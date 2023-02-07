"Информационная война": как могут наказать за критику РФ уехавших россиян

В Госдуме формируют экспертную группу, которая займется оценкой предложений по поводу санкций против публично дискредитирующих Вооружённые силы РФ из-за рубежа россиян. В ее состав войдут представители разных ведомств. По итогу самые эффективные предложения направят спикеру Госдумы Вячеславу Володину, а затем разработают законопроекты. Рассказываем подробности.



Без эмоций и популизма

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В нижней палате парламента сформируют рабочую группу, которая займется оценкой предложений о мерах в отношении уехавших из страны россиян, которые публично дискредитируют Вооруженные силы РФ. Первое заседание запланировано на середину февраля. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Она же возглавит экспертную группу, сообщает газета "Известия".

"Мы пригласим представителей всех ведомств, относящихся и к гуманитарной сфере, и к силовой. Уже есть предложения по возможному внесению изменений в законодательство, а также просто вопросы к силовикам, а также к Минкульту, Минэку, Центробанку, как работают те или иные уже действующие меры", – пояснила парламентарий.

Затем для участия в обсуждении пригласят представителей творческого сообщества. При этом Ямпольская подчеркнула, что "речь не идет о том, что за какие-то слова нужно просто так чего-то лишать". Она также подчеркнула, что рабочая группа не создается для принятия эмоциональных и популистских решений.





Елена Ямпольская председатель комитета Госдумы по культуре Никакой "комиссии по борьбе" нет. Формируется рабочая группа. Задачи рабочей группы – в строгом соответствии с решением Государственной думы: анализировать поступающие инициативы и при необходимости вносить предложения для их реализации.

Акцент на деятелей культуры, по словам парламентария, сделан только из-за их медийности, поскольку любые публичные высказывания артистов могут стать резонансными. "Ни о каких незаконных, тем паче антиконституционных мерах речи нет, не было и не будет... Конституцию чтут не в избранных комитетах ГД, но абсолютно во всех", – подчеркнула Ямпольская.

Известно, что уже сейчас определен ряд предложений от депутатов. Среди них инициативы по лишению званий, конфискации имущества и запрету на распространение своего контента в российском сегменте интернета. По итогу согласованные рабочей группой предложения направят спикеру Госдумы Вячеславу Володину. Если он их поддержит, то начнется подготовка законопроектов.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в вопросах лишения имущества тех, кто покинул страну, важно определиться, какой именно проступок считается преступлением. "У всех могли быть разные причины для того, чтобы уехать. Но тот, кто не скатился на стезю действительно вражеского отношения к нашей стране, – это наши граждане, за которых нам надо бороться", – подытожил Песков.



Глобальные поправки

Фото: РИА Новости/Ольга Смольская

Разговоры о том, как наказывать уехавших из странны россиян, которые публично высказываются против РФ, ведутся давно. Звучали разные инициативы, например, лишать гражданства тех, кто ради визы поддержит критику Запада против родины. В свою очередь, депутат Госдумы Андрей Колесник предложил отменить мораторий на смертную казнь. По мнению парламентария, одно дело, когда люди просто уезжают из страны, другое, если они настроены против родины и ведут с ней "информационную войну".

Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас назвал эту инициативу "потоком сознания" и призвал проигнорировать.

Активно обсуждается и предложение по конфискации имущества уехавших граждан. Однако на юридическом уровне эту инициативу поддержать нельзя, заявил глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников.





Павел Крашенинников глава комитета Госдумы по госстроительству Юридически не можем это поддержать, если это будет какая-то история глобальная, значит, тогда нужны глобальные поправки, будем их рассматривать.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что законы, которые могут принимать депутаты в отношении уехавших россиян, не должны противоречить Конституции.

"Есть горячие головы, в том числе и депутаты Государственной думы, которые говорят, что надо бы жестче наказывать тех, кто выступает против России, против действий России, кто уехал за границу. Депутаты имеют право на то, чтобы принимать любые законы, но эти законы не должны противоречить Конституции", – пояснил Фадеев.

Глава СПЧ также подчеркнул, что это нельзя лишать россиян гражданства. В непростое время важно соблюдать те законы, которые уже действуют на территории страны, подытожил Фадеев.

