Как в Сети оценили видео скейтбордиста, сломавшего доску с фото Прусикина

Скейтбордист Максим Круглов записал видео, на котором сломал доску с фото солиста группы Little Big Ильи Прусикина. Так спортсмен ответил на ролик, где музыкант в православное Рождество покатался на скейте в форме креста. Рассказываем, как на видео отреагировали в соцсетях.

Проехались по лицу

Победитель российских и международных соревнований Максим Круглов выполнил несколько трюков со скейтбордом, на который было нанесено фото Ильи Прусикина. Затем Круглов сломал доску, выбросил ее и поцеловал свой нательный крест.





Максим Круглов скейтбордист Илья Прусикин, приезжай к нам в скейтпарк. Дадим пару уроков и доску по росту подберем.

Таким способом спортсмен ответил на видео, где солист Little Big в рубашке католического священника покатался на скейтборде в форме креста. Ролик Прусикин записал в США, где живет с лета 2022 года, и опубликовал у себя в соцсетях в православное Рождество.

Такое творчество раскритиковали даже поклонники исполнителя, а движения "Сорок сороков" и "Зов народа", а также "Союз православных женщин" попросили правоохранительные органы оценить действия Прусикина с точки зрения российских законов.

Телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале заявила, что скандальным роликом Прусикин пытался привлечь к себе внимание. "Когда очень хотел хайпануть, как Мадонна, а вышло как всегда", – написала она, приложив фото с концерта поп-дивы, где та спела на фоне креста.

Канделаки посоветовала певцу внимательнее относиться к традициям и взглядам американцев. К оскорблению чувств верующих в США относятся куда жестче, чем в России, подчеркнула она. "Так что можно вообще остаться без страны и места проживания", – добавила телеведущая.

В свою очередь, телеведущий Оскар Кучера назвал Прусикина "мерзким гнидным существом". В своем телеграм-канале он предположил, что ради славы и успеха певец продал душу дьяволу.

"Шикарный ответ"

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ)/iliyaprusikin

Большинство пользователей интернета восхищены ответом прославленного скейтбордиста на выходку музыканта. Ролик Круглова опубликовали десятки пабликов в разных социальных сетях.

Ответ Прусикину очень понравился настоятелю храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабине, священнику Павлу Островскому – в этом он признался в своем телеграм-канале.





Павел Островский настоятель храма Георгия Победоносца в подмосковном Нахабине Я не стал тогда это комментировать (речь о перформансе Прусикина. – Прим. ред.), чтобы не привлекать внимания к этому убожеству. Но посмотрите на шикарный ответ нашего русского чемпиона по скейтбордингу Максима Круглова, прилепившего фотографию этого "певца" на свой скейт. Максим, ты крут! Достойный и красивый ответ.

Под самим роликом Круглова на его странице в соцсети "ВКонтакте" десятки одобрительных комментариев.

"Если не ради хайпа, то спасибо тебе, брат!" – написала Настя Слободянюк.

"Максим, низкий поклон тебе!" – сказала Юля Миловидова.

"Аплодисменты! И мое почтение! Это круто!" – добавила Татьяна Пересиненко.





Герман Беппаев пользователь "ВКонтакте" Настоящие профи всегда остаются на уровне! Даже в ответ на идиотские выходки "артистов"! Молодец, парень!

Однако в Сети можно встретить мнение, что на выходку певца вовсе не нужно было отвечать. Прусикин явно хотел внимания, и в итоге получает его до сих пор, написали пользователи.

"Это же фрики были, зачем Little Big воспринимать всерьез?" – задался вопросом Дмитрий Максимов.

"Вообще не нужно таким выродкам показывать ответ, недостойны!" – сказала Оксана Юферева.

"А смысл ему отвечать, он все равно ничего не поймет, жизнь накажет", – написал Сергей Дмитренко.

Нашлись и те, кто все же попытался оправдать поведение Прусикина. Некоторые пользователи убеждены, что ответ Круглова неуместен, потому что доска солиста Little Big напоминает именно католический крест.

Другие пользователи в ответ на подобные мнения напоминают, что Прусикин опубликовал свой ролик в день, когда Рождество отмечали православные христиане. Кроме того, надругательство над любой религией неуместно и преступно, добавляют они.