В Госдуме оценили предложение маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде

В России предложили снабжать фастфуд маркировкой о вреде такой продукции для здоровья. Соответствующее обращение уже направлено в министерство здравоохранения, профильный комитет Госдумы и в Роспотребнадзор. Разбираемся, помогут ли подобные меры сократить тягу россиян к вредной еде.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осторожно, опасно для здоровья

Создать регламент, по которому производителей фастфуда обяжут предупреждать потребителей о его вреде, предлагает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Инициатива была направлена на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой и главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова.

По мнению общественницы, в еде из ресторанов быстрого питания и полуфабрикатах есть канцерогены, транжиры, соль и сахар, что особенно негативно может сказываться на здоровье подрастающего поколения.





из текста обращения Ирины Волынец Прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья.

Информацию на упаковке следует наносить контрастирующим цветом, чтобы ее можно было легко увидеть и прочитать, считает Волынец. Сама же надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17% всей площади пачки, а картинки с изображением последствий употребления фастфуда – не менее 50%.

Ранее с инициативой ограничить рекламу фастфуда выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. По его словам, в ряде стран уже действуют такие меры. В России же реклама вредной продукции разрешена, поэтому посещение ресторанов быстрого питания стало своеобразным стилем жизни многих россиян, подчеркнул он.



Найти золотую середину?

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Москвой 24 заявил, что в предложении маркировать фастфуд есть рациональное зерно, однако к этому вопросу нужно подойти основательно.

"Дело в том, что это должны определять специалисты Роспотребнадзора и медицинское сообщество. Сейчас такой ритм жизни, который не исключает фастфуда, иногда не хватает времени на полноценный обед... Нельзя взять и сказать, что все вредно. Я считаю, что так тоже нельзя делать. Нужно подойти очень основательно", – сказал парламентарий.



(картинки, изображающие последствия употребления фастфуда. – Прим. ред.) , ни в коем случае нельзя этого делать. Нельзя все взять и под одну гребенку, поставить на эти продукты питания череп и кости.

Леонид Огуль заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Нужно найти ту золотую середину... Я против того, чтобы на продуктах питания делать какие-то вещи, ни в коем случае нельзя этого делать. Нельзя все взять и под одну гребенку, поставить на эти продукты питания череп и кости.

Психолог Наталья Наумова в разговоре с Москвой 24 отметила: важно, чтобы люди получали информацию о вреде той или иной еды и о том, каким образом она негативно влияет на здоровье. Постепенно за счет общей осведомленности можно ожидать, что некоторые россияне все же откажутся от своих пищевых привычек.

"Я думаю, что не с первой попытки, не с первого прочтения это подействует отрезвляюще на человека, но по прошествии времени это сыграет благотворную роль", – сказала она.

В пример специалист привела устрашающие картинки на пачках с сигаретами. По словам психолога, такой подход подействовал на россиян, но не сразу.





Наталья Наумова психолог Нужно время к этому адаптироваться, привыкнуть, а затем человек уже задумывается: а зачем я себя убиваю, трачу деньги на то, чтобы себя разрушать? Постоянно получая одну и ту же информацию, человек начинает все больше и больше задумываться о ней. Точно так же будет с фастфудом.

По словам психолога, если инициативу реализуют, то первые результаты можно будет увидеть уже в течение трех месяцев. Именно такой срок нужен на адаптацию, объясняет она. Этого времени хватит, чтобы обсудить нововведение в кругу друзей, понаблюдать за реакцией общества. Оценки от лидеров мнений особенно важны для подростков, которые в основном и являются главными потребителями фастфуда, заключила Наумова.