получил контузию и повредил кисть – один палец у него не двигается до сих пор. После этого ранения его вернули домой.
Солдат добавил, что успеть выбросить гранату из окопа помогают несколько факторов. "Это адреналин, страх и удача, а еще умения. Если человек в прошлом, например, занимался единоборствами, у него реакция развита", – уточнил он.
Председатель исполнительного комитета "Союза десантников России", полковник в отставке Валерий Юрьев в беседе с Москвой 24 подтвердил, что для таких маневров нужна определенная сноровка и выдержка. По его словам, на кадрах заметно, что коптер скидывает боеприпасы разных видов. В частности, возможно, осколочную противопехотную гранату РГД-5 и минометный снаряд некрупного калибра диаметром до 60–80 миллиметров. Взорвавшимся на видео боеприпасом, скорее всего, оказалась именно граната, считает эксперт.
Юрьев добавил, что РГД-5 обладает слабой поражающей силой и в первую очередь направлена на то, чтобы ранить противника и вывести его из строя. "Осколки от нее оставляют следы, похожие на порезы от консервной банки", – уточнил эксперт.
Тем не менее при точном попадании эта граната вполне способна убить человека, подчеркнул полковник в отставке. Эксперт также предположил, что дрон, по всей видимости, был кустарного производства. Возможно, переделанный из гражданского беспилотника, поскольку не обладает большой подъемной силой.