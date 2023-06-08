Софья Сапега рассказала о планах на будущее после помилования

Россиянку Софью Сапегу, приговоренную в Белоруссии к шести годам лишения свободы, помиловали. По ее словам, она до последнего момента не знала, что это произойдет. Ранее девушка уже обращалась к президенту республики Александру Лукашенко с просьбой о помиловании, но ей отказали. Рассказываем подробности, а также какие планы на будущее строит россиянка.



"Это был серьезный урок"

В среду, 7 июня, стало известно о том, что россиянка Софья Сапега, отбывавшая наказание в гомельской женской колонии, получила помилование. Соответствующий указ подписал белорусский лидер Александр Лукашенко. Об освобождении девушки сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко, который ранее обратился к президенту республики по этому вопросу.

"Наша землячка Софья Сапега получила уникальный шанс начать жизнь заново. Она на свободе после моего обращения к президенту республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко. Он с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении", – написал Кожемяко.





Олег Кожемяко губернатор Приморского края Уверен, Софья сделает выводы из этой истории. Это был серьезный урок. Но благодаря доброй воле Александра Григорьевича вместо шести лет она провела в заключении два.

В мае 2021 года Софью Сапегу и ее знакомого белорусского оппозиционного блогера Романа Протасевича задержали в аэропорту в Минске. Борт, которым они летели из Афин, направлялся в Вильнюс, но сделал экстренную посадку в Белоруссии после ложного сообщения о минировании. В 2022 году россиянку приговорили к шести годам лишения свободы. Суд признал девушку виновной по статьям о незаконном сборе и распространении персональных данных силовиков, судей и чиновников, а также о разжигании социальной вражды. Свое наказание та отбывала в женской колонии в Гомеле.

Позднее она обращалась к президенту Белоруссии с просьбой о помиловании. Но россиянка получила отказ. В апреле этого года власти республики предварительно согласились передать девушку в РФ, чтобы остаток наказания та отбывала на родине. После освобождения Софья Сапега поблагодарила Лукашенко. "За ту возможность, которую он мне предоставил, за тот подарок не только для меня, но и для всей моей семьи. За возможность вернуться домой, к своей маме, к своему отцу. За то, что мне был дан второй шанс", – подчеркнула она.

Также о признательности российской стороны Белоруссии заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы позитивно восприняли, и, разумеется, мы признательны нашим белорусским друзьям за принятое решение", – сказал он.



Заняться чем-то созидательным

Свое помилование Софья Сапега назвала неожиданностью и "большим сюрпризом". По словам девушки, она не знала, что это произойдет. После возвращения домой россиянка планирует провести какое-то время с семьей и восстановиться, а после заняться "чем-то созидательным".

"Не хочется терять ни минуты. Время со своей семьей, с теми, кто тебя любит. И кого любишь ты. С кем не было возможности увидеться достаточно долгое время. Вот это вот – самое важное", – призналась она.

Вместе с тем девушка пожелала молодежи быть внимательными и осторожными.





Софья Сапега помилованная президентом Белоруссии Что бы я могла им (молодежи. – Прим. ред.) пожелать? Не спешить делать какие-то выводы, не разобравшись полностью в том, что происходит вокруг тебя и в мире в целом. Не ставить только одну сторону во главу… Не вестись на какие-то… ложные новости.

О своем знакомом Романе Протасевиче она говорить не захотела и заявила, что не была в него влюблена. "На самом деле, я, наверное, поступлю… более правильно, если… ничего не скажу про этого человека. Просто пожелаю ему прожить эту жизнь достойно. И на этом, наверное, все", – подытожила девушка.

Родственники Софьи Сапеги также благодарны президенту Белоруссии за ее помилование. Отчим девушки Сергей Дудич рассказал, что эта новость для них тоже стала неожиданностью. "Нас переполняет чувство благодарности белорусскому президенту, а также губернатору Приморского края", – подчеркнул мужчина.

По словам отчима, родственники понимали, что все зависело от белорусского лидера.

