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Общество

17:10

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В Госдуме оценили предложение маркировать фастфуд предупреждениями о его вреде

Черная метка. Нужно ли маркировать фастфуд по типу табачной продукции
общество еда

В России предложили снабжать фастфуд маркировкой о вреде такой продукции для здоровья. Соответствующее обращение уже направлено в министерство здравоохранения, профильный комитет Госдумы и в Роспотребнадзор. Разбираемся, помогут ли подобные меры сократить тягу россиян к вредной еде.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Осторожно, опасно для здоровья

Создать регламент, по которому производителей фастфуда обяжут предупреждать потребителей о его вреде, предлагает уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец. Инициатива была направлена на имя министра здравоохранения Михаила Мурашко, главы Роспотребнадзора Анны Поповой и главы комитета по охране здоровья Госдумы Дмитрия Морозова.

По мнению общественницы, в еде из ресторанов быстрого питания и полуфабрикатах есть канцерогены, транжиры, соль и сахар, что особенно негативно может сказываться на здоровье подрастающего поколения.

Прошу вас инициировать разработку и введение в действие регламента, который обяжет производителей в обязательном порядке указывать подробный состав компонентов продукции на упаковке даже при продаже в пунктах питания и снабжать опасную для здоровья продукцию надписями и картинками о том, что употребление данной продукции опасно для здоровья.
из текста обращения Ирины Волынец

Информацию на упаковке следует наносить контрастирующим цветом, чтобы ее можно было легко увидеть и прочитать, считает Волынец. Сама же надпись "Содержит вредные для здоровья компоненты" должна занимать не менее 17% всей площади пачки, а картинки с изображением последствий употребления фастфуда – не менее 50%.

Ранее с инициативой ограничить рекламу фастфуда выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин. По его словам, в ряде стран уже действуют такие меры. В России же реклама вредной продукции разрешена, поэтому посещение ресторанов быстрого питания стало своеобразным стилем жизни многих россиян, подчеркнул он.

Фото: depositphotos/AntonMatyukha

Найти золотую середину?

Заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в беседе с Москвой 24 заявил, что в предложении маркировать фастфуд есть рациональное зерно, однако к этому вопросу нужно подойти основательно.

"Дело в том, что это должны определять специалисты Роспотребнадзора и медицинское сообщество. Сейчас такой ритм жизни, который не исключает фастфуда, иногда не хватает времени на полноценный обед... Нельзя взять и сказать, что все вредно. Я считаю, что так тоже нельзя делать. Нужно подойти очень основательно", – сказал парламентарий.

Нужно найти ту золотую середину... Я против того, чтобы на продуктах питания делать какие-то вещи (картинки, изображающие последствия употребления фастфуда. – Прим. ред.), ни в коем случае нельзя этого делать. Нельзя все взять и под одну гребенку, поставить на эти продукты питания череп и кости.
Леонид Огуль
заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья

Психолог Наталья Наумова в разговоре с Москвой 24 отметила: важно, чтобы люди получали информацию о вреде той или иной еды и о том, каким образом она негативно влияет на здоровье. Постепенно за счет общей осведомленности можно ожидать, что некоторые россияне все же откажутся от своих пищевых привычек.

"Я думаю, что не с первой попытки, не с первого прочтения это подействует отрезвляюще на человека, но по прошествии времени это сыграет благотворную роль", – сказала она.

В пример специалист привела устрашающие картинки на пачках с сигаретами. По словам психолога, такой подход подействовал на россиян, но не сразу.

Нужно время к этому адаптироваться, привыкнуть, а затем человек уже задумывается: а зачем я себя убиваю, трачу деньги на то, чтобы себя разрушать? Постоянно получая одну и ту же информацию, человек начинает все больше и больше задумываться о ней. Точно так же будет с фастфудом.
Наталья Наумова
психолог

По словам психолога, если инициативу реализуют, то первые результаты можно будет увидеть уже в течение трех месяцев. Именно такой срок нужен на адаптацию, объясняет она. Этого времени хватит, чтобы обсудить нововведение в кругу друзей, понаблюдать за реакцией общества. Оценки от лидеров мнений особенно важны для подростков, которые в основном и являются главными потребителями фастфуда, заключила Наумова.

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Соболева Илона

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