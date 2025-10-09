Эксперт Волынец призвала родителей не тратить деньги на "совершенно ужасные" игрушки

В Сети завирусились плюшевые игрушки с зубными протезами – Фагглеры, которые начинают вытеснять с рынка ранее популярные Labubu. Однако некоторые эксперты раскритиковали их за жуткий внешний вид. Способны ли такие игрушки навредить психике ребенка, расскажет Москва 24.

"Новый уровень кринжа"

Фото: legion-media.com/Patti McConville

Россияне начали скупать плюшевые игрушки с протезами, напоминающими человеческие зубы, – Фагглеров, сообщил Life.ru. По данным СМИ, цена за один экземпляр начинается от 1 000 рублей.

"Очаровательный пушистый малыш. Это любовь с первого взгляда"; "Игрушка очень красивая"; "Заказывала подруге, прыгала до потолка. Главное – ее радость", – написали пользователи в комментариях на маркетплейсах.





пользователь Сети Вот что значит "страшно красиво".

Сам производитель позиционирует продукт как "новый уровень карманного кринжа", акцентируя внимание на провокационном дизайне игрушек. Согласно маркетинговому описанию, Фагглеры представляют собой "забавно-уродливых монстров", чьей основной характеристикой является склонность к созданию хаоса.

Ассортимент включает модели разных размеров – от брелоков до 40-сантиметровых игрушек. В линейке есть как варианты наподобие кошек, собак, белок и других животных, так и популярных персонажей вроде Харли Квинн, Бэтмена и Губки Боба.

По данным СМИ, Фагглеры постепенно вытесняют другого лидера рынка – Labubu. По данным аналитиков на июнь 2025 года, такую игрушку купил себе и детям каждый восьмой москвич старше 18 лет. А в конце августа 2025-го создатель Labubu Ван Нин вошел в список 100 богатейших людей мира.

При этом игрушки подвергались критике за провокационный внешний вид. В частности, запретить их продажи в России требовал в беседе с "Говорит Москва" депутат Госдумы Виталий Милонов. Кроме того, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призывала разработать отечественный аналог Labubu, чтобы сделать российские игрушки более модными в мире.

"Совершенно ужасные игрушки"

Подобные игрушки не оказывались бы у детей, если бы рублем за них не голосовали родители. Таким мнением в разговоре с Москвой 24 поделилась председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее мнению, нужны единые рекомендации для взрослых, которые стали бы ориентиром в выборе товаров для ребенка.





Ирина Волынец председатель Национального родительского комитета С одной стороны, родители стремятся быть современными и радовать детей, но с другой – есть совершенно ужасные игрушки, не вызывающие позитивных ассоциаций. Не нужно быть специалистом, чтобы понять: подобные вещи точно не полезны для детей.

Эксперт отметила, что в попытке угодить детям родители не должны "терять золотую середину".

"Мода – модой, но тратить деньги на то, что может вызвать проблемы с психикой, неправильно. Рекомендации должны поступать родителям в том числе от педагогического сообщества – на собраниях в детских садах и школах. Также эту информацию следует размещать на верифицированных государственных ресурсах", – подчеркнула Волынец.

В целом же, по ее словам, в настоящее время безопасность игрушек определяется ГОСТом, однако он включает в себя только оценку материалов. Поэтому необходимо тестировать товары с точки зрения эмоционального воздействия на ребенка, подчеркнула она.

"В идеале игрушка должна развивать, успокаивать, компенсировать определенные состояния – например помогать засыпать. Если же она вызывает ужас или неприятные переживания, то явно не пойдет на пользу, даже если ребенок требует ее купить, следуя трендам", – добавила Волынец.

Нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Нина Петровская, в свою очередь, отметила, что любая игрушка так или иначе выполняет свою роль в социализации ребенка.

"Даже если она кажется несимпатичной, но несет идею добра или победы над злом, игрушка все равно выполняет социальную функцию. В таком случае важным становится не внешний вид предмета, а то общение и обсуждение, которые родители проводят с ребенком", – подчеркнула эксперт в разговоре с Москвой 24.





Нина Петровская нейропсихолог, член Союза охраны психологического здоровья человека Необходимо выражать свои эмоции и обсуждать внешние особенности игрушки – например, спросить, почему у нее такие зубы. Это очень важно, поскольку, если ребенок самостоятельно додумает образ и неправильно поймет посыл производителя, может быть нанесен вред.

Также снизить воздействие игрушки на ребенка можно, если сделать из процесса знакомства с ней игру, посоветовала эксперт.

"Если сравнить ее с другим персонажем – например Чебурашкой, указав на схожие черты вроде больших глаз, – ребенок будет менее эмоционально нагружен такими деталями, как зубы или странные глаза", – обратила внимание Петровская.

А вот в случае когда фантазия ребенка не ограничена позитивным образом игрушки, он может додумать себе что угодно. И, как правило, у детей в этот момент формируется отрицательный образ персонажа. Чтобы этого не произошло, можно придумать активность, когда игрушка совершает добрые поступки. Таким образом, она не должна навредить, заключила Петровская.

