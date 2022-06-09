Эксперт объяснил, какой нагреватель выбрать на период отключения горячей воды

В период сезонного отключения горячей воды главный вопрос – как комфортнее это переждать. Кто-то ходит к друзьям или родным, кто-то кипятит кастрюли, а кто-то вспоминает про абонемент в фитнес-зал. Один из самых простых вариантов решить вопрос надолго – установить водонагреватель. Рассказываем, как правильно его выбрать и сколько это стоит.

Что выбрать

Все бытовые водонагреватели делятся на два вида: проточный и накопительный. Первый выглядит как небольшая коробочка, через которую вода проходит и нагревается за счет трубчатого электронагревателя (ТЭН). Второй же представляет собой бак, рассчитанный на набор определенного количества воды, в котором она также нагревается с помощью ТЭНа. Его обычно ставят в тех домах, где достаточно площади для размещения крупного прибора. Мощность такой бытовой техники не превышает 1–2,5 кВт.

"В накопительных водонагревателях большой запас горячей воды, не надо особо ждать, пока она нагреется, плюс они потребляют меньше электричества. Но проточный занимает меньше места в квартире, происходит относительно моментальный нагрев воды", – объяснил Москве 24 инженер отопительно-обогревательных систем Артур Гоян.

Эксперт добавил, что мощные проточные приборы требуют электрический кабель большого сечения, который рассчитан на такие водонагреватели. Это не всегда можно организовать, когда ремонт уже готов.

Важные детали

Выбирать нагревательное устройство нужно в первую очередь исходя из частоты использования и объемов нагретой воды. Если в квартире проживает большая семья и площадь позволяет разместить крупногабаритный прибор, то лучше выбрать накопительный объемом порядка 100 литров – этого хватит для принятия душа и хозяйственных нужд.

"Считается, что накопительный водонагреватель лучше, проточный – крайний вариант, если нет другого выбора, потому что не каждому позволяет возможность и место в квартире установить накопительный", – добавил специалист.



Артур Гоян инженер отопительно-обогревательных систем Тем, кто собирается устанавливать прямо перед сезонным отключением или в процессе, быстрее будет сделать проточный.

В вопросе надежности, по словам эксперта, все зависит от производителя. То же самое касается технического обслуживания. "Если это топовая фирма, то часто такие производители дают пожизненную гарантию. Если это что-то дешевое, то возможно, что он проработает лишь сезон, и в следующем году уже понадобится ремонт", – подчеркнул Гоян.

В любом случае рекомендуется хотя бы раз в год проводить технический осмотр, а при слишком жесткой воде в системе – раз в пол года либо после окончания сезона профилактического отключения.

Сколько стоит и где устанавливать

Хорошие модели проточных и накопительных водонагревателей стоят порядка 40 тысяч рублей за прибор, отмечают эксперты. Нижняя граница цен для проточных (китайские модели) – 5 тысяч рублей, накопительных (на 50 литров) – 8 тысяч рублей.



Артур Гоян инженер отопительно-обогревательных систем В Москве стоимость установки водонагревательных приборов зависит от специалиста и начинается от 2–3 тысяч рублей.

Место установки приборов выбирают таким образом, чтобы они располагались ближе к основному водоразборному узлу (там, где в квартире размещены счетчики). Обычно их ставят в сантехническом шкафу в ванной комнате или туалете.

Срок службы нагревательных приборов, в свою очередь, составляет, как правило, 10–15 лет и напрямую зависит от качества воды в системе.