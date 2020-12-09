Правозащитник рассказал, как Ефремов отметит Новый год в колонии

Адвокат Михаила Ефремова Андрей Алешкин подготовил кассационную жалобу на приговор актеру. Юрист потребует вернуть дело на пересмотр и провести дополнительные экспертизы. Тем не менее предстоящие праздники Ефремову точно придется провести в колонии в Белгородской области. Рассказываем о том, как устроен местный быт и как Ефремов сможет отметить Новый год.

Куда попал Ефремов

В исправительную колонию № 4 из СИЗО после двухнедельного карантина Ефремова этапировали 2 декабря. Там актер, согласно решению суда, проведет ближайшие несколько лет, отбывая наказание за смертельное ДТП на Смоленской площади в Москве.

Колония, куда попал актер, достаточно известная, среди местных сидельцев уже побывали селебрити. Не так давно исправительное учреждение покинули по УДО футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, осужденные за драку в центре столицы.

"Бывал я в ней, отличная колония. Я там общепит проверял, как люди живут в кубриках. Нормально там все. Питание у них отличное. Там два первых всегда, вторых где-то два или три делают – на выбор. На территории есть магазины", – рассказал Москве 24 член ОНК Белгородской области Александр Гуров, который вот уже 10 лет наблюдает за соблюдением прав заключенных в регионе.



в ИК-4. – Прим. ред. ), потому что тут очень много внимания уделяется правам заключенных, а также качественному их содержанию. Здесь все соответствует мировым стандартам.

Александр Гуров член ОНК Белгородской области Я ездил по всем колониям, смотрел, наблюдал, как они улучшаются, и могу с уверенностью сказать, что наши колонии привели в образцово-показательный порядок. Мне кажется, поэтому Ефремова и перевели сюда (), потому что тут очень много внимания уделяется правам заключенных, а также качественному их содержанию. Здесь все соответствует мировым стандартам.

Стоит напомнить, что в колонии Михаила Олеговича обеспечат не только спальным местом и качественным питанием, но и работой. Так, по словам правозащитника Ивана Мельникова, в ИК-4 имеется швейное производство, где задействована основная масса заключенных. Также арестанты ИК-4 смогут выучиться на токаря, повара и каменщика. Мельников добавляет, что, кроме этого, есть возможность, что актер будет помогать готовить еду и работать на ее раздаче или отправится в библиотеку.

По словам члена СПЧ Евы Меркачевой, Ефремов может получить и творческую должность в колонии. В марте на свободу выходит действующий заведующий клубом исправительного учреждения, и актер вполне может занять его место, приводит Меркачева слова начальника УФСИН по Белгородской области Игоря Видашева в "МК".

Однако она отмечает, что к обычной жизни заключенного Михаил Олегович сможет приступить не сразу. В рамках борьбы с распространением коронавируса осужденному придется отбыть еще раз двухнедельный карантин, но уже на территории колонии.





Александр Гуров член ОНК Белгородской области Сейчас из-за пандемии строгие правила. Посещения в колонии пока вообще запрещены. Даже мы, члены ОНК, не можем поехать туда в связи с пандемией.

Он добавил, что связь с заключенными все-таки поддерживается. Они могут отправить свои жалобы по почте, и правозащитники обязательно примут их к рассмотрению. Кстати, пока, по словам Гурова, жалоб от Ефремова не поступало.

Новый год без забот

Тем не менее уже к концу месяца Ефремов сможет попасть в основной блок, где содержатся заключенные, и приступить к полноценному отбыванию наказания. Предстоящие праздники открывают для актера множество творческих возможностей.

В исправительных колониях заключенным позволяют готовиться к Новому году с полной творческой отдачей. "Там есть клуб полноценный, как армейский: сидячие места, сцена, свой набор музыкальных инструментов. Короче, все условия для того, чтобы проводить мероприятия", – рассказывает Гуров.

Он отмечает, что креатив в колониях не только не запрещается, но и поощряется. "Там никто никому ничего не запретит. Там все что угодно может быть – и сценки, и песни, все что хочется. Это уже зависит от того, какой художественный руководитель клуба. Заключенные переодеваются в Деда Мороза и Снегурочку – все как у людей. Правда, сейчас могут быть там усиленные меры безопасности из-за коронавируса", – отмечает Гуров.

Несмотря на то что Ефремов в местах заключения новичок, ему тоже позволят принимать участие в подготовке к празднику наравне с остальными. "Его прекрасно все там знают. Если он изъявит желание выступить, то ему там предоставят все возможности, чтобы он и выступил, и еще что-то подготовил. Я уверен, ему помогут все организовать", – уверяет правозащитник.





Александр Гуров член ОНК Белгородской области Я думаю, что он там уже сам проявил инициативу. Он сходится с людьми быстро и хорошо. Так что, я думаю, он наверняка уже что-то к Новому году планирует. Они празднуют прямо накануне Нового года, там 30–31 декабря у них могут быть концерты и празднования.

В целом у актера будет практически полноценный праздник. Помимо традиционных концертов, заключенные смогут и по-настоящему провести новогоднюю ночь.

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

"Отбой будет не в 10-11 вечера, как положено, а в час или два ночи, чтобы встретить Новый год под бой курантов. Возможно, накроют столы в столовой. Повара обычно пекут торты или праздничную сдобу, чтобы за чаем по-человечески праздник отметить. Из-за карантинных мер в этом году празднование могут перенести в кубрики. Но встретить Новый год заключенные смогут как положено", – рассказывает Гуров.

Кроме того, арестантам преподнесут и подарки. Обычно это новогодние посылки от родственников, но также презенты готовят для заключенных фонды и иногда УФСИН.





Александр Гуров член ОНК Белгородской области Порядок празднования определяет начальник колонии. Он обязательно дежурит в новогоднюю ночь, как и командиры отряда. Они поздравят в отрядах всех с Новым годом, вручат подарки. Так что там в этом плане все организовано.

В целом Гуров уверяет, что заключенные на территории колонии живут как обычные люди со всеми условиями, разве что за колючей проволокой. Поэтому правозащитник рекомендует поклонникам не переживать за Михаила Олеговича, его состояние и условия содержания. "Я думаю, что его прекрасно там встретили, прекрасно все организовали и никаких проблем, вопросов у него нет, никто его там не обижает, ничего плохого не делает. Не беспокойтесь за Ефремова, все у него там хорошо", – заключил Гуров.

Новая история Ефремова Виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади Пресненский суд Виновным в смертельном ДТП на Смоленской площади Пресненский суд признал Ефремова еще 8 сентября. Напомним, в июне актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы. Однако позже, в рамках разбирательства по апелляционной жалобе на приговор, поданной защитой Ефремова, срок актеру сократили до 7,5 лет. Нельзя сказать, что на этом история судов по делу актера завершена. Один из новых адвокатов Ефремова Андрей Алешкин подготовил кассационную жалобу на приговор, где требует вернуть дело на пересмотр. Как отмечает юрист, жалоба будет подана только после того, как ее содержание будет согласовано с Михаилом Олеговичем.



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Анастасия Павелко, Наталья Корчмарек



